Evitar desastre eleitoral

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições fervem em Aracaju nessa reta final de disputa. Os programas políticos fogem à ética e passaram ao ataque, principalmente entre nomes do mesmo grupo político, que teoricamente deveria estar unido na atual disputa. Decretou-se que Emília e Yandra iriam disputar o segundo turno. Isso levou os adversários jogarem-lhes todo tipo de insultos, inclusive moral, aos seus familiares. E o pau canta de tal forma que a essa altura é possível que o bloco formado em 2022 esteja se diluindo. Ontem se chegou ao máximo, quando a vítima das críticas foi um ex-governador Belivaldo Chagas, que é candidato a vice de Yandra, e que foi o responsável pela unidade do grupo e agora sofre as consequências desse trabalho, que fixou um bloco político que certamente estará disperso em 2026.

Será difícil imaginar se houver um desastre eleitoral em 2024, para ser remendado em 2026, onde o mesmo grupo tem interesse em se manter no poder, tendo à frente Fábio Mitidieri (PSD), que tem boa perspectiva administrativa e não deve ficar distante de quem sempre esteve com ele nas eleições de 2022 e não se decepcionaram. Há necessidade de uma reflexão profunda, para que a estrutura de uma base política forte não se desmorone exatamente às vésperas das eleições municipais. Olhando com muita atenção e analisando os fatos, percebe-se que o caminho pode estar equivocado.

Eleição sempre é tenso

O governador Fábio Mitidieri (PSD) considerou que “eleição sempre é tenso e deixa algumas ranhuras. Espero que saibamos rever isso para nos mantermos unidos”.

*** – Sergipe está num grande momento e não podemos deixar questões da política prejudicar, disse.

Sempre uma disputa

Fabio Mitidieri deixa claro que campanha é sempre uma disputa, que cria arestas no processo, “mas acha que depois de decisão isso não pode influenciar unidade do bloco”.

*** Todos têm que pensar no futuro, porque o bloco político continua para futuras eleições e fortalecimento de Sergipe.

Escolha complica

Bloco do governo que disputa a Prefeitura saiu de reunião da base aliada no inicio do ano, mas ao invés do apoio geral em apenas um deles, quatro se tornaram candidatos, o que complicou o relacionamento político.

*** Hoje só são três nomes a prefeito e um a vice e não conseguiram chegar a um entendimento por imposição dos partidos. O ano de 2026 passa a ser uma incógnita.

Grupo trinca

A liderança de um partido que integra o Bloco do Governo, simpático à candidatura de Yandra à prefeita, acha que o grupo trinca, caso um dos seus membros seja derrotado.

*** Admite que ninguém ficará unido em 2026 com as divergências de 2024 e admite que o governador Fábio Mitidieri terá graves problemas.

Avaliação de pesquisa

Em termos de avaliação política, as candidatas Yandra44 e Emília22 estarão disputando o segundo turno e fazem uma campanha acirrada, inclusive sendo insultadas pelas concorrentes.

*** Alguns grupos de pesquisas vêm Emília crescendo em menor proporção e que isso pode mudar a tendência de um segundo turno.

Carminha é impugnada

O Ministério Público de Socorro pediu, nesta quarta-feira (13), a impugnação da candidatura de Carminha à prefeita de Nossa Senhora do Socorro e alega que existe união estável patente ente ela e o prefeito Padre Inaldo.

Até ontem a informação era de que a deputada Carminha não seria impugnada pela Justiça e que disputaria a Prefeitura sem problemas, foi quando saiu a decisão da promotoria.

Vai para direita

Um político mais experiente admitiu ontem que Aracaju terá uma mulher prefeita pela primeira vez, o que altera o rumo de sua história política.

*** Lembra também que a administração de Aracaju passará a ser de direita.

Campanha vai bem

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que a campanha do seu partido, que tem Danielle Garcia como candidata a prefeita de Aracaju, segue muito bem nas ruas.

*** Esperamos ter Danielle no segundo turno e depois na cadeira de prefeito. Para ele, “pesquisa manipulada não muda nossa planejamento”.

Boato quente

Boato: ontem surgiu o boato de que o MDB pode suspender a candidatura de Danielle para apoiar Luiz Roberto a prefeito.

*** Já teria havido conversas entre os líderes, mas não houve confirmação.

Yandra e críticas

Em entrevista, ontem, a candidata Yandra fez críticas diretas ao adversário Luiz Roberto, candidato a prefeito. Teria dito que o projeto de Luiz não é essencial.

*** Coincidentemente, também em entrevista, senador Alessandro fez críticas duras a Yandra. Há alguma coisa no ar.

Márcio e Candisse

O ministro Márcio Macedo esteve em Aracaju no final de semana, mas foi a Socorro prestigiar a candidatura da deputada Carminha, fez festa e voltou a Brasília.

*** Márcio liberou o seu grupo a votar em Candisse Carvalho, mas o seu voto pessoal não será dela.

Gurgel nomeado para o Huse

O médico Roberto Gurgel é o novo superintendente do Huse, escolhido pelo governador

Fabio Mitidieri e pelo secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri.

*** Gurgel tem larga experiência na área.

*** Por sua vez, Bruno Moura deixa o HUSE e assume um cargo nos quadros da SES. A ideia do governador é reorganizar o setor.