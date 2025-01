Empréstimos eleitorais

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há uma disputa interna entre os prefeitos que foram eleitos e aqueles que não conseguiram atingir seus objetivos. Além disso, em alguns municípios, alguns derrotados estão com a corda no pescoço para pagar a agiotas que aproveitam a ocasião para investir, mesmo na dúvida que possa cumprir com o compromisso. Tem mais: a perda de credibilidade tanto junto a quem empresta, quanto aos eleitores. Esse dinheiro cobre o marketing e é transferido a eleitores que só lhes dão o voto depois de receber o dinheiro ou parte dele. Infelizmente esse efeito financeiro é um acidente grave em quem não tem condições de financiar candidatura e se esbaldam em tomar dinheiro emprestado a juros de 20% ou mais.

Tem um detalhe: alguns prefeitos que conseguem êxito na votação e assumem mandatos, também estão em dívida, mas não se preocupam tanto porque são pagos o dinheiro que sai de empregos a amigos e parentes (ou eles mesmo), cujos salários são altos e, em determinado período, chegar ao valor adquirido por empréstimo e acaba o problema. Depois de tudo cumprido, quem emprestou ganha a manutenção das pessoas no cargo, consumindo maior quantidade de dinheiro e repassando tudo para quem fez o empréstimo ao político vitorioso. Em razão de todas essas peripécias, o prefeito que se elege passa a usar o Poder contra quem perdeu, praticamente sufocando definitivamente o adversário político.

Entregar melhor Governo

O governador Fábio Mitidieri diz que segue trabalhando forte para entregar o melhor Governo possível aos sergipanos e estamos conseguindo isso.

*** Segundo ele, “os números mostram claramente”.

*** Já sobre política, o governador diz que “dialogar faz parte e temos feito isso”.

MDB segue se reestruturando

Senador Alessandro Oliveira (MDB) segue seu trabalho de reestruturação do seu partido e vai chegar “em 2026 forte”.

*** Anuncia que o seu partido terá “a minha candidatura à reeleição e chapas fortes para a Alese e Câmara dos deputados”.

Para Federal

*** Alessandro diz que Daniele Garcia mantém seu projeto político de candidatura a federal, mas admite que ainda é cedo para definições.

*** Diz ainda que em Sergipe a parceria com o PSD está consolidada e nacionalmente ainda tem muito a discutir.

Definição de nomes

O residente regional do Partido Liberal em Sergipe, Edvan Amorim, disse ontem que o PL sempre trabalha para o fortalecimento do partido.

*** – Porém, “iremos definir nomes diante das estratégias para 2026, por enquanto, sem definições de nomes, embora tenham e teremos vários nomes para o pleito de 26”.

Bole bole e Saramandaia

A briga em Lagarto segue para caracterizar a atuação do atual prefeito Sérgio Reis do grupo dos Ribeiros.

*** Ontem ele decretou emergência financeira em Lagarto e vai tomar outras atitudes que demonstram como ele pegou a administração.

*** Lagarto volta ao velho tempo de Bole Bole e Saramandaia.

Rodrigo em João Pessoa

O deputado federal Rodrigo Valadares está em João Pessoa, ao lado do seu colega Ítalo de Valmir. Participa de solenidade para a indicação do nome do deputado federal Hugo Mota (Republicanos), para presidente da Câmara Federal.

*** Rodrigo evita falar sobre a troca de partido: “isso se acontecer será em 2026”, e ainda não está definido que disputar o Senado.

Ainda sobre licitação

O vereador Elber Batalha contesta posição de Emília e acha que a anulação da licitação dos transportes pode causar grande prejuízo aos cofres públicos.

*** Quem também estão contrariados são os empresários da empresas de ônibus, que se dispões a conversa com Emília Corrêa.

Posse na Adema

Os 55 servidores públicos aprovados no primeiro concurso da Adema serão empossados hoje, com as bênçãos do governador Fábio Mitidieri.

*** A chegada desses profissionais vai dar uma oxigenada nas fiscalizações e na preservação ambiental do Estado.

Apenas 65 dias

O Sindijus envia release sobre levantamento do Sindijus quanto a quantidade de dias que os juízes sergipanos devem trabalhar em 2025.

*** Informam que os magistrados do TJSE podem ter que trabalhar apenas 65 dias em 2025.

*** O levantamento do Sindijus expõe discrepância na jornada de trabalho e na valorização entre trabalhadores e magistrados.

Sobre Redes Sociais

Integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) enxergam como urgente a retomada do julgamento sobre a responsabilização das redes sociais

** “Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso STF, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terra sem lei”, esse foi o duro recado do ministro Fachim sobre a questão.