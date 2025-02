Disputa ao Governo em discussão

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há sinais de mudanças em relação ao pleito de 2026. Muita gente já se mobiliza para disputar o Governo e o Senado. Para governador já existe Fábio Mitidieri (PSD), que é candidato à reeleição, mas de forma discreta dois nomes estão sendo ouvidos, deputado federal Thiago de Joaldo (PP) e Valmir de Francisquinho (PL), que bate nesta mesma tecla desde 2022, quando teve sua candidatura impedida por ação judicial, que ainda está perturbando-o. Já Thiago de Joaldo pode disputar o mandato majoritário, mas não conta com o apoio do partido para isso. O PP tem compromissos com o governador Fábio Mitidieri e integra o bloco político liderado por ele e continua integrando o grupo que lhe dá absoluta assistência política.

Ontem e hoje, duas lideranças fortes da política fizeram critica ao processo que a disputa está tomando, deixando claro que não existe uma liderança autêntica que possa disputar o Governo contra o governador. Está tudo muito apático e sequer dá para lembrar o tempo de João Alves, Albano Franco, Jackson Barreto e José Carlos Teixeira, que poderiam formar o grupo de cada um e ir para a disputa. Enfrentar Fábio Mitidieri se tornou dificuldade, porque houve uma retração de nomes fortes sem condições para isso. Há informações de que Valmir de Francisquinho não falará mais sobre candidatura a governador, embora o faça de forma discreta com personagens do seu grupo porque esse desejo não sai de sua cabeça, mesmo que ainda haja processo que o impeça de estar na disputa.

Estamos em 2026

A sexta-feira passada, durante almoço oferecido por Jeferson Andrade a políticos, em Lourdes, o governador Fábio Mitidieri disse, em seu discurso: “estamos em 2026”.

*** Foi aplaudido pelo grupo que o apoia e quer ver Jeferson como seu vice.

*** No mesmo dia à noite, em Pirambu, Fábio Mitidieri encontrou-se com André Moura e circulou com ele no Verão Sergipe. Correu a pergunta: “Será que André apoia o que disse Fábio em Lourdes”.

Merece cuidados

De qualquer forma é uma incógnita: André Moura é candidato a senador e deseja que a filha, deputada federal, também disputa a vice.

*** Esse suspense pode fazer com que se repita a divisão precipitada do grupo, como aconteceu em 2024. E isso merece cuidados…

Mudança profunda

Um político importante de Sergipe disse ontem que não pretende mais participar da política do jeito que ela está sendo conduzida.

*** Acha que houve uma mudança profunda se aprofunda nas questões essenciais da política de não cuidar do povo, que também colabora para essa situação vexatória.

*** Para ele, no momento o que existe é uma vergonha sem qualquer compromisso entre o político e o povo.

Muito animado

O presidente da Assembleia, Jeferson Andrade, ficou muito animado com a presença de políticos de vários partidos no almoço que ofereceu em busca da conciliação política.

*** Embora continue informando que é candidato à reeleição, se abre mais quando citam o seu nome para vice-governador em 2026.

Valadares com Jeferson

O almoço juntou filiado de vários outros partidos, inclusive o deputado federal Rodrigo Valadares, sua mulher, Moana Valadares que são diretamente ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

*** Valadares tem um relacionamento pessoal e trabalha intensamente em favor de Jair Bolsonaro. Quem compareceu também foi o presidente da Câmara, vereador Ricardo Vasconcelos.

Oposição atua

Novo líder da oposição na Assembleia, Paulo Júnior (PV), terá agenda com sindicalistas esta semana. O parlamentar desenvolve uma oposição atuante e prepositiva, fiscalizando as ações do governo e fazendo proposituras.

*** “Nosso trabalho é pelo crescimento do Estado, não fazemos oposição vazia. Esta semana, irei conversar com algumas categorias de servidores, saber como andam as negociações e condições de trabalho”, disse.

*** Paulo Júnior irá se reunir com os sindicatos dos policiais civis, dos servidores administrativos e da saúde.

Dúvida sobre Valmir

Até o momento há dúvida se Valmir de Francisquinho tenha condições jurídicas para disputar o Governo do Estado. Ele está impedido pelo TSE.

*** Em conversas internas, o grupo de Francisquinho acredita numa reversão, através de ações de bastidores. Os seus amigos acreditam que ele estará no páreo.

Márcio é dúvida

O Ministro Márcio Macedo esteve em Sergipe neste final de semana. Na sexta-feira pela manhã entregou 350 computadores às entidades da Sociedade Civil no IFS. À tarde esteve visitando obras no bairro Santa Maria.

*** No inicio da noite participou do lançamento do comitê Estadual de Participação Social no Sindicato dos Bancários de Sergipe.

Pediu empenho

Em conversa com amigos da sua corrente política do PT, a CNB, Márcio pediu empenho para a filiação de militantes ao PT até o dia 28 de fevereiro, para fortalecer o Processo de Eleições Diretas – PED.

*** Sobre candidaturas para o ano que vem só discutirá em 2026. Márcio pode ou não ser candidato ao Senado.

Emília e futebol

A prefeita Emília Corrêa aproveitou o domingo, dia especial para os torcedores, e assinou um Termo de Intenção entre Aracaju e os clubes Confiança, Sergipe e Falcon.

*** – Queremos levar o nosso apoio institucional para fortalecer o futebol sergipano e incentivar novos talentos, disse.

Heleno no sertão

Uma conversa de Clinton Santos, no seu programa de meio dia, na Rede Rio, ele pergunta qual seria o melhor nome para eleger-se deputado federal em 2026 pelo sertão.

*** As pessoas responderam via microfone e consideraram Heleno Silva como o melhor nome para defender a região e amparar o seu povo.