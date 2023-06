Eleição não será um passeio

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os festejos juninos, com mobilização em todas as cidades – principalmente em Aracaju – a política pega fogo e abafa as fogueiras. Bem mais que os fogos de artifício, as especulações vão ao alto e explodem. Deixam em cima alguns nomes que trabalham em silêncio para tentar prefeituras, mas também derrubam muitos que se imaginam fixados nas alturas da preferência popular. Na realidade têm muitos nomes que, de forma discreta, trabalham firme para a sucessão do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que vai indicar o candidato e coloca-lo na disputa caso todo o bloco concorde, como ocorreu com o próprio Fábio Mitidieri (PSD), eleito pela força da base aliada.

A unidade é que fará a diferença. O fato de uma preferência sem o apoio de todos ou com alguma liderança insatisfeita, o projeto pode falhar, inclusive porque quem vai para o confronto não deve estar buscando apenas um aventura sem qualquer resultado. Nenhuma candidatura é fácil. A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT), segundo informação de fontes do partido, virá de Brasília com um nome forte e a força da sigla, que sairá unida para reconquistar posições, inclusive com o bloco liderado por Rogério Carvalho (PT). O senador incrustou na cabeça que voltará a disputar o Governo do Estado e já leva isso adiante como se o pleito fosse amanhã. Além disso, sente-se isolado no PT em Sergipe e traça estratégia em busca da unidade, o que não será fácil.

Em razão de toda essa rearrumação, mesmo que o Partido Liberal se coloque em outra live, há necessidade do bloco governista abrir bem os olhos, colocar as barbas de molho e iniciar um trabalho de bom entendimento, para fazer o sucessor em Aracaju e se manter firme e preparado para o pleito de 2026. Política é ciência de ação contínua: termina uma e já se inicia a batalha para a formação de outra, embora no momento atual já se preveja uma absoluta ausência da força oposicionista, sem o surgimento de um líder que possa mexer com a atual estrutura política do Estado. Nem por isso, entretanto, pode-se cruzar os braços, porque às vezes o próprio eleitor enjoa do continuísmo e se recusa a ficar com um nome que esteja sob manuseio de muitos que comandam, sem precisar da força do povo. É preciso estar atento.

Almoço mais quente

O ex-deputado federal André Moura (União), o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD), e o secretário da Agricultura, Zéca da Silva, almoçaram ontem em um restaurante na Atalaia.

*** Foram duas horas para analisar o cardápio sobre eleições de 2024 e 2026, além do pleito Aracaju e seu reflexo em 2026. Passaram duas horas, porque tudo veio muito quente.

Reeleição da Mesa

A reeleição da mesa da Assembleia Legislativa, para o biênio 2025/2026, foi antecipada e será realizada hoje, mantendo a Presidência da Casa com Jeferson Andrade (PSD).

*** haverá uma alteração: O deputado Marcos Oliveira (PL), será substituído na 4ª Secretaria e Georgeo Passos (Cidadania) assume porque Linda Brasil (Psol) não aceitou.

Retorno de Yandra

A deputada Yandra Moura (União Brasil) chega amanhã da China, onde se encontra, discutindo sobre gestão pública e mobilidade urbana.

*** Até o momento, Yandra não conversou nada sobre a indicação do seu nome para ocupar o Ministério do Planejamento do Governo Lula.

*** Para seus aliados o importante mesmo é que entre 59 deputados federais e dez senadores o nome dela foi citado pela direção do União para ocupar um Ministério, o que classifica bem a sua atuação.

Marcio sem obstáculo

O ministro Marcio Macedo (PT) pode ser indicado candidato à Prefeitura, sem que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e o governador Fábio Mitidieri (PSD) coloquem algum obstáculo.

*** Edvaldo e Mitidieri não falam sobre isso e insistem que ainda é cedo para escolha de nome, mas Márcio Macedo está muito bem com os dois sem qualquer ranço político.

*** A informação é de um político que conversa com os três, está atuando na área e diz que Marcio não é uma tendência, mas não seria descartado pelo grupo.

David a caminho do União

O delegado André David vai deixar o Republicanos, filiar-se ao União Brasil e disputar a Prefeitura de Estância por sua nova sigla.

*** As conversas já estão bem adiantadas sobre isso e o União quer David como nome para enfrentar o candidato indicado pelo atual prefeito, André Graça Santos.

*** Ainda não há composições, mas o nome do delegado aparece forte em Estância e foi bem votado quando disputou vaga na Câmara Federal.

Vereadores estranham

Vereadores estranharam a reação de Emília Correa (Patriota) sobre fala do seu colega Professor Bittencourt: “é muito comum, na relação entre parlamentares, a troca de amenidades com teor sarcástico”, disse um deles.

*** Acrescentou que a vereadora, todas as vezes que vai à tribuna, geralmente para criticar o prefeito ou algum parlamentar, encerra a sua fala com um estridente “que Deus nos livre do homem mau!”.

*** Outro vereador disse que a história do Professor Bittencourt “tem credencial de respeito às mulheres e suas lutas”. A maioria admitiu que, a partir de agora, a conversa com a vereadora se reduzirá apenas ao necessário.

PL quer disputar Aracaju

O presidente regional do PL em Aracaju, advogado Adir Machado, disse ontem que a orientação da direção nacional do partido é ter candidato a prefeito em Aracaju e desmentiu que o PL tirou poderes dos diretórios.

*** Admitiu que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) e a vereadora Emília Correa (Patriota) têm essa possibilidade: “o PL tentará isso em breve”.

*** Caso não seja possível mais a dupla Francisquinho e Emília, segundo Adir Machado, o nome do deputado estadual Marcos Oliveira (PL) é cotado pelo partido para disputar a Prefeitura de Aracaju.

Há um detalhe

Segundo Adir Machado, o PL não tem visto mais nenhum movimento entre Valmir de Francisquinho e o senador Rogério Carvalho (PT). Não sairão mais juntos.

*** Disse que Francisquinho pode ser ou não prefeito de Itabaiana – “ele e Adailton se entendem muito bem” – porque Valmir vai fortalecer a sigla na região e continua fazendo política todos os dias, visitando eleitores e frequentando feiras.

*** Ninguém se assuste caso ele saia candidato a senador em 2026…

Vino pode disputar

Em Rosário do Catete, o ex-prefeito e atual vereador Etelvino (Vino) Mendonça não será mais candidato à reeleição no próximo ano.

*** Diz que já cumpriu vários mandatos e não pretende mais à Câmara Municipal

*** Perguntado se seria candidato a prefeito, Vino prefere o silêncio. Mas nas conversas que acontecem na cidade, o nome dele é citado.

Mais um candidato

Também em Rosário, o vice-prefeito Monteirinho não pode disputar mais a reeleição do município e caminha para candidatar-se à Prefeitura do município.

*** Mesmo que seu pai seja secretário do prefeito César Resende, que tentará a reeleição.

*** O ex-prefeito Laércio Passos já conversou com César e aceita ser o seu vice. É um tumulto político.

PT oficializa Segundo

Lurian Silva (PT) tem força no PT municipal. Conseguiu que o partido anunciasse a candidatura do namorado, Danilo Segundo (PT), como candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros.

*** E o Segundo ressuscitou forte, fazendo um movimento junto à população e seu nome ganhou impulso junto à comunidade.

*** O senador Rogério Carvalho (PT) foi vencido nessa, porque apoiava outro candidato, mas não conseguiu superar a Lurian. É difícil…

Amorim e o leilão

Sábado à noite, a Fazenda Sisan, de Edvan Amorim, em Minas Gerais, borbulhou com a realização de um leilão que movimentou toda a região.

*** Estava lá o senador Carlos Viana, o presidente da Assembleia mineira, deputado Tadeuzinho, e o deputado federal pela Bahia, Paulo Magalhães.

*** Os deputados federais por Minas: Paulo Guedes, Samuel Viana e Diego Andrade. Além de prefeitos de várias cidades mineiras.

*** O leilão vendeu os bezerros mais caros do Brasil. Depois houve um show com Ana Castella e Gustavo Mioto.

