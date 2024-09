Dinheirama corre solto

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A informação que chega de cidades do interior, é que as eleições nos municípios “estão pegando fogo”, principalmente no sertão. “Chega a ser violenta”, disse um candidato a vereador que não acredita em vitória, porque usa suas propostas, mas não tem dinheiro para convertê-la em votos. Admitiu que “o dinheirama corre solto” e é distribuído por velhos nomes que já ocupam as câmaras, assim como por partidos que já estão visando 2026, para ter candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Na Capital começa agressões em relação a apoiadores de candidatos, em relação a quem os apóiam, mas, querendo reconhecer ou não, a maioria esteve sob o comando de políticos que também lhes era feito críticas desairosas.

A sociedade ainda não participa com absoluto ânimo da campanha eleitoral. Em conversas entre familiares e amigos é que manifestam opinião em quem vai votar e não, mas sem o ânimo da exposição de bandeiras ou a plotagem de veículos. A uma questão que se pode avaliar: a ausência de lideranças expressivas e tradicionais, que ainda confunde mesmo essa geração. Perceba que ontem foi publicada uma pesquisa pela TV-Atalaia. Os grupos sociais de hoje devem vir prenhe de novas pesquisas que relatam exatamente o contrário do que foram relatados pela TV, com colocação de seus candidatos bem acima nas suas posições.

Questão da Deso

O assunto do momento é a venda da concessão parcial de serviços de saneamento de 74 municípios da Deso, cujo martelo foi batido ontem pela Iguá, com ágio de 122,6% sobre a outorga mínima.

*** Projeto vai assegurar água e esgoto para cerca de 2,3 milhões de pessoa e a nova concessionária terá que investir R$ 6,3 bi para universalizar serviços até 2033.

*** A Deso permanece como produtora de água tratada.

Reações sobre venda

Houve reações de vários setores políticos, principalmente sindicatos e servidores da própria Deso, principalmente alguns que se seguravam para não se aposentar.

*** Alguns funcionários estão em dúvida de como ficará a situação de cada um, se haverá demissões e se a Deso terá condições de pagar os salários só como produtora de água tratada.

*** A coluna sempre foi favorável à venda de estatais, como aconteceu com a Energipe e está aí sem problemas a Energisa.

Emília e Yandra

O União Brasil reconhece que a candidata do PL está à frente das pesquisas e pode vencer no primeiro turno: “mas terá que enfrentar Yandra Moura (UB) que está próximo a ela nas pesquisas.

Acrescenta que Yandra vem crescendo, começa a mostrar um programa de crescimento de Aracaju e avalia a questão do emprego para jovens e adultos.

Sem Paixão e Cegueira

Um deputado estadual disse ontem – “sem paixão ou cegueira” – que não vê crescimento no candidato do PDT, Luiz Roberto.

*** Acha que Luiz tem sido citado em todas as conversas e na TV, mas mostra que o seu projeto é dá continuidade à atual administração o que demonstra falta de criatividade administrativa.

Lula pede voto para Candisse

O presidente Lula, na propaganda eleitoral do PT, fala sobre a ação do PT em todo o País e pede votos para candidatos do PT. Segunda feira à noite ele pediu votos para Candisse à prefeita de Aracaju.

*** – “Somos o PT”, disse Candisse e “fundimos o presidente Lula, ao nosso legado e ao 13!” Segundo ela, ´”sábado passado, todas as correntes estiveram reunidas e unidas para convocar a militância e ir pras ruas pedir voto”.

*** E concluiu: “estou muito feliz que a nossa primavera está logo ali… a nossa vitória, é a vitória do povo de Aracaju”.

Márcio Macedo vem aí

O ministro Márcio Macedo (PT) ainda não se manifestou em relação ao apoio dele e de seu bloco na candidata Candisse Carvalho. Mas dia 10 ele chega a Aracaju para conversas.

*** Márcio Macedo tem boas ligações com o Governo do Estado – o que é natural – mas não deve sair contra a um pedido de Lula.

Decisão Final

Um analista político, com muita experiência em campanhas – admite que Emília está liderando as pesquisas, mas ela tem um teto de votos que pode ir para o primeiro turno.

*** Acha que Yandra Moura (UB) vem crescendo e se aproxima dela para a disputa do segundo turno. Acha que a decisão final será entre Emília e Yandra: “bem acirrada”.

Nova pesquisa

A TV Atalaia divulgou ontem nova pesquisa para a Prefeitura de Aracaju, através do Instituto Atlas Intel, e os números aparecem dentro de previsão que circula entre leitores.

*** Emília Correa com 31,22% e Yandra Moura com 23,4%. Os candidatos Candisse Carvalho (PT), Luiz Roberto (PDT) e Danielle Garcia (MDB) aparecem empatados.