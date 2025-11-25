Equilíbrio de forças no campo governista

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O cenário político sergipano para as eleições de 2026 começa a se desenhar com maior clareza. O governador Fábio Mitidieri (PSD) já deu sinais concretos sobre como pretende estruturar sua chapa majoritária, mas ainda deixa espaço para negociações estratégicas. O ex-deputado federal André Moura (União) é o único já garantido na chapa, com vaga para o Senado. Mitidieri declarou publicamente que sua posição está assegurada, fruto de uma aliança consolidada. O governador já sinalizou interesse em contar com o senador Alessandro Vieira, compondo a dobradinha principal, mas ainda não revelou isso publicamente. Mas, bastidores, essa definição é considerada praticamente certa, embora ainda não tenha sido oficializada.

Apesar de negar negociações formais com o PT, Mitidieri não fecha portas. Ele afirmou que “nem aceita nem rejeita” possíveis nomes, mantendo espaço para alianças com figuras como Edvaldo Nogueira (PDT) e Rogério Carvalho (PT). Analistas apontam que Mitidieri pode estar desenhando estratégia de palanques múltiplos, permitindo que diferentes aliados mantenham suas candidaturas, sem que isso comprometa a unidade do grupo. Assim, mesmo com a chapa principal definida, o governador não imporia uma escolha única a todos os aliados.

A postura de Mitidieri revela uma tentativa de equilibrar forças dentro do campo governista. Ao garantir André Moura e abrir espaço para Alessandro Vieira, ele fortalece sua base com nomes de peso. Ao mesmo tempo, ao não rejeitar nomes como o do ex-prefeito Edvaldo Nogueira e Rogério Carvalho, mantém a possibilidade de ampliar o arco de alianças, evitando rupturas desnecessárias. Edvaldo é um aliado de Mitidieri, desde 2022, quando apoiou sua candidatura ao Governo e não terá problema em ficar ao seu lado. O governador mantém portas abertas para partidos que podem ser decisivos em um segundo turno ou em votações futuras na Assembleia. Assim, evita isolamento político, já que a aproximação com o PT e PDT pode garantir governabilidade e apoio em pautas importantes.

Tudo isso mostra que a chapa majoritária de Mitidieri revela que o governador está construindo uma dobradinha central com André Moura e Alessandro Vieira, mas sem descartar apoios de Edvaldo Nogueira e Rogério Carvalho. Essa postura pragmática indica que Mitidieri busca fortalecer sua base sem romper pontes, desenhando um cenário de alianças múltiplas que pode ser decisivo para o futuro político de Sergipe em 2026. Lógico que tudo isso precisa ser colocado às vistas na prática, porque por enquanto o governador mantém bom relacionamento com o ex-ministro Márcio Macedo e o terá em seu palanque como candidato a deputado estadual, dentro de estratégia que favoreça a reeleição do presidente Lula, mas atento aos rumos que o PSD, seu partido, tome mais à frente em termos de candidatura presidencial.

Mitidieri: não existe eleição fácil

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que “não existe eleição fácil. Meu papel é trabalhar pra atender às demandas da sociedade. Segurança, saúde, educação, redução da pobreza…”

*** Mitidieri diz ainda que “os números mostram que estamos no caminho certo. Vou focar na gestão. Eleição é escolha e a população é sábia”.

Fábio lembra João Alves

Ontem o governador Fábio Mitidieri postou que era dia de lembrar, “com respeito, a trajetória do ex-governador João Alves Filho”.

*** E acrescentou “cinco anos após sua partida, Sergipe reconhece o legado que ele deixou em cada obra, em cada avanço e no exemplo de compromisso com o nosso Estado”.

Márcio defende alinhamento

O ex-ministro Márcio Macedo (PT) defende dentro do PT um alinhamento com o governador Fábio Mitidieri, para as eleições de 2026.

*** Sobre a questão de Rogério é aguardar o posicionamento de Rogério Carvalho dentro do PT, que até o momento ainda não reuniu o partido para essa discussão.

*** Quanto a uma conversa com o presidente Lula os aliados de Márcio acha que pode acontecer a qualquer momento, em razão do fim da COP30.

OAB homologa lista sêxtupla

A OAB em Sergipe aprovou, ontem, por unanimidade, a lista sêxtupla do Quinto Constitucional por unanimidade e sem discussões.

*** Alista será entregue ao Tribunal de Justiça nesta terça-feira, às 10h30min e logo após será distribuída aos desembargadores. Cada um vota nos advogados que estão na relação da OAB, para formação da lista tríplice.

*** O Tribunal de Justiça tem até 30 dias para enviar a lista tríplice ao governador, mas pode acontecer em menor período.

Enxugando gelo

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que “o Brasil precisa com urgência de um pacto nacional de combate ao crime, envolvendo todos os níveis de governo e a sociedade”.

*** Alessandro acrescentou que “sem isso seguiremos enxugando gelo”.

Oposição está unida, diz Amorim

O presidente do Podemos, Edvan Amorim, disse ontem que o grupo da oposição está unido. Realmente há certo silêncio sobre posições de partidos oposicionistas.

*** Edvan diz ainda que “dentro em breve estaremos apresentando novidades”. Não falou quais.

Meio desorientado

Um membro influente do Cidadania admitiu que é verdade que o partido está meio desorientado em termos de direção nacional, com a disputa entre Comte e Roberto Freire.

*** Concordou que o partido não tem definição ideológica e se mistura entre esquerda e direita. Não há perspectiva de como chegará em 2026.

Ricardo fica no Cidadania

O vice-prefeito Ricardo Marques vai continuar no Cidadania e jamais pensou em troca-lo pelo Podemos.

*** Ricardo deixa claro que não será candidato a governador, mas a federal ou estadual. Ricardo trabalha pela unidade da oposição para formação de chapa.

Compradores de voto

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicanos) diz que está no sertão em cada canto e “recebendo apoio do povo que me quer de volta à Brasília”.

*** Segundo Heleno, no sertão os compradores de voto vão pagar e não vão levar o voto do povo .

*** Para ele, “há um amadurecimento político muito grande de cada cidadão em nossa terra”.

Justiça sendo feita!

O deputado federal João Daniel (PT) anuncia que Bolsonaro segue preso por decisão unânime da 1ª Turma do STF.

*** Acrescenta que os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia mantiveram a prisão preventiva pelos ataques à democracia.

*** E conclui: “A mensagem é clara: ninguém está acima da lei e golpismo não passa no Brasil”!

Emília decide rumo do PL

O vereador Lúcio Flávio (PL) disse que “o rumo da oposição política do Estado será decidido pela nossa líder, a prefeita Emília Corrêa, nosso maior nome no ano que vem”.

*** Segundo Lúcio, “Emília definirá o nome a Governo e determinará os nomes das demais vagas dos partidos do grupo”.

Lúcio diz que PL tem bons nomes

Para Lúcio, “o PL é apenas um dos partidos da oposição, e a organização dele está a cargo da nova presidente estadual, Moana Valadares e do seu marido o deputado Rodrigo Valadares”.

*** Diz ainda que apesar do que falam por aí, “temos excelentes nomes em nosso agrupamento e chances reais de ocuparmos muitas vagas ano que vem”.

*** – Eu estarei disputando vagas para estadual e temos nomes fortes para todas as vagas, inclusive para Governo. Tudo será decidido no tempo certo sem afobação e sem agonia, disse.

Jackson não disputa eleição

O ex-governador Jackson Barreto tem sido incentivado a disputar as eleições, mas recusa. Diz que é preciso muito dinheiro que é usado de várias as formas, e ele diz que não tem..

*** Acha que disputar vaga na Câmara Federal é muito difícil, principalmente com quem usa as emendas “que são garantias para a reeleição de várias formas.

*** Jackson diz ainda que vota para o Senado em Edvaldo Nogueira (PDT) e Rogério Carvalho (PT), pela posição política dos dois.

Política se faz com resultados

Um vídeo circulando nas redes sociais reforça a idéia de que “política de verdade se faz com resultado”, destacando a importância de gestão e recursos para além do discurso.

*** Esse tipo de mensagem ecoa nos bastidores sergipanos, onde a disputa por credibilidade e resultados concretos é cada vez mais intensa.

Linda sobre a prisão

A deputada Linda Brasil diz que ver quem atacou a democracia, flertou com o autoritarismo e a violência política finalmente preso “é sinal de que o país está, enfim, virando a página do medo”.

*** Diz mais: “é a prova de que a justiça chega, cedo ou tarde, para quem tenta colocar o Brasil de joelhos diante do ódio e da mentira”!

Governo reconhece FASC

De Hello Aracaju: “o Governo de Sergipe, reconhecendo o FASC, só deixou o evento ainda mais grandioso”.

*** – Um exemplo de como o apoio público transforma e fortalece a nossa arte sergipana, dando espaço para artistas da terra e atraindo grandes nomes nacionais, disse.

Edvaldo vai ao FASC

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira, ao lado de aliados do PDT, visitou o FASC no sábado, dia em que São Cristóvão estava lotada pelo show de João Gomes.

*** Edvaldo foi bem cumprimentado pela juventude, maioria predominante na festa. A todo o momento era parado pra fazer selfies com a galera.