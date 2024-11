Eleições difíceis em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há um movimento pouco divulgado, de deputados federais procurando novos partidos e buscando se filiar em legendas que mostraram crescimento nas eleições municipais e se mantêm em discussão ainda hoje sobre as eleições de 2026 ao Governo. Outro mandato que expõe certo risco é o de senador, embora se dispute duas vagas por Estado. Sergipe tem um nome bem citado para o Congresso, que é o do ex-deputado federal André Moura (União Brasil). Os que vão tentar reeleição também se preocupam com as legendas em queda, exatamente pelo insucesso da sua sigla n pleito de agora e a clara tendência do eleitor em ficar indiferente às filiações partidárias e preferirem valorizar o candidato, principalmente os que estão bem “montados”.

Hoje mesmo em Aracaju circulou a informação que um deputado federal e um provável candidato estavam trocando de partido para fortalecer o percentual eleitoral que imaginam manter. Um outro pré-candidato a federal desmentiu: “isso não existe, porque essa mobilização só terá movimentação no início de 2026, com a abertura das mudanças de partido”. Alguns vereadores pensam em dá um passo atrás e ir para Federal, mas pelo número de parlamentares o risco também é grande. Além de tudo isso o atual pleito mostrou que há uma escassez de líderes, que possam disputar tanto o Senado quanto Federal. As eleições de 2026 serão difíceis, porque a população mudou e a ausência de bons nomes. Quem realmente pense em disputar mandato em 2026 comece a mostrar capacidade política e buscar um viés de liderança que chame a atenção do eleitor.

Projetos prioritários

Governador Fábio Mitidieri disse que após as reuniões com ministros, “visitei a Câmara Federal e o Congresso Nacional para conversar com nossos parlamentares sobre projetos prioritários para Sergipe”.

*** Mitidieri que “é fundamental ter o apoio de todos para garantir o desenvolvimento que nosso estado merece”!

Gestos e esforços

Nos corredores do Congresso, ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do grupo de Sergipe, o senador Laércio Oliveira (PP) pôs a mão no ombro do colega Alessandro Vieira (MDB) e disse:

*** – Passo a passo, juntos na construção de um Sergipe muito melhor. Unir é somar gestos e esforços pela nossa “nação” sergipana!

Sergipe é selecionado

Sergipe foi selecionado pela Cúpula do G20 Social para apresentar às potências econômicas mundiais o Programa Primeiro Emprego (PPE), que capacitam jovens entre 18 e 29 anos, sem experiência confirmada na carteira, para o mercado de trabalho.

*** O governador Fábio Mitidieri (PSD), ao lado do secretário de Trabalho, Jorge Teles, fala sobre o programa, entre outras pautas sociais nesta quinta-feira.

Emília visita Thiago

O deputado federal Thiago de Joaldo recebeu, ontem, em seu gabinete em Brasília, a prefeita eleita de Aracaju, Emília Corrêa, junto com o vice, Ricardo Marques, e o ex-senador Eduardo Amorim.

*** Fez questão de anunciar a visita como “de cortesia” e acrescentou: “como não poderia deixar de ser, deixei o nosso mandato à disposição deles para contribuir com o bom andamento da gestão de Aracaju, ao tempo em que desejei sucesso na gestão”.

Emília com os Bolsonaros

A prefeita Emília Corrêa (PL) e o grupo que visita Brasília com ela, tiveram um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

*** Emília agradeceu pela receptividade e palavras de incentivo neste novo desafio que enfrentaremos a partir e janeiro de 2025.

Algumas críticas

Alguns políticos criticaram ontem o gesto de Emília e Ricardo em visitar Bolsonaro, o que politicamente é correto. Bolsonaro é o líder maior do PL, partido que elegeu Emília.

*** Não deve haver preconceito dentro da direita, porque todos seguem a mesma linha e têm o dever de preservar os seus líderes.

*** Emília dá exemplo ao visitar o senador de esquerda, Rogério Carvalho (PT) que trocou boas ideias com ela.

Risada sobre a bolha

Encontro com Bolsonaro foi descontraído e Emília comentou com ele o termo que usou em campanha: “Furamos a bolha do sistemão”.

*** Bolsonaro não se conteve e deu uma risada logo após.

*** Já com Rogério, a pauta principal foi Saúde, necessidade de investimentos, bem como na área de moradia popular.

Julga processo

Está marcado pra 02 de dezembro o julgamento de um processo contra o prefeito eleito Valmir de Francisquinho (PL), faltando um mês para sua posse.

*** Será um único voto do desembargador Cesário, que pediu vistas no último julgamento. Os desembargadores Roberto Porto e Iolanda Guimarães (relatora) votaram pela condenação.