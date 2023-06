Eleição de 2024 não será uma doçura

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Uma análise sobre o crescimento das mulheres na política em Aracaju, principalmente, provocou certo frisson. Serviu de comentários entre lideranças na capital e a constatação de que o fato não surpreende. Percebe-se que nesse próximo pleito as chapas dificilmente terão exclusividade masculina. As mulheres surgem com chances reais de administrar Aracaju e os homens podem se contentar com a vice. Os nomes que foram postos continuam embora alguns acrescentassem à secretária da Saúde do município, Waneska Barbosa, e até mesmo a Linda Brasil, citada na matéria da coluna de ontem, mas como opção trans.

Na realidade a ausência de Waneska Barbosa entre as candidatas citadas, embora se diga que ela é uma opção do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que evita falar sobre o assunto e não confirma nenhuma indicação de pessoas ligadas a ele. Além disso, Waneska faz um bom trabalho em sua pasta, mas não aparece politicamente e nem pratica ações que levem o eleitor a vê-la como opção para a Prefeitura nesse momento, diante do trabalho que realiza as demais, discretamente, para ter a indicação do grupo. Ontem mesmo, uma respeitada liderança do interior disse: “se não indicarem o ex-governador Belivaldo Chagas para disputar à Prefeitura, mesmo com uma candidata à vice, o nosso bloco perde a eleição”.

De qualquer forma, as mulheres expostas na coluna de segunda-feira são realmente as que estão na onda para disputar a sucessão municipal de Aracaju, embora tudo esteja muito cedo e precise de excessos de conversas para se adotar uma posição final. Mas, uma avaliação interessante ocorreu na terça-feira: o PT, inclusive com aval de Brasília, teria fechado com Eliane Aquino, que se coloca aberta ao velho entendimento para reunificação do bloco hoje comandado pelo governador Fábio Mitidieri e Edvaldo Nogueira. Há senões a essa possibilidade, tanto pela base aliada, quanto por parte do PT, mas essa estratégia teria as graças do ministro Márcio Macedo (PT), que deixaria seu projeto político para disputar a Câmara ou o Senado em 2026.

Já se pode dizer de antemão que uma das candidatas do bloco cairia fora e poderia até esquentar a oposição. E com ela iria toda uma estrutura partidária, que pode se afinar com Emília Corrêa e formar uma chapa forte. Diga-se de passagem, as eleições municipais de 2024 não terão a facilidade que se imagina. Preparem-se…

Concurso público

Fábio Mitidieri anuncia “véspera de feriado com boa notícia” e informa: “acabei de assinar o edital para 54 vagas destinadas ao concurso público de contador do Estado”!

*** E mais: “este é mais um concurso público que promovemos em nossa gestão, representa nosso compromisso continuo de fortalecer e aprimorar o funcionalismo público em Sergipe”.

Movimenta economia

Os festejos juninos em Aracaju já começam a apresentar alguns resultados na economia, através do setor de comércio, de serviços e na área do turismo.

***Segundo o governador Fábio Mitidieri, os lojistas, a rede hoteleira, os restaurantes, os ambulantes e o aeroporto, todos tiveram aumento significativo nas vendas.

*** – Espero que continue assim!

Vai fazer história

Um adversário de Fábio Mitidieri admitiu que ele “vai fazer história no Governo e ninguém ganha dele em 2026”.

*** Mitidieri declarou de imediato: “assim espero”! E continuou: “Estou trabalhando muito para isso e ouvir reconhecimento de adversário é sempre bom”.

Demissão em 12 horas

Beto Vieira, nomeado para secretário das Finanças de Canindé do São Francisco, foi demitido hoje, 12 horas após a nomeação e as razões não foram reveladas.

*** Segundo uma liderança política de Canindé, “o município está uma grande bagunça administrativamente, apesar de uma receita pujante”.

*** Há muita desconfiança no ar…

Bombou recepção

Bombou uma recepção realizada no escritório de um advogado sergipano em Brasília. Vários senadores, ministros de estado e dos tribunais superiores passaram por lá.

*** Um deputado federal de Sergipe, que participou, disse à coluna que contou pelo menos com seis governadores no jantar.

*** A coluna ouviu de um bem informado político, que esse advogado virou o único ponto em comum entre todas as correntes políticas de Sergipe.

Belivaldo não procura

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) não confirma se é candidato ou não a prefeito de Aracaju no próximo ano; “não acho nada e nem estou procurando. Agora, quem quiser me achar, estou aqui”,

*** Disse ontem que está no “banco de reserva e vai esperar o momento em que o grupo iniciará as conversas e ver como é que fica”.

Ricardo a prefeito

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) demonstra que será candidato a prefeito de Aracaju. Tem sido esse o comentário na maioria das rodas política.

*** Ricardo faz um périplo diário pelas ruas da cidade, fiscaliza obras, cobra ação e está presente junto ao povo nos bairros carentes.

*** Ele nega, mas crescem os comentários em torno de atuação diferenciada de quem deseja disputar apenas à reeleição. Inclusive pode deixar o Cidadania.

Nega candidatura

Ricardo Marques, entretanto, deixa bem claro que não tem intenção de disputar a Prefeitura, mas defende que a oposição apresente um candidato e cita a vereadora Emília Corrêa (Patriota).

*** Acha que a oposição precisa se unir e se preparar para o pleito. Ricardo deixa claro que não aceita ser vice de ninguém.

Eduardo e Emília

O ex-senador Eduardo Amorim (PL) e a vereadora Emilia Correa (Patriota) tomaram demorado café da manhã. E conversaram sobre política, o que parece natural.

*** Trataram sobre a possibilidade de Emília ser candidata à Prefeitura de Aracaju e outros assuntos de interesse eleitoral. Entretanto, nada foi decidido em relação à composição.

Reunião com vereadores

O prefeito Edvaldo Nogueira (PTB) fará reunião com os vereadores de sua bancada na próxima segunda-feira, para entregar o projeto de lei sobre o aumento do servidor municipal.

*** Em seguida a Câmara vai avaliar o projeto e deve votar favorável até a quinta-feira. Ou antes…

Perfil de honestidade

Uma declaração feita por um jornalista ontem chama atenção pelo que se sente de boa parte da comunidade: “a maioria das pessoas acredita que as mulheres não têm características de desonesta”.

*** Atuando com maior intensidade na política, “elas passam maior segurança em termos de seriedade, zelo pela coisa publica e avessas à corrupção”.

*** Lógico que hoje, com a influência do meio, há grandes exceções…

Não houve alteração

Não aconteceu qualquer irritação de uma deputada para compor a chapa do biênio 2025/2026, que já ocorreu na terça-feira passada, na Assembleia Legislativa.

*** Tudo não passa de desavergonhado fake news…

*** A única alteração que houve para o próximo biênio, foi à troca do nome para a quarta secretaria, porque a deputada Linda Brasil (Psol) rejeitou o cargo e o passou para o deputado Georgeo Passos (Cidadania), sem nenhum problema.

Laércio e sua posição

O senador Laércio Oliveira (PP) que não pratica o radicalismo político e acompanha o projeto que for bom para Sergipe, independente de ideologias ou posições definidas.

*** Laércio pergunta: “Qual vantagem tiraria desejando que o Governo só faça errar?” E continuou: “a nossa posição é favorável a quem trabalha”.

*** Laércio mantém pessoas indicadas por ele em órgãos federais, exatamente pelo estilo de apoiar ações do Governo, coerentes com a forma que ele pensa.

Giro pelas redes sociais

Kátia Abreu – Ministro Haddad surpreendendo positivamente: Não cria crise, não cria inimigo e trás soluções. Tem foco e não perde tempo com o “moído” do dia a dia. O novo programa Desenrola deverá ser sucesso. Vamos torcer.

Andréia Sadi – Bolsonaro conta com Kássio Nunes Marques, indicado por ele ao STF, para obter sobrevida de três meses no TSE.

Metrópoles – Lula diz que 70 mil toneladas de carne foram exportadas de forma equivocada para a China.

GloboNews – Jair Bolsonaro considera como principal erro durante sua gestão os embates com o judiciário e ministros da Corte.

Metrópoles – “Taxa-los de golpistas é muita crueldade”, diz Marco Feliciano sobre golpistas do 08 de Janeiro.

Reforça ódio – Jojo Todynho acaba sendo exposta por continuar seguindo André Valadão, mesmo ele reforçando publicamente seu ódio a comunidade LGBTQIAP+.

Lázaro Rosa – Senador Rogério Correia para o Senador Marcos do Val: “O senador não manja de nada, manja só de outras coisas. Poderia ficar em silêncio”.

Metrópoles – Políticos do DF tentam sensibilizar senadores sobre riscos que a inclusão do FCDF no teto do novo regime fiscal representa.