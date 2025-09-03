Divergências não atingem bases

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A disputa política em Sergipe não demonstra indiferenças graves entre as tendências que comandam o País neste momento. À exceção do PL, que montou uma estrutura de oposição a quem pelo menos simpatize por Lula, todas as demais legendas são capazes de se unir até em federações, sem nenhum problema. Isso acontece em Sergipe, onde não se registram divergências entre partidos que estão fora do ciclo liderado por Lula a Bolsonaro, desmanchando o fanatismo que ainda se cria por políticos em discussão, que ocuparam a Presidência da República e não cumpriram rigidamente as necessidades e interesses do povo. Vários partidos à margem do fanatismo dirigido apoiam o Governo, entre eles prefeitos que, inclusive, são vinculados às legendas que têm um líder específico, independente da má administração em que conduziu o País.

Os partidos União Brasil e Progressistas integram a base aliada ao governador Mitidieri, sem desvirtuarem de um Governo direcionado aos interesses da população e participando de um projeto de desenvolvimento do Estado, que favoreça ao seu povo, independente de filosofias políticas que já não interessam aos eleitores. Claro que o Partido Liberal se afastou de toda base governista, exatamente porque tende a disputar o comando do Estado em 2026, além de fortalecer os segmentos políticos como Assembleia e Câmara Federal. Tanto que cresce a possibilidade da prefeita Emília Corrêa disputar o Governo em 2026, mesmo com o risco de perder a Prefeitura de Aracaju, caso não alcance seu objetivo. E isso, claro, põe dúvidas no grupo político da prefeita de tentar uma operação politicamente incerta.

Percebe-se um detalhe: a rixa com integrantes de partidos de esquerda, onde se inclui o PT, têm dificuldade em integrar a base governista, graciosamente imposta por partidos que são aliados ao Governo, mas não diretamente pelo governador. Aliás, Fábio Mitidieri tem posições ideológicas naturalmente como qualquer cidadão, mas não tão radicais que impeçam a presença de políticos que integrem o bloco e atraiam um número maior do eleitorado que olhe mais por Sergipe que pela posição de quem segue a nível de orientação política.

A informação é que o senador Rogério Carvalho (PT) tentou se vincular ao Governo para disputar a reeleição, mas não foi aceito em razão do seu comportamento durante o pleito de 2022, quando se aliou a adversários figadais e foi duro em excesso exatamente ao então candidato a governador do qual hoje gostaria de ter o apoio. Mas não há radicalismo nisso. Tanto que o prefeito Sérgio Reis (PSD), de Lagarto, apoia a reeleição de Rogério. E tem mais: em Aracaju os partidos que integram o Governo não vêem com ódio a possibilidade do ministro Márcio Macedo (PT), ser candidato ao Senado junto com a base governista.

Fábio e reivindicações

Em passagem pelo sul sergipano, ontem, o governador Fábio Mitidieri foi abordado pelos vereadores de Itabaianinha, que entregaram um ofício com demandas para o município.

*** Pedem a iluminação pública, asfaltamento e esgotamento sanitário, entre outras reivindicações.

*** Fábio recebeu os parlamentares e se colocou à disposição das necessidades da cidade: “sou governador de todos. Analisarei os pedidos dos vereadores e a idéia de uma rodovia que liga Itabaianinha a Riachão é muito boa”. disse Fábio.

Waldemar quer Francisquinho

No final de julho, o presidente nacional do Partido Liberal, Waldemar Costa Neto, reunido com, Valmir de Francisquinho, deputado Ícaro e Adailton Sousa que o ex-presidente Jair Bolsonaro, lhe pediu que o deputado federal Rodrigo Valadares assumisse o PL em Sergipe.

*** Waldemar, então, ofereceu à Presidência do PL em Sergipe Valmir de Francisquinho, que recusou de imediato.

*** Disse-lhe que não assumiria o lugar de um amigo como Edvan Amorim.

Edvan indica Emília

O presidente estadual do PL em Sergipe, Edvan Amorim, confirmou que o ex-presidente Bolsonaro pediu que Waldemar Costa Neto entregasse o PL para o deputado Rodrigo Valadares.

*** O próprio Amorim, intimo de Waldemar, sugeriu que o partido fosse entregue à prefeita Emília Corrêa, de Aracaju, ou ao deputado federal Ícaro de Valmir.

*** Waldemar respondeu que iria conversar com Jair Bolsonaro, para vê o que faria. Um detalhe: Eduardo Amorim, irmão de Edvan, ainda é filiado ao PSDB.

Relação é perfeita

Fontes ligadas à gestão municipal de Aracaju garantem que a relação entre a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques segue sólida, pautada pela cooperação e pelo compromisso assumido com a população aracajuana.

*** De acordo com integrantes do núcleo político, não existe clima de tensão; ao contrário, há alinhamento permanente para a execução das metas que transformam a vida do cidadão.

*** Sobre 2026, as mesmas fontes afirmam que as peças do tabuleiro político ainda estão sendo preparadas e que qualquer discussão ocorrerá no momento certo, com diálogo e transparência.

Márcio será candidato

Uma coisa está absolutamente definida: se depender da vontade da CNB, o ministro Márcio Macedo (PT) “com certeza será candidato ao Senado em 2026, sim”!

*** Uma fonte da CNB disse que “iremos trabalhar incansavelmente para que o PT tenha os dois candidatos ao Senado para as duas vagas”.

*** E ironiza: “se pode no PL por que não pode no PT”?

Moana será presidente?

Segundo informa o radialista George Magalhães, citando uma fonte confiável, a presidente regional do PL será a vereadora Moana Valadares (PL), mulher do deputado Rodrigo Valadares.

*** Teria sido indicada pelo presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, e ficará até abril, quando o seu marido deixa o União Brasil, vai para o Partido Liberal e assume a Presidência em Sergipe.

João e julgamento

O deputado federal João Daniel (PT) disse ontem que “o Brasil acompanha um momento histórico: o julgamento de Bolsonaro e de seu núcleo golpista no STF”.

*** Segundo João Daniel, “não se trata apenas de punir indivíduos, mas de reafirmar a democracia contra os que tentaram destruí-la”.

Sentença pronta

O deputado Rodrigo Valadares (UB) disse ontem que “começará o julgamento com sentença pronta, contra quem não cometeu crime”.

*** Para Rodrigo, “querem criminalizar a divergência e apagar a história escrita por 58 milhões”.

*** E conclui: “Força Capitão (Jair Bolsonaro)! Uma nação caminha com você.”

Alerta a Emília

A maioria dos aliados da prefeita Emília Corrêa (PL) acha que ela deve repensar a idéia (ainda vaga) de disputar as eleições ao Governo em 2026.

*** Os mais próximos acham que é difícil ela chegar ao Governo e temem que ela fique sem mandato com a desincompatibilização para arriscar uma eleição com a de governadora.

Edvan e Emília

Um observador político admitiu ontem que essa divergência aberta entre Edvan Amorim (PL) e Rodrigo Valadares (União Brasil) acena para um novo quadro político.

*** Admite que Edvan Amorim vá se acomodar em outra legenda e será seguido pela prefeita Emília Corrêa e todo o seu grupo político: “essa é a tendência”.

*** Já tem apostas sobre isso: “O bloco formado por Emília e Amorim estará com Fábio Mitidieri”. Será?