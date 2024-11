Discussões já para 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há uma expectativa em relação à posse da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) à Prefeitura de Aracaju. Os seus aliados acreditam que Emília terá uma grande trabalho para tornar negativa a administração de Edvaldo Nogueira. Apenas avaliando que ele conseguiu um trabalho significativo na Capital e não será fácil superá-lo em dois anos, assim como atuar para que o partido se mantenha forte para expor um bom nome a governador, mesmo que já se tenha Valmir de Francisquinho como peça importante para a disputa. Prefeito eleito de Itabaiana, Valmir acumula alguns processos, que podem retirá-lo do páreo em 2026.

Não dá para omitir que Francisquinho é um nome eleitoralmente forte para disputar as eleições em 2026, mas esses entraves talvez sejam impeditivos, como aconteceu em 2022, que frustrou a sua disputa. Além disso, Emília Corrêa precisa trabalhar com jeito algumas divergências que se criou no grupo entre alguns dos seus aliados antigos e dificuldades de relacionamento com os novos. Há conversas pra composições, mas esse clima não ajuda que se crie um bloco mais competitivo para 2026.

Estou melhorando

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que “ainda está com uma tosse insistente e um pouco de cansaço ao falar”.

*** – Mas já, já fico novo. Nesta quinta feira espero estar de volta, disse.

*** A ausência de Mitidieri realmente paralisa a administração em algumas medidas e “amolece” a política.

Política urgente

Por falar nisso: uma liderança política do bloco acha que o governador deve procurar os aliados que se afastaram para uma recomposição política urgente!

*** A mesma fonte diz que apesar de faltar dois anos para 2026, tem muitos políticos que já estão buscando composição.

Abrir mão da chapa

O advogado Edson Silva, pergunta: será que em 2026 o Partido Liberal vai abrir mão dessa chapa? E expõe as fotos de Valmir de Francisquinho a governador, de Eduardo Amorim a vice e de Rodrigo Valadares ao Senado.

*** Há quem diga que e seria uma chapa forte no Estado, mas a pergunta que não quer calar é se o PL aprovaria esse movimento?

Quase impossível

Publica o radialista Marcos Aurélio: “vereador Isaac revela a possibilidade de Emília Corrêa apoiar a reeleição de Fábio Mitidieri, nas eleições de 2026”.

*** Um velho alado de Emília disse que é impossível isso acontecer em razão da posição política que não é de Emília, mas do Partido Liberal.

*** Acrescentou que, nesse caso, a própria Emília poderia disputar o Governo.

Capão na Barra

Continuo no grupo do governador Fábio Mitidieri, nunca sair, “simplesmente mudei de cadeira”, disse ontem o ex-governador Belivaldo Chagas.

*** Ao lado de familiares, Belivaldo não deixou de destrinchar um capão em um restaurante na Barra dos Coqueiros.

*** Um detalhe: não será candidato a deputado estadual e nem a outro mandato em 2026.

Secretaria dos Municípios

A provável criação de uma Secretaria Municipal cria uma certa irritação ao bloco de comando do Partido Liberal (PL).

*** Segundo um deles, deve ser para nomear Edvaldo Nogueira e ele ficar à frente dos municípios, inclusive Aracaju.

Diz Davi Leite

“Pela primeira vez, pessoas que não lêem são maioria no Brasil”, diz o jornalista David Leite e faz um comentário: “Uma triste realidade… que ouço até de colegas da Comunicação: – Não leio porque não tenho tempo! – ou – Não leio porque não gosto de ler! – ou – Ler é chato, prefiro ver vídeo”!.

*** Como os mais vividos, somos exemplos para as novas gerações, a situação só tende a piorar! “Eis, pois…”

MDB em campo

Milton Andrade se manterá no MDB, ao lado do governador Fábio Mitidieri. Diz que o partido está se fortalecendo e vai atuar firme em 2026.

*** Os objetivos principais: reeleger Fabio Mitidieri, reeleger Alessandro Vieira ao Senado e eleger Daniele Garcia à deputada federal.

Encontro do Solidariedade

O ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) participa hoje, em São Paulo, de reunião nacional do seu partido, que é presidido por Paulinho da Força.

*** Vai discutir duas pautas: Avaliação das eleições municipais deste ano em cada Estado.

*** – Formação de uma nova Federação, visando 2026, para acomodar o Solidariedade.