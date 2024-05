Eleição precisa se amoldar

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A sucessão municipal deste ano em Aracaju forma um quadro atípico: têm candidatos definidos, mas ainda há dúvidas sobre a decisão final. Dois nomes não deixam dúvidas sobre decisões, campanhas e conversas para formação de blocos e crescimento da chapa majoritária, sem quaisquer receios. Mas outros grupos, definidos como de meia direita e até mesmo com posição de esquerda, não traduzem confiança absoluta de definição de um quadro que não possa ocorrer mudança. Está havendo necessidade de um encontro decisivo em que os aliados se entendam e cumpram o projeto político traçado, sem rodeios e sem rebeldias, para que se adote uma definição que não se tenha de acomodar futuramente em outras disputas eleitorais. Isso só vai acontecer em caso de cada um não ter nome diferente para ser candidato sem aceitar outra indicação para avaliação.

Até mesmo o PT, que sempre esteve aos trancos e barrancos na apresentação de candidatos de tendências definidas, mas que se unia democraticamente quando o nome tinha aval da maioria, nas eleições deste ano atua de forma completamente diferente e já não aceita um nome que sequer discute. Claro que o PT esmoreceu no seu velho projeto de uma esquerda dura e irreversível. Hoje já sente necessidade de se dividir com outros partidos que não sejam da direita radical, mas que atue com maior flexibilidade junto a segmentos para os quais a esquerda fechava antes. Pela primeira vez o PT não consegue unanimidade para o candidato escolhido, inclusive dentro de uma federação formada com outras legendas, que também querem participar da indicação. E isso se tornou grave, porque poucos acreditam que a candidata petista de Aracaju deste ano, obtenha êxito.

Parte dos políticos ainda não percebeu que o eleitor mudou e tem posições expostas, sem aceitar com facilidade extrema qualquer nome que lhe ofereça, mostrando que deseja, de alguma forma, participar do projeto, inclusive de forma radical e nada democrática, desde que se inclua em benefícios que nada tem de sério. Infelizmente não dá para deixar de perceber que depois de Jair Bolsonaro o extremismo de direita mexeu profundamente com a esquerda e não se sabe como chamar isso ao seu devido lugar.

Daniele se desincompatibiliza

A Secretária da Mulher, Daniele Garcia (MDB) se desincompatibilizou do cargo para disputar a Prefeitura de Aracaju, com o apoio de todo o partido.

*** Circula a informação de que ela fará composição com Fabiano Oliveira (PP), sem que ainda seja definido quem será o vice e o cabeça de chapa.

Pode fazer campanha

A partir de agora a delegada Daniele Vieira pode se manifestar sobre sua posição no pleito e divulgar objetivos e posições, já que é um nome citado para a disputa.

*** Daniele está vinculada ao senador Alessandro Vieira (MDB) e tem toda atenção do governador Fábio Mitidieri (PSD), inclusive em termos políticos.

Alessandro confirma

O presidente regional do MDB, senador Alessandro Vieira, disse que Daniele vai se afastar da Secretaria para ser pré-candidata à prefeita de Aracaju.

*** Segundo Alessandro, “teremos Fabiano Oliveira e Katarina Feitoza junto conosco nesta construção política”.

Precisa se estruturar

Uma liderança política do interior acha que a base aliada se desestruturou politicamente, sem deixar de dar apoio ao governador Fábio Mitidieri, mas sem medir consequências.

*** A maioria que integra o bloco não conseguiu entrar em acordo sobre o nome de um candidato de consenso. “A maioria vai à disputa e há necessidade de avaliar bem isso”.

Dani e o passado

A informação que circula entre membros da base aliada é que Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri gostariam que a delegada Daniele Garcia fosse à vice de Luis Roberto.

*** Entre eles ainda não se comentou isso, porque quem é contra lembra o que Garcia falou de Edvaldo Nogueira nas eleições municipais de 2020.

Laércio com Fabiano

Já o senador Laércio Oliveira, que preside o PTB em Sergipe, disse que Fabiano Oliveira tem apoio total do partido para disputar a Prefeitura e admite que a possibilidade é grande.

*** Segundo Laércio, Fabiano realmente tem conversado com Daniele Garcia, mas também dialoga com outros nomes, inclusive Katarina Feitoza. (PSD).

*** – Entretanto se o bloco escolher outro nome, ele retira a candidatura, disse.

Homenagem ao Gari

Amanhã, a Assembleia Legislativa realiza sessão especial, às 15 horas, em homenagem ao dia do Gari. A propositura é do deputado Paulo Júnior e objetiva valorizar profissionais que se dedicam à limpeza urbana.

*** – Os garis são profissionais fundamentais no processo de limpeza e de preservação do meio ambiente nas cidades. Nada mais justo que homenageá-los, disse.

Pastores com Yandra

A deputada federal Yandra Moura (União) fez um lançamento que mexeu com a política municipal, pela simplicidade do local e pelo número de pessoas presentes.

*** Um detalhe: 26 pastores integram a base de Yandra e são candidatos a vereador de Aracaju.

Eliane não será candidata

Circulou, ontem, em grupos da internet – até em coluna – que a ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) poderia ser candidata à prefeita de Aracaju.

*** A Plenário ela explicou: “não sou por todas as razões que eu já expliquei. O que eu disse a Narcísio foi que meu coração apertou muito quando vi o card. que fizeram”.

Umbaúba em polvorosa

O clima político no município de Umbaúba anda em polvorosa desde semana passada, quando o prefeito Humberto Maravilha decidiu exonerar a cunhada e esposa do deputado estadual Pato Maravilha (PL) do cargo de secretária Municipal de Saúde.

*** A decisão é fruto de uma das várias exigências da vice-prefeita professora Guadalupe e do seu marido “Lequinho”, junto ao núcleo político da vice, para que esta aceite o desafio de ser a pré-candidata a prefeita do agrupamento dos Maravilhas. (Daniel Rezende)