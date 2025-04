Edvaldo para o Senado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Surpresas na política sergipana, que não chegam a provocar reação da sociedade. Já se previa a possibilidade, mas ainda não se via movimentação para que o fato fosse registrado antes de junho. Mas aconteceu: ontem o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) anunciou sua candidatura a senador da República por Sergipe, depois de um encontro com o seu grupo, que defende essa posição do ex-prefeito já há algum tempo. Na realizada Edvaldo não tratava sobre o assunto e não se sabia a sua posição política em 2026: A partir de agora abriu o jogo a pedido de aliados e pelo trabalho que realizou em Aracaju por oito anos de prefeito.

Havia dúvida quanto à posição de Edvaldo e muita gente considerava que ele fosse esperar 2028 para tentar retornar à Prefeitura. Mas não! Depois de análises da situação e do trabalho que realizou, ele concluiu que buscar o Senado fosse a melhor alternativa para quem trabalhou há anos para reformar Aracaju e torná-la uma das cidades que ofereceu o maior índice de desenvolvimento político e econômico da região. Edvaldo tem projetos a apresentar e já declarou que fará um trabalho municipalista, buscando ampliar o regionalismo, para que se chegue a uma ampliação das cidades que ainda precisam de força das lideranças regionais, para ampliação do País.

Antes circulava a informação de que Edvaldo seria candidato à Prefeitura em 2028 e não se deu desmentido em razão do seu silêncio sobre a sua decisão política. Agora não há mais o que discutir: ele tentará mesmo Senado e vê a chance de enfrentar cinco nomes em Sergipe, para oferecer um projeto que supere alternativas capazes de mudar as características de Estados que ainda têm dificuldades de representação no Senado. Sobre o governador, diz que Mitidieri ainda não confirmou apoio a um nome definitivo e Edvaldo aproveita para iniciar e movimentar a sua candidatura ao Senado, sem que demore muito a fazê-lo, para que coloque o eleitorado do Estado decidido sobre o rumo a formar em 2026, inclusive com Mitidieri disputando o reeleição praticamente sem concorrência..

Edvaldo disputa o Senado

O PDT em Sergipe decidiu lançar candidato ao Senado e já escolheu o nome: ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que aceitou disputar o mandato imediatamente.

*** Edvaldo disse que o trabalho realizado por ele em Aracaju, durante oito anos de mandato, demonstra sua visão em trabalhar muito por Sergipe.

*** Disse ainda que todo esse período em que esteve à frente à Prefeitura, deixa claro que ele será um senador municipalista.

Estrutura política

Edvaldo Nogueira disse que estava em silêncio porque analisava a estrutura política para 2026, mais em reunião com o PDT decidiu tentar o Senado, para dar outra visão ao Estado em busca do desenvolvimento.

*** Deixou claro que não poderia ficar fora dessa disputa pelo Senado e definiu que todo o seu trabalho será pelo crescimento de Sergipe.

*** Quanto ao apoio do governador Fábio Mitidieri, Edvaldo disse que ainda não ouviu sua opinião em relação a nenhum nome.

Sergipe é Aqui (Lagarto)

A edição do Sergipe é Aqui, realizada em Lagarto, evidenciou a força política do PSD, liderado por Fábio Mitidieri e Sérgio Reis.

*** Principal cidade da região Centro-Sul, com mais de cem mil habitantes, Lagarto destaca potencial econômico e agropecuário, sendo também um celeiro político, contando com representantes em todos os níveis, um deputado estadual, dois deputados federais e um senador.

** Houve a presença de lideranças políticas do Estado, que foram prestigiar a solenidade do “Sergipe é Aqui”, em Lagarto.

Perceberam-se ausências

Alguns políticos estranharam a presença do senador Rogério Carvalho (PT), vinculado à reeleição.

*** E de André Moura (UB), que disputa o Senado da base aliada do governador Fábio Mitidieri (PSD). Já Rogério disputa a reeleição com a simpatia do prefeito Sérgio Reis.

Encontro pesado

O ex-governador Jackson Barreto e Danielle Garcia estiveram em Lagarto. Atritados, um fingiu que não viu o outro.

*** Danielle resolveu ficar em uma ponta do palanque e Jackson esteve no centro próximo ao governador, ao prefeito Sérgio Reis e à cúpula política da sociedade.

*** Os dois não se cheiram mais…

Sobre apoio a André

Segundo informação de importante político em Lagarto, o governador Fábio Mitidieri voltou a dizer que apoiará a candidatura de André Moura ao Senado Federal.

*** E acrescentou: o segundo candidato ao Senado pelo governador pode ser Alessandro Vieira à reeleição como senador.

Candidato de Samuel

O prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, anunciou oficialmente que o seu candidato a deputado estadual será Fábio Henrique ou seu irmão Adilson Júnior, fruto de um acordo político da eleição municipal de 2024.

*** Porém, o secretário municipal de infraestrutura de Socorro, Rosman Pereira, tem feito diversos acordos políticos para disputar a cadeira de deputado estadual. O clima no grupo é de dúvida sobre o comportamento do prefeito de Samuel.

*** Perguntado pela coluna, o ex-prefeito Fábio Henrique afirmou que está muito tranquilo e confia plenamente na palavra e na liderança do prefeito e amigo Samuel Carvalho.

Federação nacionalizada

Portal A Tarde teve acesso a ofício do PP da Bahia, enviado ao presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira (PI), no qual solicita que a gestão da federação no estado seja nacionalizada, como será feito em São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe.

*** O nome mais cotado para presidir a junção é o de Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara Federal.

Sobre Márcio Macedo

André Carvalho disse ontem que “se a aliança entre PT e PSD se concretizar, Márcio Macedo pode ser o primeiro a ser descartado pelo grupo governista”.

Disse mais ao Sergipense: “o mais provável é que Márcio tenha que se contentar em disputar uma vaga na Alese, onde teria boas chances de vitória, ou arriscar mais uma candidatura a deputado federal e, novamente, ser superado por João Daniel (PT).”.

Prisão de Collor

Deputado Federal Rodrigo Valadares disse: “Praticamente todos da lava-jato estão soltos. Os petistas com certeza 100%”.

*** E pergunta: “Por que só o Collor será preso”? “Será que é por ser apoiador do ex-presidente Bolsonaro”?

Rogério anuncia Fafens

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que “depois de anos de luta incansável em defesa da soberania nacional e da retomada da produção de fertilizantes no Brasil, comemoramos mais um passo decisivo”.

*** “A autorização do Conselho de Administração da Petrobrás para o acordo com a Unigel, que permitirá a reabertura das FAFENs de Sergipe e da Bahia”!