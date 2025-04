Eleição com dificuldade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As candidaturas prematuras estão em invadindo as ruas. Até o final do carnaval o assunto estava fora de todos os comentários, embora se tratasse a levantar a pauta sobre o vice. Trata de uma função montada através de grupo, que é que define posições majoritárias. Atualmente os blocos e federações partidárias se preparam para elevar nomes de candidatos a deputados federais e nesse final de semana alguns encontros aconteceram já para ouvir opções e iniciar contatos para formação de composições que chegasse a animar para 2026. No sertão muita gente discutiu como se já estivessem com o registro nas mãos, mas faltar ainda muito tempo para que se chegue próximo ao pleito.

Além disso, as reuniões ultrapassam com fervor posições para que se chegue com uma medida de destaque na pauta de cada partido. Atualmente tem quem considere tratar de candidatura, como já se fosse definitiva e houvesse necessidade de levar o nome ao povo com muita emergência. Haverá muitas surpresas e todos vão ver que as eleições de 2026 terão problemas mais graves que a de 2022.

Cúpula do PT

Um membro da cúpula do PT diz que está acontecendo uma situação inusitada no PT de Sergipe. “O grupo de Márcio Macedo, – Construindo um Novo Brasil-CNB, – tem um candidato a Presidente Nacional do PT, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara (PT)”.

*** – Acontece que o Grupo do senador Rogério Carvalho, Resistência Socialista, também está apoiando Edinho Silva, “Mas os dois não se unem. Se querem, se falam”.

Semana agitada

Na semana passada o candidato nacional do PT esteve em Sergipe e teve que fazer dois eventos separados:

*** – Um na sexta-feira, 28, com o grupo de Rogério na sede do PT e o outro no sábado, 29, com o Grupo de Márcio no Sindicato dos Bancários. Na disputa para o Diretório Estadual teremos, então, duas chapas diferentes, disse.

André e Mitidieri

O governador Fábio Mitidieri teve uma conversa ontem pela manhã com o ex-deputado federal André Moura (presidente do UB).

*** Há curiosidade sobre o teor da conversa.

*** Foi demorada e não se divulgou o teor do encontro, inclusive se foi sobre sucessão política e formação de novo grupo.

Alessandro não tem

O senador Alessandro diz que “não tenho relacionamento político com André Moura. E perguntado se haveria união do bloco, ele mudava de posição.

*** Perguntado sobre se houvesse necessidade de mudança do bloco ele mudava de opinião, Alessandro respondeu: “não! Respeito as construções políticas do governador Fábio, ele tem o meu total apoio para a reeleição”.

*** Mas não vejo nenhuma razão para mudar minha opinião sobre André Moura, disse.

Crise nos Republicanos

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicano) para fortalecer o partido e ser candidato a deputado federal diz que está na luta pelo partido a pedido de membros do sertão.

*** Deixo para estar na luta para apoiar o governador Fábio Mitidieri pela sua disputa à reeleição.

*** Fica ao lado do deputado Gustinho Ribeiro, mas pode repensar em permanecer só se houver abertura para quem queira disputar mandato.

Muitos pré-candidatos

Percebe-se agora um amontoado de pré-candidato a deputado federal, em condições de eleger-se: presidente do PT se apresentam João Daniel, Márcio Macedo e Eliane Aquino.

*** Pelo MDB, e com boa disposição, um nome forte como o da secretária Danielle Garcia. Ainda tem novos candidatos.

*** Liberal também aparece com uma riqueza de nomes ligados a Edvan Amorim, Valmir de Francisquinho, que querem a disputa.

Maioria é de Mitidieri

Apesar desse surgimento de partido, aparecem nomes para federal que estão ansiosos para ingressar pela primeira vez na política.

Há um detalhe: a maioria vota em Fábio Mitidieri para a reeleição em 2026.

Rogério vai bem

O ex-deputado João da Graça disse ontem que o senador Rogério Carvalho está tomando a sua reatividade política e ganha para presidente do partido na sua região.

*** Segundo João da Graça ele está muito animado e também se reelege ao Senado. No sertão ele vai bem…

Ricardo não disputa

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) não pretende disputar mandato proporcional nas próximas eleições. Quer cumprir seu mandato atual.

*** Nas ruas há boatos quanto essa possibilidade, mas Ricardo vai se manter ao lado de Emília, e transformar Aracaju.