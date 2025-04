Evitar buscar o óbvio

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) disse ontem que o seu momento é de absoluta dedicação à administração pública. Evitou falar em candidatura, inclusive porque considera que “quem sabe disso é Deus”. E é verdade. Francisquinho não está falando diretamente em política, principalmente em legendas, porque está sentindo pressão do Partido Liberal, que o elegeu e agora o deseja distante do grupo, apesar de ser a liderança mais expressiva do partido e que tende recuar do mandato de prefeito para disputar o Governo em 2026, apesar de problemas jurídicos que ainda enfrenta, em razão de processo no pleito de 2022. Francisquinho é um dos nomes mais solicitados na região agreste, mas ainda precisa de muita conversa jurídica para requerer o direito de estar à caça de votos para favorecê-lo nas ruas.

Apesar de não querer falar sobre política, Francisquinho almoçou ontem com importantes membros da vida pública sergipana, que pode mudar o perfil de dificuldade pelo qual passa o que desfaz sua posição de que “só Jesus sabe”. Francisquinho tem um bom relacionamento com o eleitor de sua região e dificilmente deixará de ir adiante, no desejo de tentar o Governo do Estado, mesmo que em sua área de atuação não seja tão fácil uma derrota.

Fábio quer focar na gestão

O governador Fábio Mitidieri (PSD), disse no sábado à noite que quer focar na gestão nesse momento, levando adiante o desenvolvimento, e pensar nas transações só em 2026.

*** Fábio admitiu que o “senador Alessandro Vieira tem sido muito importante pra nossa gestão e sou grato por tê-lo em nosso agrupamento”.

*** E admitiu: “Eu estou mais próximo das pessoas e menos da ideologia”

Policiais afastados

O governador Fábio Mitidieri lamentou imediatamente o ocorrido em Japaratuba, quando durante uma ação policial o jovem Wemissom Marcenas Júnior veio a óbito.

*** – Solicitei imediatamente o afastamento dos policiais militares envolvidos e que seja feita a rápida apuração dos fatos.

*** – Meus sentimentos aos familiares e amigos, disse Mitidieri.

Continua no Bloco

O senador Alessandro Vieira (MDB), mesmo com arestas ao ex-deputado André Moura (UB), vai continuar no bloco ligado a governador Fábio Mitidieri.

***Como essa decisão só será tomada no próximo ano a tendência é que se busque o melhor entendimento para evitar problemas graves.

Abraço surpreende

Circulou uma foto ontem na internet que surpreendeu: governador Fábio Mitidieri dá um abraço em Rogério Carvalho (PT), encostando a cabeça no tórax do senador.

*** Ao lado o candidato ao Senado pelo União Brasil, ex-deputado André Moura, também, aliado a Mitidieri e integrante do seu bloco.

Nem sim, nem não

Um aliado próximo a Mitidieri e André, disse que de maneira nenhuma o abraço do governador em Rogério Carvalho complica: “de maneira nenhuma, porque são homens públicos civilizados”.

*** A mesma fonte disse que o pessoal percebeu uma tentativa de aproximação e que Mitidieri não disse que sim ou que não, porque o foco dele já tem uns três candidatos. O problema é que hoje no mundo das redes sociais tudo repercute muito rápido.

*** – Tudo foi uma coincidência, não tem nada a ver. Mitidieri já definiu que o primeiro senador dele é André e nós próximos a ele estamos muito felizes com isso.

Inaldo candidato

O ex-prefeito de Socorro, Padre Inaldo, Republicanos, está trabalhando política no interior e deseja disputar vaga de deputado federal.

*** Inaldo inclusive está circulando por Socorro e outras cidades da região, e quer manter a mulher deputada estadual.

Liberal em silêncio

O Partido Liberal está em silêncio, mas trabalha nos bastidores por formação de um novo grupo que dispute até o Governo do Estado.

*** O maior problema, segundo membros do partido, é que há uma divisão que pode deixar a sigla fora de foco numa disputa pelo Governo.

Daniel conversas

O deputado federal João Daniel conversou em Aracaju com os companheiros: o vereador Edivaldo da Big Estampa, o assessor Arnaldo Barreto e o professor Santiago, de Itabaiana; e também com Roni, Cícero, Gonçalo e Josevan, de Japoatã.

*** – Ouvimos e debatemos sobre projetos e ações que beneficiam a população e as comunidades. Nosso mandato popular segue firme no diálogo com os sergipanos para melhorar cada vez mais a vida do nosso povo.

Pé de Meia

O ministro Márcio Macedo (PT), desembarca nesta terça-feira em Sergipe para mais uma agenda importante de ações do governo federal em Sergipe.

*** – Desta vez, temos como foco a Economia Solidária e o programa Pé de Meia, além de ordens de serviço para escolas estaduais no interior do Estado, disse.

*** – O ministro Camilo Santana, da Educação, também estará presente, acrescentou.