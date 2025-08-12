Discussão interna entre candidatos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Ainda distante das eleições, marcadas para 04 de outubro de 2026, há um certo arrepio no grupo político do Governo, para evitar o mesmo desentendimento que ocorreu no pleito que elegeu o prefeito de Aracaju em 2024, quando a unidade do bloco se esfacelou e provocou a derrota do candidato apoiado pelos governistas. Fábio Mitidieri (PSD) tem evitado falar em público sobre política e suas consequências, mas o faz nos bastidores com aliados, exatamente com o objetivo de promover a união de todos em torno dos candidatos ao Senado. Pode conseguir, é claro, mas é muito difícil em razão de divergências entre candidatos, que geralmente votam neles próprios e em branco ou outro nome de oposição.

Até domingo, apenas três nomes disputariam o Senado pelo grupo liderado por Fábio Mitidieri. Foi exatamente neste dia que o ministro Márcio Macedo avisou a ele e ao candidato André Moura, que também disputaria o Senado, pelo bloco. Girou tudo! Assim, quatro nomes estarão na disputa – André Moura (UB), Alessandro Vieira (MDB), Márcio Macedo (PT) e Edvaldo Nogueira (PDT) – para o Senado pelo grupo liderado por Fábio Mitidieri. Sabe-se, inclusive, que dos quatro nomes apenas dois serão sugeridos, o que é muito difícil – quase impossível – que uma chapa exposta para senador eleja dois dos seus indicados, sejam da situação ou oposição.

Claro que nesse quadro, o clima fica difícil e entre os prováveis candidatos as divergências se expandem e podem prejudicar o consenso que fortalecerá outras candidaturas do bloco governista. E isso já ficou claro com os pronunciamentos de Alessandro Vieira contra André Moura, que deixam claras as divergências entre os dois nomes, um deles com direito absoluto a disputar o mandato, mesmo sem indicação, exatamente porque já está senador e tem direito à reeleição. Paralelamente, o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, que deseja a primeira suplência de André Moura, cutuca a administração do ex-prefeito Edvaldo Nogueira e lança denúncias contra atos praticados em sua administração.

A oposição tem a mesma situação e os prováveis candidatos lançados por ela também só elege um, que pode ser de cada bloco que esteja no páreo. O que cria um problema para a situação, que tem André Moura como um dos já indicados e os seus adversários acham que ele terá dificuldade de voto em Aracaju, embora esteja muito bem em vários municípios. Até a formação das chapas, muita discussão em torno dos candidatos vai rolar e, claro, dificultar a escolha do eleitor, que não demonstra muito interesse por um pleito que só acontece no final do próximo ano…

Sergipe é Aqui

Desde sua criação, em fevereiro de 2023, o ‘Sergipe é aqui’ tem se tornado um dos principais programas de destaque do Governo do Estado, por facilitar o acesso da população aos serviços estaduais e nacionais.

*** Com mais de 240 mil atendimentos realizados e 54 municípios contemplados, o programa itinerante esteve sexta-feira (08) em Poço Redondo, transformando por um dia a cidade na capital administrativa de Sergipe.

André e a falta que faz

O ex-deputado André Moura (UB) diz que tem feito muitas agendas com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e a receptividade da população é muito boa.

*** Segundo André, o reconhecimento do povo pela falta que ele faz como político que dá força a Sergipe, “é impressionante”.

*** – O governador tem sido muito correto para fortalecimento do grupo.

Não entra em discussão

O ex-deputado André Moura não vai entrar em discussão sobre a formação do grupo do Governo que disputa o Senado. Acha que isso não é bom para o grupo.

*** André realmente não deu resposta às críticas a ele direcionadas pelo senador Alessandro Vieira (MDB), exatamente para manter o grupo unido.

*** Quanto à indicação do segundo candidato ao Senado da base aliada será uma indicação de Fábio Mitidieri… E ele está trabalhando para isso…

Mesma situação

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que a situação entre ele e André Moura segue a mesma situação, E acrescenta: sem “maiores problemas”.

*** – Tenho posição clara sobre André Moura, mas a montagem da chapa é atribuição do governador, disse Alessandro.

Márcio é candidato

O ministro Márcio Macedo (PT) esteve em Aracaju neste final de semana, e em conversa com o governador Fábio Mitidieri e André Moura disse que é candidato ao Senado no próximo ano.

*** Durante a conversa ficou a impressão que Márcio pode ser o segundo nome da chapa para o Senado, em razão do presidente Lula, que disputa a reeleição.

Heleno fica no Republicanos

O ex-deputado federal Heleno Silva admitiu ontem que todos os anos de eleição espalham-se comentários de que ele vai deixar o Republicanos.

*** Heleno não vai deixar o partido, como anunciou o ex-deputado Capitão Samuel.

*** Acrescenta que “no momento, todos os partidos estão com dificuldade de formar uma chapa para eleger dois senadores. Todos! O Republicanos e outros partidos”.

Tem vários convites

Heleno disse ainda que todo mundo também está lutando para eleger dois deputados federais. “Nenhum partido tem legenda suficiente para eleger isso”.

*** – Então fica essa especulação sobre desligamento ou não dos partidos, e acrescenta que tem convites para filiar-se a outra sigla, mas está trabalhando firme para “fazer um grupo que eleja dois deputados e diz que não tem pretensão de deixar o Republicanos”.

Rogério em contatos?

Circula nos bastidores que o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Congresso, está tentando uma forma de conciliação para disputar a reeleição pelo bloco governista.

*** Ainda não foi confirmado, mas os comentários é que o governador Mitidieri não topará essa conciliação com Rogério.

Edvan e a Prefeitura

Edvan Amorim, presidente do PL em Sergipe, tem representação forte na Prefeitura de Aracaju e é bem ouvido e aceito pela prefeita Emília Corrêa.

*** Ele indicou nomes de sua confiança para exercer cargos importantes na Prefeitura, além de influenciar nas candidaturas ao Senado.

*** Se tem como certo os nomes de Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares para a disputa a senadores em 2026. Os dois ainda ao estão no PL.

Pendenga continua

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, que tem o nome posto para suplente de senador do ex-deputado André Moura, disse que a pendenga com ex-prefeito Edvaldo Nogueira continua.

*** Sobre no que isso vai dá, ele respondeu que “a Câmara está vendo”. Edvaldo é candidato ao Senado.

Prefere Edvaldo ao Senado

Ricardo Vasconcelos explicou que não é sua intenção que essa discussão repercuta nas eleições e acrescenta que prefere Edvaldo Nogueira como candidato ao Senado.

*** Admite que quanto mais candidatos ao Senado, melhor a disputa porque “dilui mais e dispersa mais”.

*** Ricardo explica que “a minha atuação nunca foi, nem nunca será pautada por eleição. Não sou dessa linha, mas também não posso fechar os olhos pras coisas erradas”, disse Ricardo que tem o nome como primeiro suplente de André Moura.

Só Fabiano

Só o presidente da Emsetur, Fabiano Oliveira, preocupado com o Pré-Caju em novembro, não sabia que Edvaldo Nogueira seja candidato ao Senado.

*** Todos os segmentos da internet, além das rádios, informaram a candidatura de Edvaldo Nogueira para senador em 2026.