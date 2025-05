Educação digital e diálogo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

(Por Cecília Landarin)

“Ele ficava muito no quarto, achei que estava seguro.” A frase marcante da série Adolescência, da Netflix, revela uma realidade alarmante: a exposição excessiva à internet pode ser um risco para a segurança e desenvolvimento de crianças e adolescentes. Com 93% da população brasileira entre 9 e 17 anos conectada à internet, segundo a pesquisa TIC Kids Online 2024, o que podia ser visto como um espaço protegido tornou-se, muitas vezes, a porta de entrada para violências silenciosas — mas muito reais.

A presença massiva de crianças e adolescentes no ambiente digital escancara um desafio urgente: como proteger indivíduos em desenvolvimento em um território tão propício para a propagação de conteúdos inadequados e danosos? Apesar de muitas vezes serem chamados de “nativos digitais”, meninos e meninas nascidos após a massificação do acesso à internet também enfrentam dificuldades emocionais e cognitivas para lidar com o universo online, especialmente quando se tem pouca orientação e supervisão de um adulto responsável. A TIC Kids também aponta que 29% dos usuários de 9 a 17 anos relataram já ter vivenciado situações ofensivas, desagradáveis ou que os deixaram chateados na internet, mas apenas 8% dos responsáveis acham que as crianças ou adolescentes vivenciaram esse tipo de situação. O abismo entre o que é vivido e o que é percebido pelos adultos é um alerta. “O que a gente chama de violência on-line é tão real quanto a violência off-line. Os impactos psicológicos, sociais e até físicos podem ser devastadores, especialmente quando não há espaços seguros de acolhimento e escuta”, afirma Cecília Landarin, analista do Centro Marista de Defesa da Infância (CMDI).

A dificuldade de comunicação entre gerações fica evidente em outro dado: apenas 42% dos adolescentes entre 11 e 17 anos que passaram por situações ofensivas na internet contaram para um adulto em quem confiam, como pais, responsáveis, outros parentes ou professores. Muitos preferiram falar com amigos da mesma idade (29%) ou simplesmente não falaram com ninguém (13%). Somente neste ano, 607 denúncias de violência contra crianças e adolescentes em ambiente virtual foram registradas no Disque 100, frente a um total de 2.170 denúncias gerais — ou seja, 28% das denúncias relacionadas ao ambiente virtual envolvem vítimas nessa faixa etária

É nesse contexto que atua a campanha Defenda-se, do Centro Marista de Defesa da Infância (CMDI), que já conta com 15 vídeos educativos voltados à proteção de crianças e adolescentes. Os dois mais recentes, com os temas Autodefesa e Segurança On-line e Peça Ajuda!, trazem orientações claras e acessíveis sobre o uso consciente da tecnologia, o cuidado com o compartilhamento de imagens e informações pessoais, o respeito às faixas etárias indicadas para redes sociais e a importância da criação de ambientes seguros para a livre expressão. “A criança precisa aprender desde cedo que pode contar com adultos de confiança, podendo expressar sentimentos, dúvidas e opiniões com a certeza de que terá acolhimento e orientação, e não medo de retaliação. A construção desses vínculos é muito mais efetiva do que qualquer controle parental excessivo”, reforça Cecília.

Sergipe é Aqui

O governador Fábio Mitidieri (PSD) demonstra preocupação com o desenvolvimento social de Sergipe, através do programa “Sergipe é Aqui”.

*** Leva aos municípios ações do Governo que atende a pontos estruturais como educação, segurança, emprego e turismo.

*** Atende também às reivindicações da cidade e satisfaz as necessidades dos seus habitantes.

Katarina e sobre a praia

Deputada federal Katarina Feitoza (PSD) acompanhou reunião para apresentação de proposta de acordo para a regularização ambiental e urbanística da Praia do Saco, localizada no município de Estância, no litoral Sul de Sergipe.

*** Na ocasião, a parlamentar destacou a liderança do governador Fábio Mitidieri em alinhar solução com os órgãos envolvidos.

*** E acrescentou: “O mérito de um líder é saber colocar os tripulantes no barco e essa habilidade o senhor tem, governador. Fico feliz em ver as soluções apresentadas de forma prática, objetiva. É isso que se espera do governo”.

Gilvan deixa Atalaia

O apresentador da TV-Atalaia, Gilvan Fontes, deixa hoje a apresentação do jornalismo da emissora, no período da noite, aos 50 anos sob seu comando.

*** Assume seu lugar a jornalista Marcelle Mosso do SBT da Paraíba. Gilvan deu representação ao jornal e o deixa no período certo. Fará falta…

*** Gilvan também apresentou o jornal da TV Sergipe, quando se transferiu para a Atalaia.

Conversa reservada

Segundo conversa entre um pré-candidato ao Senado e um deputado federal, a conversa exclusiva entre Mitidieri e Edvaldo, no retorno de São Francisco, não significa o seu apoio ao ex-prefeito na disputa pelo Senado.

*** Lógico que foi um papo de cunho político, mas que não teve declaração de apoio e nem de desativo ao projeto político do ex-prefeito.

*** Mitidieri Vai discutir sobre candidatura ao Senado em 2026.

Pedido a Luciano

O deputado estadual Jeferson Andrade, provável candidato a vice-governador em 2026, na chapa liderada pelo governador Fábio Mitidieri, que disputa a reeleição, convidou Luciano Bispo a continuar primeiro secretário na reeleição da mesa.

*** Na realidade, Luciano está com a cabeça voltada para a reeleição dele e com a cabeça voltada para ser o presidente da Casa a partir de 2026.

*** Luciano não nega se manter na primeira Secretaria neste momento.

André e movimento

Comentários nos meios políticos revelam que André Moura (UB) pode ser candidato ao Senado ou deputado federal pelo Rio de Janeiro.

*** O pessoal está percebendo que André anda um pouco fora do movimento político de Sergipe, onde jamais negou que disputaria vaga no Senado.

*** A conclusão final dos comentários é de que André disputará o Senado por Sergipe, e é o que se apresenta com melhor chance de eleger-se.

Rodrigo é União

O presidente do PL em Sergipe, Edvan Amorim, disse ontem que ainda não foi conversada internamente a questão do deputado Rodrigo Valadares da sigla.

*** Amorim acredita que no momento oportuno o assunto será discutido.

*** Lembrou que Rodrigo, no momento, é filiado ao União Brasil, porque não pode sair.

Sobre Emília

Ontem, um importante membro da Prefeitura, denunciou que a prefeita Emília Corrêa está perdida com administração da cidade e sairá desgastada do trabalho que realiza, pelo menos até agora.

*** Diz que ela não estava preparada para administrar a Aracaju e tem tons do marido que “a obrigam a fazer uma administração medíocre”