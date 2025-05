Encontros e politicagem

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O encontro nacional dos prefeitos, que se realiza em Brasília, acontece todos os anos e transforma a Capital Federal, numa espécie de Câmara Municipal nacional, mas com a presença de deputados federais, senadores, governadores e até o presidente da República. Discutem-se muitas coisas importantes, mas que raramente são postas em prática depois de compromissos assumidos em caráter político. Na realidade, esses encontros de prefeitos em Brasília, não passam da abertura ampla do diálogo entre prováveis candidatos a mandatos políticos, para formação de blocos em cidades dos Estados onde há dificuldade de entendimento entre municípios e executivos, para preparação de um futuro entendimento que visam às futuras eleições.

Claro que não se podem desclassificar esses encontros anuais, onde casualmente se discutem problemas graves da população, mas que infelizmente não são postos em prática e criam prejuízos graves às finanças publicas, sem que ofereçam nenhum benefício forte e firme ao ensino, eternamente carentes de mudanças radicais, para melhorar o nível de ensino público, principalmente na área municipal.

Esses encontros, entretanto, também servem para contatos políticos, onde aliados e parte de adversários se encontram para uma conciliação que pode mudar o cenário político em cidades e abranger por Estados, mesmo que o relacionamento entre aliados e adversários sejam ameno e se transforme em uma próspera composição.

Fábio com Prefeitos

O governador Fábio Mitidieri participou da Marcha dos Prefeitos, em Brasília e aproveitou para “nos reunirmos e colocarmos as pautas em dia”.

*** “Além de renovar o compromisso do Estado com os municípios sergipanos”.

*** Para Mitidieri, Sergipe hoje é um canteiro de obras. E mais: “somente no Acelera e no Pro Rodovias, temos mais de 40 obras em execução, gerando emprego e renda”.

Federação tumultua

Surge um problema que atinge o bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri: A federação do União Brasil e Progressista, que mantém André Moura e Laércio Oliveira como membros.

*** Não há ainda o presidente do bloco escolhido em Sergipe, porque a Federação ainda está sendo definida, entretanto os boatos tumultuam a verdade.

Márcio é dúvida

Ainda não está definido, mas o ministro Márcio Macedo (PT) pode não ser candidato ao Senado ou deputado federal nas eleições do próximo ano.

*** A informação é que Márcio está sendo convocado para participar da organização de campanha de Lula, como tesoureiro.

*** Lula tem muita confiança em Márcio…

Vice é Jeferson

Não há discussão em relação a quem será o vice-governador de Fábio Mitidieri, na disputa pela reeleição. O nome citado, entretanto é o do deputado estadual Jeferson Andrade.

*** Mesmo assim, nos bastidores circulam ralas conversas de que a oposição pode indicar outro nome, mesmo que isso corra em sigilo.

Katarina e Marcha

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) enxerga no encontro de prefeitos em Brasília, “uma grande oportunidade para discutir as pautas das cidades brasileiras”.

*** “A Marcha dos Prefeitos é uma oportunidade valiosa para aproximar o Parlamento das realidades locais”, disse.

E mais – “Meu mandato é municipalista e seguirá comprometido com políticas públicas que melhorem a vida das pessoas nas cidades”, diz.

Nome de Jorginho

O vereador Fábio Meireles (PDT) anunciou no sábado, em evento na Zona Norte da capital, apoio à pré-candidatura do atual secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo.

*** Jorginho Araújo (PSD) foi eleito deputado estadual em 2022 pela sigla do governador Fábio Mitidieri, obteve 23.854 votos.

*** Além de apoio à pré-candidatura do secretário, o vereador Meireles sinalizou recentemente apoio à candidatura do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, ao Senado.

Espera filiação

Pelo menos 13 pré-candidatos, cuja maioria nunca disputou eleições, estão montando um bloco e esperando o melhor partido para disputarem vaga na Assembleia.

*** Ainda não decidiram e esperam reunião, porque a filiação se dará em abril.

Jantar em Brasília

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis chegou ontem à tarde em Brasília e participa do encontro nacional dos prefeitos. Disse que o Governo anuncia boas notícias.

*** Sérgio participou de jantar, ontem à noite, com o senador Rogério Carvalho (PT) e outros prefeitos. Diz que “estamos na expectativa para hoje”.

Laércio intensifica agenda

O senador Laércio Oliveira intensificou a agenda para receber gestores municipais, reforçando seu compromisso com o fortalecimento das cidades, especialmente do interior sergipano.

*** – Entre os temas, estão a situação fiscal dos municípios, com impacto em áreas essenciais, como saúde e educação.

*** A reforma tributária, que está em fase de regulamentação, também será debatida, assim como a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.