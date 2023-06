Em tempo de Forró a Unigel apagou o ‘candiero’ e derramou o gás

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.co

O comentário irretocável do título acima é do jornalista Luis Eduardo Costa, que usa e abusa do nordestinês junino para falar sobre as consequências do fechar de portas da Unigel. Luis diz o seguinte: Para acabar de uma vez um forró e transformar a festa em tristeza e decepção, bastava algum ousado bagunceiro apagar o “candiero” e derramar o gás.

A música tão popular de Luiz Gonzaga seria aplicável como sátira , ou metáfora, ao caso da Unigel. No dia exato do início do nosso mês trepidante de junho, quase um tempo exclusivo para o forró, a empresa, cujo principal insumo é o gás, fechava as portas da sua fábrica sergipana de amônia e ureia. Num breve e anódino comunicado, queixava-se, apontando no preço do gás a causa principal das suas desditas com um inviável negócio. O gás da Unigel é diferente daquele do “candiero” gonzaguiano, um querosene líquido impropriamente identificado como gasoso.

O suposto causador das desditas da Unigel em Sergipe é o gás natural, fornecido em grande parte pela Petrobras, e com os seus preços este ano numa sequência de quedas moderadas, e perspectivas de melhorias para os consumidores. Tornando muito estranha e mesmo atemporal, a decisão, ou a última instância do processo de uma imprevisível morte, anunciada apenas na antevéspera do infausto evento.

O “candiero” apagado pela Unigel foi exclusivamente o sergipano, e isso desfaz aquela versão de que a empresa química estaria em vias de pedir recuperação judicial, para reequilibrar a sua proporção entre ativo e passivo.

Aqui, na vizinha Bahia, a Unigel está com seu “ candiero” bem aceso e ao custo de mais de meio bilhão de reais, tocando um projeto no Polo Industrial de Camaçari, para se tornar pioneira no agora fascinante e atraente negócio do Hidrogênio Verde. Pretende começar a exportar o produto para a União Europeia por volta de 2030.

Do Hidrogênio Verde a Unigel produzirá também a amônia, que será utilizada para manter o gás resfriado e comprimido. Planeja alcançar cifras maiores de produção daquela substancia essencial como fertilizante, do que as registradas aqui em Laranjeiras, na fábrica posta em quarentena, ou em definitivo desuso.

Estamos no limiar da era do novo e impactante combustível, o hidrogênio, que deverá ser classificado como “verde”, ou seja, de acordo com os rígidos protocolos da sustentabilidade. Para isso, será necessário o processo de eletrólise, que consiste no desmonte das moléculas da água formadas por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, através do uso de fortes cargas de energia elétrica. E essa energia deverá ser fornecida pelas usinas fotovoltaicas ( solares ) ou eólicas.

O nordeste é a região brasileira que tem a maior intensidade de luz solar e constância de ventos. Um relatório recente, direcionado a investidores de todo o mundo, aponta exatamente o Nordeste brasileiro como a área privilegiada, com destaque para os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. A previsão de investimentos para instalação de usinas de energia limpa nessa região é de duzentos bilhões de reais, ao longo dos próximos 10 a 15 anos. Já estão em andamento burocrático ou de instalação, usinas de hidrogênio verde acopladas às geradoras solares ou eólicas. Só no Ceará a previsão é de 155 bilhões de reais aplicados em usinas que, por sua vez, irão corresponder à exigência cada vez maior de energia limpa, acelerando o processo da redução progressiva no uso dos combustíveis fósseis.

É possível que o fechamento da ressuscitada Fafen, sob o nome de Unigel, venha a ser uma tragédia já consumada, e sem possibilidade de ser revertida, pela dificuldade de fornecer gás a custo competitivo, ou, pela mudança de foco do Grupo Unigel, agora direcionado ao miraculoso hidrogênio verde. Apesar de não ser ainda uma tecnologia que possa se considerar disponível, é a alternativa mais concreta para a substituição dos combustíveis fósseis.

Diante do quadro atual da economia brasileira começando a destravar, agora, com a alentadora notícia da agencia de avaliação de riscos S & P Global Ratings, nos fazendo subir um degrau, e surgindo a perspectiva de breve recuperar o Investment Grade. Com efeito, poderá ocorrer um vigoroso fluxo de investimentos para o Brasil ainda este ano. A questão dos fertilizantes terá de ser incluída na pauta da reindustrialização, e, com isso, haverá o enfoque sobre o gás natural ofertado a preços competitivos.

Dessa forma, é possível ainda acreditar que a inditosa fábrica de amônia e ureia sergipana venha a ser reativada sob o comando da Petrobras, ou de outro parceiro privado, até mesmo da própria Unigel, caso haja entendimento entre as partes envolvidas, onde será imprescindível o protagonismo da Petrobras, do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, do ministro Haddad, e, last but not least, do presidente Lula, a quem o governador Mitidieri e a bancada sergipana deverão ir pedindo urgência, passando antes pelo gabinete facilitador do sergipano Márcio Macedo, morador no terceiro andar.

Enquanto isso, Sergipe terá de reduzir a distancia que o separa de outros estados nordestinos, onde as energias alternativas já superam a capacidade das hidrelétricas. Para isso é preciso dar pressa, ou esquecer completamente de um projeto de fotovoltaica para Canindé do São Francisco, transformado em alongada e desenxabida novela, e voltando as atenções para um outro grupo também na mesma área e que parece com capacidade e vontade para transformar promessa em ação concreta.

Caso o nosso parque fotovoltaico venha mesmo a consolidar-se, poderíamos pensar num complexo de geração do Hidrogênio Verde, seguindo a mesma trilha dos outros estados que saíram na frente, tendo condições locacionais mais atrativas no que se refere aos ventos disponíveis, mas, se igualando aos demais, na intensidade e duração da luz solar.

A presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyden que aqui esteve, anunciou um fundo de dois bilhões de reais para acelerar projetos de hidrogênio verde no Brasil.

Não poderíamos tentar conseguir uma “lasquinha” dele?

Prato do Povo

O programa “Prato do Povo”, lançado pelo Governo Mitidieri, foi muito bem aceito pela sociedade, em Sergipe, porque atende a milhares de pessoas que vivem na mais absoluta pobreza.

*** Mas Fábio Mitidieri não ficará só nisso. Agora vem ai o projeto “Opera Sergipe”, destinado a abrir vagas para o primeiro emprego.

Programas modulados

Eufórico, o governador Fábio Mitidieri diz que outros programas estão sendo modulados e “aos poucos vamos apresentando à população”.

*** Acrescenta que “o Governo está só começando e fico feliz porque as pessoas estão aprovando”, disse.

Canindé em dificuldade

O prefeito de Canindé do São Francisco, Weldo Mariano (PT) iniciou cortes de gastos e a demitir pessoas contratadas para tentar por em ordem as contas do município.

*** Um dos vereadores disse que “Canindé está uma bagunça e há muita gente tentando influenciar na administração”.

*** Atualmente, o orçamento de Canindé é de R$ 17 milhões, passará para R$ 19 milhões e no próximo ano será de R$ 21 milhões. Mas não está dando para nada.

Sem pagar servidor

Atualmente os servidores contratados de Canindé estão até agora sem receber o salário de maio em razão de bloqueio na conta da Prefeitura.

*** Com a interdição da conta, em razão de precatório no valor de R$ 6 milhões, houve a suspensão do pagamento da folha e não há data definida para acontecer.

*** Segundo o vereador: “tem milhões de precatórios de vários anos que não foram pagos em gestões anteriores”.

Não tem influência

A pesquisa feita pelo Instituto Paraná, na quarta-feira, não terá influencia nas eleições de 2024, porque se trata de uma avaliação especulativa que sequer tem candidato.

*** Entretanto, coincidiu com os mais citados nomes que vêm sendo lembrados no dia a dia das especulações políticas de Aracaju, mas nada que influencie um eleitorado, hoje mais atento ao forró.

*** Os nomes de Daniele Garcia aparece liderando, seguida por Emília Correa, Fabiano Oliveira, Belivaldo Chagas, Márcio Macedo e Waneska Barboza.

*** Não foram citados nomes como a deputada Katarina Feitoza e Eliane Aquino, que são lembrados em Aracaju.

Ainda acha cedo

Em meio a um forró, a secretária da Mulher, Daniele Garcia (Podemos), disse que gostou muito do resultado da pesquisa do Instituto Paraná.

*** Segundo Daniele, “sequer sabia que estavam analisando cenários em Aracaju nesse momento. Mas continuo achando cedo para termos qualquer tipo de certeza nesse sentido”!

*** Um analista de pesquisas disse que os votos de Daniele são acumulados do recall das eleições para a Prefeitura e Senado que ela já disputou.

Fabiano fica feliz

O vereador Fabiano Azevedo (PP), que vem sendo citado como provável candidato a prefeito, também ficou “feliz” com o resultado da pesquisa.

*** Fabiano acha que quem precisa fortalecer a sua candidatura é o seu partido, através do seu presidente, senador Laércio Oliveira.

*** Segundo Fabiano, no momento adequado quem deve falar é o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), de cujo grupo político Fabiano integra.

Um bom tamanho

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) também surgiu na pesquisa do Instituto Paraná. Ele considera cedo tratar sobre eleições neste momento. Belivaldo evita falar sobre candidatura.

***Sobre a pesquisa brincou: “quando fui candidato a governador aparecia nas primeiras pesquisas com 1,5% de chances. Para prefeito já começo com 8,2%. É de bom tamanho”.

Emília conversa

A vereadora Emília Corrêa (Patriota) não atendeu ao colunista (como sempre), mas tem o nome sempre lembrado para a Prefeitura e conversa com lideranças para fazer composições.

*** Aproveitou para criticar a administração municipal: “Trafegar pelas ruas de Aracaju tem sido um grande desafio para os aracajuanos(as)”.

*** E continua: “Isso porque, além da atenção no trânsito, os motoristas têm que desviar das dezenas de crateras que há nas avenidas”.

Arcabouço fiscal

O senador Alessandro Vieira (PSDB) publicou o que considerou de uma “excelente notícia”! Segundo ele, “o relator do arcabouço fiscal atendeu nossa solicitação e retirou o Fundeb do novo marco fiscal”.

*** – Parabéns a todos da Frente da Educação que lutaram por essa importante vitória para o ensino no Brasil!

Relação chega ao fim

A relação política entre o prefeito e o vice de Rosário do Catete, César Resende e Magno Monteiro, chegou ao fim ontem, após entrevista a George Magalhães, que apresenta o programa “Sergipe Verdade”.

*** O prefeito diz que foi medida necessária, “para que cada um siga o seu caminho. E, na campanha, o prefeito esteja de um lado e o vice de outro”.

*** César Resende disse ainda que a “decisão demorou a ser adotada. Sendo que, de agora adiante, cada um irá procurar o que seja de melhor para si”.

Giro pelas redes sociais

Blog de Noblat – Otto Alencar (BA) afirmou que o entendimento dentro do PSD foi de unanimidade para apoiar indicado de Lula ao STF.

Guilherme Boulos – A empresária Luiza Trajano desenhou para Campos Neto que apenas não dá mais pra manter essa taxa de juros absurda!

Metrópoles – CPI dos atos golpistas convoca aliados de Bolsonaro e poupa ex-ministros do presidente Lula.

Rede Marcos – Essa é uma mulher de fibra, exemplo de empresária. Luiza Trajano fala verdades na cara de Campos Neto durante encontro empresarial.

Sobre MST – Em live semanal, Lula promete reforma agrária e diz que MST “não precisa mais invadir terra”.

Metrópoles – A ex-deputada Flordelis pediu para casar com o noivo no presídio onde cumpre pena pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo.

MRV&CO – Simone Gatti, líder do projeto Morar Primeiro, mostra que moradias populares, voltadas para população vulnerável, transformam vidas.

Apagão do sexo – Estudos recentes apontam que jovens de 18 a 24 anos fazem menos sexo que gerações passadas.

Metrópoles – Câmara Federal libera, após licitação, R$ 100 mil por guarda-sol e espreguiçadeira para a casa de Arthur Lira.