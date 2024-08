Dificuldade previsível para unidade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmal.com

Apesar de ter apenas três registros definitivos de candidaturas à Prefeitura de Aracaju, os nomes que vão disputar a administração da Capital em outubro deste ano são seis: Luiz Roberto (PDT), Yandra Moura (União Brasil), Emília Correa (Partido Liberal), Danielle Garcia (MDB), Candisse Carvalho (PT) e Niully Campos (Psol). É provável que até sábado (03 de agosto) todos os partidos realizem as suas composições e realizem convenções, embora tenham até o dia 05 para registro final.

O bloco do Governo tem três pré-candidaturas à Prefeitura de Aracaju, quando as lideranças apresentaram cinco nomes, para escolher o mais votado. Não houve consenso em nenhum momento e a expectativa é de que tenha ocorrido um racha eventual, que poderia prejudicar a base aliada e criar problemas para 2026. A perspectiva de unidade não teve ponto final, mas as lideranças partidárias acham que tudo vai depender da habilidade do governador Fábio Mitidieri (PSD), que comanda o processo.

Tem, entretanto, quem ainda sinta sinais de ruptura, caso os três candidatos continuem na disputa até o final do pleito. Porque estarão em campo como adversários e naturalmente vão para o combate, apesar de serem vinculados ao governador Fábio Mitidieri, que apoia o candidato Luiz Roberto, sugerido pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

A tese natural é que quem não apoia Luiz, desobedece à orientação do governador para o pleito municipal na Capital e desarticula o grupo. Tudo será visto, entretanto, em caso de segundo turno: Um confronto final entre candidatos da oposição e situação definirá o quadro em relação à continuidade da união na base aliada. Caso o segundo turno se dê entre Emília (PL) e Yandra ou Luiz Roberto é claro que os partidos aliados se unam em torno do candidato da base. Mas, se Yandra e Roberto forem para o segundo turno, não há como evitar a desarticulação total do grupo, inclusive com vinculação à oposição.

Esse é um quadro que se forma naturalmente, quando a estrutura montada não põe força para manter a coalizão partidária.

Robson é candidato a vice do PT?

Circulou a informação, no final da tarde de ontem, que o ex-deputado Robson Viana seria o candidato a vice prefeito de Candisse Carvalho pelo PT. Houve o desmentido pela própria candidata, que fará convenção no próximo sábado (03).

*** Disse Candisse: “a definição sobre o nome de quem será o nosso vice acontecerá até o sábado na convenção. Como estamos numa construção coletiva é importante à manutenção dos diálogos para apresentarmos a melhor composição para Aracaju”.

*** E concluiu: “Indo agora para uma agenda no Lamarão”.

Danielle faz registro

A delegada Danielle Garcia faz a sua convenção no dia 04 (domingo), da sua candidatura à Prefeitura de Aracaju pelo MDB. Manteve a sua posição inicial anunciada.

*** Nesta quarta-feira (31), o presidente regional do MDB, senador Alessandro Vieira, disse que: “A convenção será domingo, dia 04” e acrescentou que “estamos avaliando às possibilidades para a vaga de vice” e concluiu: “Não existe nenhum problema no grupo”.

JB vai falar sobre Danielle

André Barros deparou-se casualmente com o ex-governador Jackson Barreto e aproveitou para falar de política. “Questionei as declarações da delegada Danielle Garcia a respeito dele, na última semana”.

*** Ouviu de um tranquilo JB, que somente iria falar no rádio sobre o perfil da delegada Danielle mais adiante, para não atrapalhar o governador Fábio Mitidieri nem o prefeito Edvaldo Nogueira neste momento político. “Quem sabe quem é ela sou eu. Vou falar a respeito mais na frente”.