Emília e o secretário obediente

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A solenidade de diplomação da prefeita eleita Emília Corrêa (PL) foi muito concorrida, no Teatro Tobias Barreto. Estava emocionada, principalmente por ser a primeira mulher eleita em Sergipe, nos 169 anos de Aracaju. Deixou claro que fará um Governo diferente de todos os demais já existentes e vai trabalhar para favorecer a todos os direitos ao povo que a elegeu ou não. Deixou claro que não haverá influência política que possa mudar o roteiro da sua administração, que terá comando exclusivo dela, como já foi tratado nas reuniões. Os indicados estão consciente que não se trata de uma proposta exclusivamente política, mas que vai buscar atender às necessidades do povo.

Nesse pronunciamento alguma contradição. A indicada para a Educação, professora Edna Amorim, fora convidada pra a Secretaria, aceitou, mas até o momento não confirmou a sua participação e ainda há dúvida sobre sua participação na equipe, em razão da reação de alguns vereadores que têm vocação para esquerda e está na equipe de Emília. Mas a prefeita disse que até o final de semana isso será solucionado, o que não parece ter credibilidade dos vereadores, em razão da força política que Edna Amorim tem, em razão da participação dos seus irmãos no comando do partido e no trabalho que exerceram para que Emília fosse eleita.

Projeto de Reforma

O governado Fábio Mitidieri manda para a Assembleia Legislativa, projeto de reforma administrativa pra 2025, segundo o radialista Marcos Aurélio.

*** Mitidieri disse que algumas áreas avançaram, mas outras precisam ainda de reforço para continuar avançando.

*** Mitidieri provocou algumas especulações sobre as mudanças na equipe em 2025, depois de ouvir lideranças que haviam se afastado do grupo.

Universidade Estadual

A iniciativa do governador Fábio Mitidieri em criar a Universidade Estadual é muito importante porque além de ampliar vagas para cursos superiores, abre chances para segmentos das dificuldades sociais.

*** Ontem a Universidade Estadual foi assunto em todos os segmentos políticos e do setor da Educação.

Sessão longa na Alese

Amanhã a Assembleia Legislativa terá uma sessão intensa, que vai durar horas, para votação de projetos e emendas. A previsão é que termine à noite.

*** Os principais itens da pauta de quinta-feira são o Orçamento, Educação, Saúde e ajustes administrativos.

***Segundo um parlamentar, a reforma administrativa será pequena e não vai além do mínimo necessário.

Rodrigo Valadares

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) posta: Javier Milei (presidente da Argentina) mostrando que não precisa inventar a roda para salvar um País, é só fazer o certo.

*** Segundo Rodrigo, a Argentina foi salva em tempo recorde em um ano apenas. E sugere: “quê tal ir fazer um estágio seu Lula?”

Marcos a Federal

Ontem, no Jornal da Rio “Primeira Edição “, com apresentação de Ferreira Filho e produção de Elder Santos, o secretário do turismo, Marcos Franco, revelou sua pré- candidatura a deputado federal em 2026.

*** Na oportunidade, Marcos almoçava com o prefeito de Riachuelo, enquanto aguardava a chegada do governador para evento na região.

Rogério mais simpático

O senador Rogério Carvalho (PT) está mais simpático ao grupo do Governo Mitidieri e pode aceitar integrá-lo para disputar a reeleição ao Senado como aliado.

*** Há reação em seu partido, mas o argumento é que o PT não está forte eleitoralmente para reeleger um senador.

André em campanha

O ex-deputado federal André Moura (UB) está começando a atuar politicamente, com o propósito de disputar o Senado e ter Yandra Moura para a reeleição a federal.

*** André está visitando municípios neste período de Natal e tem se reunido com o seu bloco político.

*** André integra o bloco do governador Fábio Mitidieri.

Alessandro ao Senado

O senador Alessandro Vieira (MDB) vai disputar a reeleição pelo bloco do Governo e vem conversando com o seu grupo, que está unido.

*** Para o Câmara Federal tem dois nomes: Marcos Franco e Daniele Garcia, que já estão se preparando discretamente.

Sobre gestão de Emília

A previsão para o Governo Municipal de Emília não é boa entre parte dos políticos e alguns vereadores, que já aderiram a ela.

*** Ouvem-se críticas ao secretariado formado por ela, que fora montado por influência de alguns membros do Partido Liberal.

***Ao ser diplomada, ontem, Emília disse que anunciaria um projeto revolucionário dia 02 de janeiro. Não quis revelar.