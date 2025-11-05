Emília e Ricardo já não sentam à mesma mesa

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A demissão de aliados do vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania), pela prefeita Emília Corrêa sinaliza fissuras na aliança oposicionista em Aracaju, revelando tensões internas que podem comprometer a coesão do grupo rumo às eleições de 2026. Em outubro de 2025, o vice-prefeito Ricardo Marques pediu demissão da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju, alegando decisão consensual com a prefeita Emília Corrêa.

Pouco antes ou depois disso, aliados próximos a Ricardo foram exonerados de cargos na gestão municipal, o que gerou especulações sobre um possível racha político. A esposa de Ricardo, Cecília Marques, até tentou minimizar o episódio, afirmando que as exonerações fazem parte de um processo administrativo e não representam perseguição política. Não colou e ficou claro que já estava bem profunda a visão de que Emília e Ricardo “nunca se cheiraram bem”.

A aliança entre Emília Corrêa e Ricardo Marques foi formalizada em 2024 com o objetivo de unir forças da oposição em Aracaju. No entanto, a demissão de aliados de Ricardo, na segunda-feira passada, pode indicar uma tentativa de Emília se consolidar no poder e autonomia, especialmente se houver divergências sobre estratégias eleitorais ou controle da máquina pública. A oposição em Aracaju já é historicamente fragmentada. Episódios como esse, alimentam desconfiança entre lideranças e dificultam a construção de um projeto comum. Caso o grupo de Ricardo se sinta marginalizado, pode buscar outro caminho político: seja rompendo com Emília, seja lançando candidatura própria ou negociando com outros blocos.

A versão oficial anterior de que “não havia crise” podia ser uma tentativa de conter danos e evitar desgaste público, mas era balela. No entanto, a percepção popular pode ser de instabilidade e disputa por poder. A oposição corre o risco de perder o discurso no próximo pleito, caso não consiga demonstrar coesão interna. A depender da evolução do episódio, a oposição pode chegar enfraquecida à disputa estadual, enquanto a base governista pode explorar essas fissuras para reforçar sua imagem de estabilidade e liderança, revelando uma unidade que só se põe em dúvida entre alguns municípios onde lideranças do mesmo barco se confrontam.

Embora os envolvidos tentem manter as aparências, o que foi derrubado em entrevistas ontem, a demissão de aliados de Ricardo Marques por Emília Corrêa é um sinal de alerta. A oposição precisa urgentemente de mediação interna e redefinição de papéis para evitar que disputas de bastidores comprometam o projeto político maior. A forma como esse episódio será levado nos próximos meses pode definir o rumo da eleição do pleito de 2026, para o qual ainda não há definição e nem crédito. Apesar de estarem juntos o clima entre Emília e Ricardo está marcado por formalidade e ausência de demonstrações claras de alinhamento pessoal. Dois desafetos, fingindo unidade, disputando o mesmo espaço, não chegam a lugar algum.

Fábio nega convite

Fábio Mitidieri negou, ontem, que a esposa do vice-prefeito Ricardo Marques e atual presidente do Cidadania em Aracaju, Cecília Marques, teria sido convidada para Secretaria de Políticas para as Mulheres.

*** Fábio disse que tem Ricardo como um “amigo” e Cecília como pessoa “tecnicamente fantástica”, mas ponderou que não houve discussão nesse sentido.

*** Que a atual secretária, Danielle Garcia é de sua extrema confiança e caso ela vá sair no final do ano, será combinado com ela o nome de quem fica em seu lugar.

Sergipe tem marca histórica

O governador Fábio Mitidieri (PSD) vibra com o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de setembro.

*** Mostra que Sergipe alcançou mais uma marca histórica: “o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família foi ultrapassado pelo número de trabalhadores com carteira assinada”.

Mitidieri: não vim prometer

O governador Fábio Mitidieri agradeceu ao senador Alessandro Vieira, que destinou R$ 30 milhões em emendas para construção da Rodovia João Dionízio de Matos (SE-175), que no total chega a R$ 120 milhões.

*** Na entrega da primeira etapa da obra, Mitidieri deixou claro: “não vim prometer, vim entregar. Meu compromisso com vocês se renova a cada dia”, afirmou.

Questão do convite

À convite da prefeita Emília Corrêa (PL), o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), teve encontro com a colega de Aracaju e conversaram muito.

*** Isso aconteceu na sexta-feira passada. Mas como as demissões dos aliados do vice-Ricardo Marques aconteceram na segunda-feira, as especulações são intensas.

*** Uma dela é que Ricardo, como vice, foi o escolhido a ir a Brasília com Valmir, quando ele foi receber o Podemos. Emília não gostou.

Rodrigo quer passar o PL

Está segura a especulação de que em março, depois do “pulo de janela”, o deputado federal Rodrigo Valadares vai a Brasília para um encontro definitivo com Valmir de Francisquinho.

*** Segunda uma fonte bem avisada, Rodrigo vai oferecer o PL a Valmir, com toda a força, para que o prefeito apoie ele a senador e sua mulher, Moana, a deputada federal.

*** Nesse caso Valmir disputaria o Governo ou indicaria algum dos seus aliados.

Emília sobre Ricardo

A prefeita Emília Corrêa (PL) disse ontem em entrevista, que “o vice-prefeito (Ricardo) foi escolhido por mim. Fui eu que trabalhei o nome dele no grupo”. E admitiu que “é complicada a situação hoje”.

*** Diz mais: “eu escolhi o povo e o que está entendido nesse momento é que o vice escolheu a política dele, porque até o grupo ele não está levando em consideração”.

Ricardo sobre Emília

O vice-prefeito Ricardo Marques respondeu a Emília dizendo que “meu compromisso sempre foi e será com Aracaju e com as pessoas que confiam em meu trabalho”.

*** Para o vice, mudanças de função dentro de uma gestão fazem parte da dinâmica política.

*** – Estou 100% dedicado ao trabalho de vice, estando mais próximo da população, ouvindo as demandas e ajudando a resolver os problemas. É isso que tenho feito todos os dias, concluiu.

Tensões entre vereadores

Há tensões entre vereadores da base aliada e figuras como a prefeita Emília Corrêa (PL), o que pode afetar a governabilidade e os apoios municipais.

*** – Essas disputas locais são importantes porque refletem o humor político nas cidades e influenciam diretamente as estratégias estaduais.

Fábrica de especulações

A imprensa no Estado tem chamado de “fábrica de especulações” o atual momento político, com jornalistas e radialistas criando cenários que misturam fatos com doses generosas de imaginação.

*** Alguns desses cenários são tão improváveis que viraram piada entre os próprios políticos, que ironizam as “previsões” em rodas de conversa e redes sociais.

Viúva de Valmir é candidata

Circula em Lagarto que a viúva do ex-prefeito Valmir Monteiro, já anda visitando amigos pela cidade, em pré-campanha para deputada federal.

*** Afirma que o grupo ‘Bole-bole’ não vai ficar apenas com os Ribeiros e que o legado de Valmir será defendido no grupo que ele ajudou a crescer em Lagarto.

*** Hoje, os aliados de Valmir estão com o prefeito Sérgio Reis e apoiam Rogério Carvalho ao Senado Federal.

Alessandro vê bom Governo

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que “ainda estamos longe das eleições, não é razoável fazer previsões, mas entendo que Fábio faz um bom governo e merece a reeleição”.

*** O contato foi por volta das 16 horas e Alessandro não fez apreciações desairosas contra André Moura (UB), mesmo que provocado pelo colunista.

*** A posição de Alessandro contra André pesa na formação da chapa porque, pelo menos teoricamente, os dois não vão subir no mesmo palanque.

André e o turismo

Ex-deputado federal André Moura (UB) disse ontem que, em Brasília, garantiu investimentos pra serviços como a ampliação da pista e modernização do Aeroporto de Aracaju.

*** Além disso, “as reformas da Orla Por Do Sol e da Orlinha do Bairro Industrial, por exemplo”.

Partido que tem legado

Segundo Requião, o PDT não tem uma grande estrutura física no Brasil, mas é o único partido que tem um legado, e isto é o mais importante na política hoje.

*** Em Sergipe o PDT tem o comando do ex-prefeito Edvaldo Nogueira, que mantém sua candidatura a senador e está animado com o apoio que tem recebido por onde anda.

*** Edvaldo já repetiu, por várias vezes, que será candidato ao Senado, independente do número de pretendentes em seu grupo.