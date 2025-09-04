Dificuldade para conquistar partido

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A oposição, em parte, está tumultuada, com o problema no Partido Liberal, que está a caminho do deputado federal Rodrigo Valadares, atualmente no União Brasil, mas que tende filiar-se ao PL em abril do próximo ano, com o abrir das janelas para trocas de partidos. A possibilidade concreta de Rodrigo Valadares passar a ser “radicalista” e até comandar a sigla em Sergipe, mexe com parte grande do PL, principalmente com o atual comando da legenda, empresário Edvan Amorim, e com o prefeito Valmir de Francisquinho, além da prefeita Emília Corrêa, que agora se anima para disputar o Governo em 2026, mesmo que corra o risco de ficar sem mandato em caso de uma derrota no pleito que acontece em outubro de 2026.

Ainda não está confirmada uma provável candidatura de Emília ao Governo, pelo risco de perder a prefeitura e pela força política que demonstra o governador Fábio Mitidieri, que conta com a maioria das lideranças partidárias e parte significativa dos eleitores, para disputar a reeleição. Não se pode dizer que o reboliço entre os prováveis ex-liberais, inclusive em Brasília, não tenha o êxito esperado, em razão da posição dos partidos que eles procuram, como Republicanos e Podemos, que têm comandos ligado a siglas diretamente vinculada ao Governo do Estado. Até o momento circulam informações que têm certa duplicidade em seu conteúdo e estrutura, mas de qualquer forma fica difícil promover uma modificação na estrutura de um quadro político que se fixou desde 2022, através da posição do PL na disputa pelo Governo do Estado.

O quadro político não é fácil neste momento, em que os partidos têm que se preparar, com segurança, para eleger seus membros à Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, Governo do Estado e Presidência da República. Quem comanda siglas, em todo o Brasil, fica atento para não perder aliados fortes e capazes de conquistar mandatos através do povo. É o caso do Partido Liberal em Sergipe, que não cruza os braços para manter o bloco unido, mesmo que tenha de filiar a grande maioria, e os mais expressivos, em outras legendas que possam dominar. A possibilidade da filiação do deputado federal Rodrigo Valadares, possível candidato ao Senado, ao Liberal, inclusive adquirindo o seu comando a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mexeu muito com os atuais integrantes da sigla, que buscam uma saída para manter a unidade.

O pior é que as informações que circulam demonstram que os membros do PL não estão encontrando uma saída para o problema emergencial.

Dilson agradece a Fábio

O prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, destacou sua gratidão ao governador Fábio Mitidieri, pelos investimentos anunciados no município.

*** O prefeito também celebrou a duplicação da Avenida Rotary Club, obra aguardada há anos pela população, e ressaltou que o governador já sinalizou novos projetos para Tobias Barreto.

*** “É um governo que planeja, prepara projetos e entrega. Só temos a agradecer pelos benefícios e pela qualidade de vida que estão chegando para o povo de Tobias”, afirmou Dilson.

Edvan e Republicanos

Uma fonte bem avisada informou à coluna Plenário, ontem, que o articulador político Edvan Amorim está trabalhando intensamente para dirigir o partido Republicanos.

*** A mesma fonte diz que o seu projeto “é lançar a prefeita Emília Corrêa ao Governo pelo novo partido, Adailton Sousa como vice e Eduardo Amorim ao Senado”.

*** – O outro nome da chapa para o Senado pode ser qualquer político, exceto o deputado federal Rodrigo Valadares, disse.

Rodrigo em silêncio

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) mantém o silêncio quanto a esse “tumulto” Liberal e prefere não dar opinião sobre o “tumulto generalizado”.

*** De sua parte sabe-se apenas que ele deixará o União Brasil em abril, quando da abertura da janela, para filiar-se ao Partido Liberal, pelo qual pretende disputar o Senado.

Procurar diretor regional

A informação chega agora de Brasília, através de fonte respeitável: “a turma que está de saída do PL anda atrás de um novo partido”.

*** confirma, a fonte, que “foram ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, para ficar com a sigla em Sergipe”.

*** Pereira pediu ao grupo liberal que “procurasse a direção estadual para um entendimento”. Segundo ainda a fonte: “sobre ficar com o Republicanos é tudo mentira e jogo”.

*** E acrescentou: “no Republicanos está tudo tranquilo, tudo ótimo. Zero de mudanças”.

Valmir e Republicanos

Outra notícia que chega a Plenário: o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), estava ontem em Brasília, onde teve encontro com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e com o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota.

*** A conversa entre eles ainda não foi divulgada, mas o objetivo de Francisquinho era o mesmo de Edvan: ficar com o Republicanos e indicar a prefeita Emília Corrêa ao Governo em 2026.

Desmente visita

Mas já chega uma outra informação, que vem do gabinete do presidente Hugo Mota: “Francisquinho não esteve com ele em momento algum de quarta-feira”.

*** A fonte privilegiada diz que soube que o prefeito de Itabaiana agora tenta o Podemos. Sinceramente é muita confusão.

Edvaldo e pesquisas

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tem se apresentado bem nas pesquisas eleitorais feitas até o momento, principalmente em cidades da grande Aracaju.

*** Edvaldo tem apoio de segmentos que apoiam o presidente Lula em Sergipe, juntamente com o senador Rogério Carvalho que disputa a reeleição.

Encontro em almoço

Terça-feira, no “Tio Armênio”, o ex-senador Antônio Carlos Valadares, o ex-governador Belivaldo Chagas, o defensor público Osvaldo Mendes e o advogado Eduardo Ribeiro, almoçaram juntos.

*** Uma das alegrias do ex-senador Valadares foi reencontrar o ex-governador Jackson Barreto: “momentos assim, de boas conversas e reencontros fazem bem à alma”.

Casar-se 25

O setor de casamentos em Sergipe vem crescendo ano após ano e, segundo fornecedores locais, os casais estão cada vez mais dispostos a investir em experiências personalizadas e de qualidade.

*** Pensando nisso, entre os dias 26 e 29 deste mês, o Shopping Riomar Aracaju recebe o Casar-se 2025, um dos maiores encontros de noivos e fornecedores do Estado.

Loteria rejeitada

Ontem, após a Câmara ter provado o projeto de Loteria Municipal, e a prefeita Emilia Corrêa tê-lo vetado, o vereador Lúcio Flávio (PL) disse que “conseguimos definitivamente enterrar a idéia”.

*** – O veto da prefeita retornou à Câmara Municipal para ser apreciado pelos vereadores e foi mantido. Ou seja: Projeto rejeitado definitivamente, – disse Lúcio.

Amorozzo ao Senado

O jornalista sergipano Amorozzo Jorge é candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo. Está conversando com partido de direita e quer integrar o “bloco do centrão, deliberadamente”.

*** Seu projeto é a promoção da infância. Amorozzo já expõe seu slogan: “Jorge do Povo – Nada se perde”.