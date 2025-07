Enfim estou de alta hospitalar que fora ocorrida em razão de um diagnóstico anterior equivocado. Agora absolutamente revisto e tratado, sigo com fôlego e disposição o trabalho com a coluna diária Plenário, sobre os bastidores da política, de forma consistente e levando aos leitores o que existe no meio político e no Estado. Retornarei na próxima terça-feira.