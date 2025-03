Eleição com escassez de líder

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com.br

A política, neste momento, em Sergipe, está opaca. Sente-se a ausência de lideranças fortes e decididas para oferecer como opção ao povo, tanto nas próximas eleições, quanto no ziguezague para a formação de uma estrutura, que se prepare como opção futura para disputar. Lógico que ainda têm nomes que se possa imaginar para candidato a cargos majoritários e a deputado federal, mas não se tem mais uma liderança sólida que possa ser citada como “invencível” ou próxima disso. Houve também uma mudança entre o eleitorado, que não se deixa mais levar por discursos que enganam o povo, repetindo as mesmas promessas de sempre, cujos resultados são zero como promessas para melhorar a vida da população. “Claro que há parte que ainda acredita em aliados e amigo”, mas esse crédito tem um volume de valores que prejudica o desenvolvimento do Estado e das cidades.

Estamos há pouco mais de 18 meses para a disputa pelo Governo. E ainda não se tem nomes expostos para o novo processo sucessório. Claro que um nome se desta para disputa do executivo estadual: Fábio Mitidieri, que faz um Governo produtivo e popular, sem que haja um único nome que que lhe faça sombra e apareça como concorrente que pode assustar. Não se percebe uma liderança que exponha força política pra amedrontar a disputa de Mitidieri como candidato à reeleição, pelo estilo que ele atua e principalmente por falta de novos nomes que exponha proximidade com a população e que se torne um líder em condições de disputar o mandato.

A próxima eleição será para senador e deputados federal e estadual. Podem apostar.

Sobre chapa do MDB

O presidente regional do MDB em Sergipe, Alessandro Vieira, tem dito que quem vai montar a chapa do partido em 2026 é o governador Fábio Mitidieri (PSD) e que ele irá respeitar.

*** Então, “vejo isso como um gesto e um avanço. Mas como tenho sempre falado, só quero saber de chapa em 2026”.

Fábio sobre política

O governador Fábio Mitidieri tem circulado por todo o Estado e aonde vai leva obras para a população, principalmente na área turística. Conversa sobre política sem ainda formar chapas.

*** Disse que só vai mesmo definir sobre o bloco de 2026 no próximo ano.

Valadares e Fabiano

O governador Fábio Mitidieri anunciou ontem novos nomes para compor administração pública estadual. Na Secretaria Especial de Cultura (Secult), criada em dezembro de 2024, por meio do Projeto de Lei nº 489/2024,

*** Valadares Filho assume o cargo de secretário, e Fabiano Oliveira ficará à frente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur).

Não foi impedido

Em nenhum momento o ex-deputado federal André Moura (UB) não foi impedido de ir solenidade de inauguração do Restaurante Escola Senac inaugurado no Tribunal de Contas de Sergipe.

*** Compromisso no Rio impediu sua vinda, entretanto familiares seus compareceram a abertura do Restaurante Escola Reinaldo Moura.

Nomes na resolução

Já está na resolução do Partido dos Trabalhadores em Sergipe os nomes dos candidatos para 2026: Rogério Carvalho, João Daniel e Chico dos Correios.

*** Márcio Macedo já lançou seu nome ao Senado, mas ainda não chegou à resolução.

Emília e turismo

A prefeita Emília Corrêa também demonstrou que vai seguir o governador Fábio Mitidieri no incentivo turístico em Aracaju. A data de Fundação da cidade teve uma grande variedade de atrações, com a presença de Emília.

*** Uma variedade de festa, que iam da dança à representação folclórica, sem levar em consideração a religião da prefeita e alguns dos seus secretários.

R$100 milhões para Sergipe

Sergipe receberá R$100 milhões em investimentos do Governo Federal para incentivos à Saúde e Educação.

*** Obras anunciadas em parceria com o ministro Márcio Macedo, são obras que fortalecem Sergipe e a União.

Filiação do MDB

O prefeito de Socorro, Samuel Carvalho deixa hoje o Cidadania e se filia ao MDB. Ele tem um relacionamento muito bom com o senador Alessandro Vieira, presidente Regional do MDB em Sergipe.

*** A filiação do “Samuel Carvalho é um passo importantíssimo nesse caminho de reconstrução, e representa o novo momento que o MDB vive em nosso Estado”, destacou o senador Alessandro Vieira.

*** Um detalhe: Junior, o irmão de Fábio Henrique, também vai para o MDB.

União e Progressistas

Em Brasília está sendo fechada a federação entre o União Brasil e o Progressista. A dificuldade é quem vai ficar com o comando: André Moura ou Laércio Oliveira.

*** A discussão sobre a federação já se debate a um certo tempo e ainda há dúvidas em relação a Sergipe.

Bolsonaro ganha uma

A Primeira Turma do STJ negou o pedido de um cidadão para que fosse instaurada uma ação popular contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta de declarações falsas que ele prestou a respeito das urnas eletrônicas. A decisão é de fevereiro, mas foi divulgada apenas ontem.

*** Segundo o acórdão do STJ, apesar dos ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas em diversos pronunciamentos, isso não se configuraria “atos ilegais e lesivos passíveis de combate pela via da ação popular”.

Rodrigo por Valadares

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) vai trocar de partido. É considerado a liderança mais próxima de Jair Bolsonaro e estar à frente de todas as suas manifestações.

*** Em Sergipe ele conseguiu eleger a mulher vereadora também sob apoio de Bolsonaro e está preparado para a reeleição ou Senado em 2026.