Difícil eleger dois senadores

Só se houver uma anormalidade, o ex-deputado federal André Moura (UB) não será candidato a senador no pleito de 2026, com chances de ganhar. Está praticamente tudo escrito. Apesar da distância que ainda falta para a realização das eleições e, até mesmo, da oficialização das candidaturas, o nome de André vem sendo festejado e já foi praticamente indicado pelo governador Fábio Mitidieri como o nome de sua chapa, que disputa a reeleição, como o candidato a senador. Pode ocorrer alguma intercorrência, mas dentro desse clima de absoluta tranquilidade, equilíbrio e convivência, o nome de André estará na chapa do bloco governista como um dos mais bem apoiados ao Senado Federal.

É bom lembrar sempre que em 2026, cada bloco deve eleger dois candidatos ao Senado. Na chapa liderada pelo Governo, André já tem o maior apoio, mas falta um segundo e concorrem o senador Alessandro Vieira e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira. Seja qual for o outro escolhido, terá que manter a hegemonia política durante a campanha, para que nenhum deles seja derrotado. É natural que um nome não torça pelo outro, mas num esforço intenso pode acontecer o mesmo que ocorreu em 1994, quando Antônio Carlos Valadares e José Eduardo Dutra foram eleitos na mesma chapa ao Senado Federal. A razão: os dois estiveram unidos durante a campanha.

Ontem pela manhã, em Indiaroba, André Moura fez comentários críticos a Alessandro e Edvaldo. Não se pode esconder que os dois também criticam André Moura de forma forte e demonstram que são contra sua candidatura. Caso continuem assim, com certeza a chapa liderada por Fábio Mitidieri vai eleger um e a oposição eleger outro para o Senado. O momento é de reflexão e falta muito tempo para isso acontecer, o que depende de conversas internas que levem à conciliação.

Na oposição os nomes que vão bem para o Senado são Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares…

Almoço de Fábio e André

O governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-deputado federal André Moura (UB) almoçaram nesta quinta-feira, como anunciou “Plenário”, ontem cedo.

*** Até o fechamento da coluna de hoje não houve informações concretas sobre de que trataram.

*** Apenas especulações sobre a organização do grupo e alguma conversa sobre a formação da chapa.

O nome de Alessandro

Os comentários é que o segundo nome que integrará a chapa ao Senado, é o de Alessandro Vieira (MDB), que busca a reeleição.

*** O nome de Alessandro circula bem junto ao eleitorado, pelo trabalho realizado por ele no Senado.

Um detalhe: Em São Domingos quando perguntado sobre a parceria com Alessandro, André disse “hoje estamos falando de coisas tão boas e não dá para falar em coisa ruim”.

Não será empecilho

Também em São Domingos, André Moura, praticamente se achando senador, também criticou duramente o ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que pretende disputar o Senado.

*** André foi duro nas agulhadas e causou estranheza aos aliados.

*** No final disse que o governador Fábio Mitidieri é quem vai escolher o outro nome ele não será empecilho para ninguém.

O que diz Alessandro

Sobre o almoço do governador Fábio Mitidieri e André Moura, ocorrido ontem, o senador Alessandro (MDB), também candidato à reeleição, diz:

*** “A resposta segue a mesma: a montagem da chapa governista é responsabilidade do governador, então o timing é dele”.

Sobre a Ceasa

O encontro na quarta-feira entre o governador Mitidieri e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, não foi apenas para um convite à Festa do Caminhoneiro.

*** Valmir também reclamou da questão do Ceasa e sugeriu reformas para melhorar a área. Ficaram de ter uma nova reunião para tratar do assunto.

Linda faz críticas

Deputada estadual Linda Brasil (PSOL) criticou o Governo do Estado pela exclusão de itens relevantes à sociedade no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), colocado em votação ontem.

*** Admite que a retirada de sete diretrizes já aprovadas pela Alese em 2024 foi considerada pela parlamentar como uma medida desrespeitosa com o Poder Legislativo.

Preferência por Eduardo

Registram-se muitas conversas entre a prefeita Emília Corrêa e o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

*** Não se sabe o que eles tanto discutem: a indicação do vice-governador ou um nome para o Senado.

*** Detalhe: tanto Valmir quanto Emília querem Eduardo Amorim para o Senado.

Emília e Thiago

A prefeita Emília Corrêa gravou um vídeo em suas redes sociais anunciando a chegada ao seu agrupamento político do deputado federal Thiago de Joaldo.

***Emília está em Brasília, onde participa do Encontro Nacional do PL Mulher.

Grupo se forma

Grupo se formando contra candidatura de João Daniel e Rogério Carvalho ganha mais lideranças do PT, que declarou sair da sigla, sem espaço para negociação.

*** Ex-prefeito Weldo Mariano e os ex-vereadores Wilton Valença e Branco de Arthur também deixaram o partido. (de Aderval Marques).

Rodrigo Valadares

Parece coisa de fanatismo político, mas nas conversas, o prefeito Valmir de Francisquinho demonstra preferência por Rodrigo Valadares para disputar o Senado.

***Rodrigo é filiado ao União Brasil, mas em abril pode tomar outro rumo…