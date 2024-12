Discussão política para 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O assunto que, ainda discretamente, se debate entre grupos políticos, já são as eleições de 2026. A maioria acha que o governador Fábio Mitidieri continuará no comando do Estado e a razão é a falta de lideranças estaduais. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), já foi decantado como o candidato a governador pela oposição, mas terá que, primeiro, desmanchar processos na Justiça. Fica difícil para ele o que complica a sua chance de disputar o Governo pela oposição. Mitidieri se prepara para assegurar a reeleição, através de um desenvolvimento que promova Sergipe em áreas carentes de ação social, além da visão futurista para o retorno da sede da Petrobras do Nordeste para Sergipe.

Além dessa luta para reencontrar uma liderança forte que possa disputar o Governo, a oposição demonstra simpatia em manter Mitidieri no Governo, aliar-se a ele e buscar o Senado ou mandatos na Câmara Federal. Tem para disputar o mandato ao Senado o deputado federal Rodrigo Valadares, o ex-deputado federal André Moura, o ex-senador Eduardo Amorim, além dos que estão senador como é o caso de Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e provavelmente Márcio Macedo e Edvaldo Nogueira. Dentro da avaliação da maioria, André tem condições de eleger-se.

Por todo esse ano as eleições federais serão discutidas por segmentos de todas as áreas, embora também não será fácil uma vaga para a Câmara, em razão de todas as dificuldades que o próprio eleitorado vem fazendo para conceder o voto, independente do modelo de aquisição.

Jogo das emendas

O grupo de vereadores liderado pela prefeita eleita Emília Corrêa vetou emenda do orçamento apresentada por alguns outros parlamentares, que permitia o remanejamento de recursos de 5% de uma Pasta para outra.

*** Estranhamente a emenda foi retirada porque foi pedida alguma coisa a Emília e ela cedeu ao presentear dois vereadores com as Secretarias de Esporte e da Ação Social.

Mas estranho é que o vice-prefeito eleito, Ricardo Marques apresentou emenda de remanejamento de 30% e foi aprovada por Emília Corrêa.

Nomeação do marido

A situação na Câmara Municipal já acha que Emília Corrêa começa a desfazer o seu discurso de ações morais que espalhou em excesso durante a campanha eleitoral.

***A classificação da administração de Emília se dará pelo cumprimento das promessas de campanha.

*** A nomeação do marido Itamar Bezerra para a Secretaria de Governo já serviu para violentas pedradas de setores da oposição.

André candidato no Rio?

Circulou, ontem, informações de bastidores que o Chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura (UB), pode ser candidato ao Senado no Rio.

*** As conversas ainda seguem sem consistência e já foi desmentida por seus aliados em Sergipe, que garantem André ao Senado pelo seu Estado.

*** A deputada federal Yandra Moura, uma das mais atuantes na Câmara Federal, vai para a reeleição sem problemas.

Triste por Lula

Emília Corrêa e Lula: “com tristeza recebo a informação do estado de saúde do presidente Lula da Silva. Desejo-lhe a pronta recuperação”.

*** – A política jamais poderá ultrapassar a fronteira do que versa a Bíblia. “Amar ao próximo como a ti mesmo”.

Rogério sofreu espionagem

O senador Rogério Carvalho denunciou a espionagem que “sofri em 2021, durante a CPI da Covid, ordenada pelo então Ministro da Defesa, general Braga Netto”.

*** Disse que “enviaram um oficial para investigar minha vida, um ataque grave que alerta sobre o que está em jogo na defesa da democracia brasileira nos dias atuais”.

Encontro com Jeferson

O Encontro do presidente da Assembleia, Jeferson Andrade, com cerca de 30 personalidades estaduais, teve uma repercussão nos meios políticos pela interpretação.

*** Foi uma reunião política que demonstrou um bom relacionamento com o governador Fábio Mitidieri, que pode indicá-lo como vice.

*** Jeferson deixa claro que também pode disputar a reeleição.

Heleno nas feiras

Heleno Silva, ao lado de sua filha, jornalista Raio de Luar, praticamente iniciou sua pré-campanha ao percorrer feira de três municípios distribuindo calendário de Natal.

*** Heleno foi bem recebido pela população, carente desse tipo de calendário. Ele deve disputar vaga na Câmara Federal.

Rodrigo explica

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) disse que em 2010, Lula havia condecorado o já ditador sírio, Bashar al-Assad, com a mais alta honraria do Brasil à estrangeiros. Um absurdo!

*** *** Rodrigo acrescenta que “Desde o ano passado, fui designado relator do PDC que revogava essa condecoração”.

***-Após muitos embates com os deputados de esquerda, e agora com a queda do ditador, enfim conseguimos aprovar a matéria na comissão, avançando para podermos limpar de vez o nome do Brasil dessa patifaria disse Rodrigo.