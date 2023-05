Dino em Aracaju e a força do grupo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A visita do ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem, a Aracaju, foi para entrega de 12 viaturas que serão usadas no combate à violência contra a mulher e armamentos, além de tratar sobre uma Casa da Mulher, que integra os serviços do sistema de Justiça e o aparato policial. Houve outra conversa sobre o Centro de Controle, que está em fase final de implantação, e a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Uma visita técnica, sem qualquer tema além dos benefícios anunciados, sem deixar qualquer rastro sobre posições políticas e qualquer tendência que se pudesse admitir como algum sinal acima da missão ministerial.

A recepção a Flávio Dino foi que revelou uma tendência de que não existe qualquer tipo de divergência – programática e ideológica – entre os Governos Federal e Estadual. Tanto que o governador Fábio Mitidieri disse que “nessa atual gestão de Lula, juntamente com a sua administração, Sergipe tem sido um caminho constante de ministros”. Mitidieri agradeceu a parceria, desejando que ela “possa continuar cada vez mais firme e forte”. Nas entre linhas fica claro o desejo de que haja um entendimento permanente, provavelmente nas disputas eleitorais que terão afinidades tanto no pleito municipal, quanto nas eleições estaduais. Aparentemente, a cada dia essa tendência política vem se tornando clara dos dois lados.

E isso é tanto que, na recepção ao ministro no aeroporto, estava um bloco de aliados a Fábio Mitidieri (PSD) e a Edvaldo Nogueira (PDT), além de Eliane Aquino (PT) e do ex-governador Jackson Barreto (MDB), todos muito bem abraçados, principalmente Edvaldo, que foi do PCdoB com Dino e já estivera com ele em ocasiões políticas. Já durante a solenidade, para a entrega de serviços, o ministro se referiu a Mitidieri exaltando a sua atuação política e administrativa, chamou a ex-governadora Eliane Aquino de “Mulher da Bolsa Família”, embora tenha se dirigido a Rogério Carvalho como senador e sem festa. A informação é que Rogério parecia “desconfortável” à mesa que dirigia os trabalhos.

Tudo isso deixa claro que pode haver mudanças na estrutura petista em Sergipe, não apenas no Estado, mas de Brasília para cá, porque interessa ao presidente Lula um bloco político coeso, que o apoie e se integre com os ministros que fazem o seu Governo, como é o caso de Márcio Macedo (PT), hoje afinado com o bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri e o prefeito Edvaldo Nogueira. Aliás, essa é uma visão da maioria das lideranças políticas de Sergipe, que sente Rogério mais próximo ao MDB, mesmo que pense em disputar o Governo do Estado em 2026. Setores do PT revelam preocupação e acham que chegou a hora de um encontro amplo, capaz de definir uma liderança decisiva para o partido.

Dino reforça união

O governador Fábio Mitidieri (PSD) admitiu, ontem, que a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino em Sergipe, reforça a união da nossa gestão com o Governo Lula.

*** Essa união, acrescentou Mitidieri, é em “busca por transformação social e qualidade de vida para o nosso povo”.

*** Mitidieri deixa claro que está bem aliado com o Governo Lula e que essa unidade pode refletir nas próximas eleições.

JB recebe Dino

Durante o desembarque de Flávio Dino, o ex-governador Jackson Barreto (MDB), de camisa polo, integrava o Grupo de Governo que foi recebê-lo.

*** Também antes de Dino desembarcar, Jackson ficou em uma sala ao lado de Edvaldo Nogueira, Eliane Aquino, Fábio Mitidieri e Katarina Feitoza.

*** JB é considerado pelo grupo um dos seus integrantes, mas não está conversando sobre política.

Garibaldi e Edvaldo

O deputado estadual Luis Garibaldi (PDT) teve encontro com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), no lançamento dos festejos juninos em Aracaju.

*** Houve apenas cumprimentos naturais entre aliados e não se falou em política.

*** Garibaldi, entretanto, terá nova agenda com Edvaldo. Aí sim: tratará sobre sua disposição de disputar a Prefeitura de Aracaju.

Equívoco Republicanos

Nos bastidores da política o comentário é de que está havendo um afastamento de velhos filiados o Republicanos, que hoje tem Gustinho Ribeiro como presidente regional.

*** Num encontro de dois Republicanos, um deles disse que Gustinho é de “construir muros e não pontes”. Jamais vai atrair filiado que não seja da sua intimidade política.

*** O Republicanos vai se reduzir a um grupo político sem densidade, mas que dá força a Gustinho e aos mais íntimos.

Raio de Luar candidata?

A filha do ex-deputado federal Heleno Silva, Raio de Luar (Republicanos), faz uma boa publicidade do partido para atrair filiados. Ela pode ser candidata a mandato em 2024, por Aracaju.

*** Ainda não há definição sobre essa candidatura, mas ela está bem cotada dentro do partido e terá o incentivo do pai, que tenta disputar Prefeitura no sertão.

André David a prefeito?

O deputado André David (Republicanos), que ainda tenta assumir a Câmara Federal via TSE, dá como certa a sua candidatura à Prefeitura de Estância.

*** Está animado porque seu nome aparece bem nas pesquisas internas realizadas na cidade, que o revela pau a pau com o vice-prefeito André Graça Santos, que tem apoio do prefeito Gilson Andrade.

Um fato interessante: delegado André David deve concorrer à Prefeitura pelo União Brasil, para onde vários membros dos Republicanos estão se transferindo.

Propostas de Gustinho

O ex-prefeito Valmir Monteiro tem recebido enviado do deputado Gustinho Ribeiro para uma nova composição, mas está decidido a não aceitar.

*** As proposta chegam a ser excitantes: “Valmir indicaria o candidato a vice-prefeito no pleito de 2024”.

*** E mais: indicaria um nome para disputar a vaga de deputado federal em 2026, que poderia ficar em seu lugar. Gustinho diz que vai disputar o Senado Federal.

Ministro suspende

O ministro Dias Toffoli, do (STF), suspendeu os efeitos de dispositivo da Constituição do Estado de Tocantins que prevê a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para os dois biênios da legislatura.

*** A decisão também suspende a eleição realizada em fevereiro deste ano em relação ao segundo biênio da legislatura 2025/2026.

*** A liminar foi deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7350, mas ainda será submetida a referendo do Plenário.

Sem mobilização

Em Sergipe há comentários sobre eleição da Alese já para o próximo biênio, mas o presidente Jeferson Andrade deixa claro que da parte dele não existe mobilização para antecipar eleição.

*** Disse, entretanto: “confesso que já fui procurado por alguns deputados para saber”, revelou. Jeferson adiantou que “caso tenha condições de ser candidato à reeleição, Luciano Bispo estará ao meu lado, como primeiro secretário”.

Alessandro e candidato

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse que Aracaju precisa de uma liderança que mantenha os pontos positivos da longa gestão Edvaldo.

*** Deu como exemplo “a organização financeira e tenha a capacidade de resolver problemas que se arrastam há muito tempo, como transporte público e saúde”.

*** Sobre sua candidatura à reeleição em 2026 diz: “o foco neste momento é trabalhar muito no Senado para atender bem Sergipe. As eleições terão seu momento mais adiante”.

Segundo na Barra

Na Barra dos Coqueiros, Danilo Segundo (PT) estava reclamando da situação da cidade durante as chuvas, por alagamentos nas ruas.

*** Acusou o atual prefeito e o ex-prefeito de nunca fazerem nada…

*** Segundinho mantém a candidatura à Prefeitura da Barra, mesmo que o senador Rogério Carvalho (PT) não apoiem e nem os petistas da barra.

Zezinho sem extremos

Ex-deputado Zezinho Guimarães (PL) disse que está como a Unigel: “hibernando”! E não trata de política esse ano. Talvez no próximo para apoiar algum candidato.

*** Zezinho pode ou não continuar no Partido Liberal e diz que não gosta de extremos: “nem de direita e nem de esquerda”.

*** Uma coisa é certa e já está definida: ele será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

A volta do churrasquinho

Marcio Macedo comemora: “o churrasquinho está voltando!” Segundo o IPCA, que mede a inflação e é calculada pelo IBGE, a carne vermelha acumula queda de 3,16% do início do ano até o mês de abril.

*** Alguns cortes apresentam queda de preço ainda maior do que a média. O corte da alcatra, por exemplo, caiu 5,24%; o de contrafilé, 4,57%; o de acém, 4,03%. Até a picanha caiu mais que a média, acumulando baixa de 3,18%.

