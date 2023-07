Exalando mau cheiro

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Nos bastidores da política há muita movimentação que pode levar à mudança que ainda não se dá para presumir. Muitas cabeças trabalhando e isso às vezes exala um mau cheiro que não dá para suportar tantas com as tantas teorias loucas que vão sendo expostas. As candidaturas proporcionais e majoritárias vêm sendo montadas como se já estivessem em posições definidas, tempo legal e até certo excesso de otimismo, que não se tem ideia de onde se arranca tanta vaidade e valor. A verdade é que o tempo ainda é longo e tudo que se pratica está fora da legislação eleitoral, que pode até vetar alguns que imaginam prontos para subirem ao pódio. Além disso, 2026 começa a penetrar no decorrer de 2024 e provoca loucuras, porque não dá para mensurar consequências.

Claro que há uma caça aos candidatos majoritários, não apenas isso, mas também àqueles que terão apoio incondicional de quem está no mandato. Um exemplo: quem será o nome de preferência do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), ao lado de Fábio Mitidieri (PSD)? O que rola é uma certeza absoluta de que não sai qualquer ponto divergente, inclusive porque as lideranças estão unidas em um único projeto que levará até 2026 e pode até ir mais adiante. Isso, inclusive, tira de jogo uma estrutura bem elaborada e correta que se antecipou ainda não eleições de 2022, mas que agora passou a ser montagem para quaisquer eventualidades, as quais começam a surgir.

Dá para notar que nem mesmo segmentos da oposição começam a insinuar candidaturas majoritárias e o silêncio sobre a sucessão tem um toque de funeral?.

O governador Fábio Mitidieri, hábil e surpreendente como sempre, deve estar percebendo uma movimentação que não era hora de acontecer. Até mesmo aliados se embevecendo com um bom vinho de Petrolina (PE) ou de Garibaldi (RS). Algo estranho no ar que pode envolver até mesmo as eleições que estão a quase oito anos de distância. Lógico que dificilmente vai conseguir em razão da antecipação de fatos, mas já deve perceber que os grupos não são fidedignos, ao ponto de se deixarem envolver por estratégias não tão inteligentes porque repetitivas, já que a fixação de estratégias cria um ranço insuportável às entranhas. Já há muito que vem e a necessidade de começar a colocar olhos de lince na própria escuridão.

Reunião de alinhamento

O governador Fábio Mitidieri promoveu, ontem à noite, “reunião de alinhamento para avançarmos ainda mais na gestão”!

*** – Nesses seis meses de gestão, a integração e eficiência administrativa do nosso secretariado foram os pilares fundamentais para o sucesso de todas as ações realizadas. *** E mais: “vamos continuar avançando”!

Fábio e Marcio

Sexta-feira, em conversa, o ministro Marcio Macedo (PT), ao lado do ex-deputado Valadares Filho (PSB), disse ao governador Fábio Mitidieri (PSD):

*** – Podemos caminhar em qualquer lado nas eleições. Quando acabar a campanha, damos as mãos por Sergipe, disse Marcio.

*** “Tá em tempo”, disse Valadares Filho a Fábio Mitidieri, após o governador brincar que votou duas vezes nele e que espera reciprocidade.

*** O papo aconteceu na Prefeitura de Aracaju, no ato de assinatura do convênio com a CEF.

Futuro pra 2026

O grupo ligado a Marcio Macedo no PT está comemorando o bom relacionamento dele com Fábio Mitidieri (PSD) e Edvaldo Nogueira (PDT). Todos vêm futuro para 2026…

*** Os aliados de Rogério Carvalho ficam indiferentes e lamentam o seu distanciamento da cúpula nacional do partido.

*** Um deles disse que Rogério é de pouco olhar “e olha exclusivamente para ele, ele e ele”.

Alessandro e conversas

O presidente do MDB, senador Alessandro Vieira, disse ontem que ainda “não conversamos com medebistas históricos, como Jackson Barreto e João Gama”.

*** Explicou: “A prioridade é daqueles que estão envolvido em campanhas de reeleição”.

Compra de mandato

A denuncia é grave: Em uma cidade do interior, um candidato com chance está negociando a retirada da candidatura de um adversário por R$ 50 mil agora.

*** Algumas lideranças políticas influenciam na negociação, mas o que pode deixar de ser candidato diz que fala sobre isso em janeiro, por preço dobrado.

*** Alguns aliados acham que não vale a pena…

Eliane em festa

Eliane Aquino (PT) comemorou a vitória do Brasil: “Vamos, Brasil!!! Arrepiante o desempenho das nossas meninas em campo na manhã de ontem”.

*** – Mandaram bem demais. É o poder do futebol feminino. É o Brasil no rumo certo! Disse Eliane em festas.

Sobre as pesquisas

As pesquisas que vêm sendo realizadas e publicadas como consumadas, não têm nenhuma vaidade, porque elas são permitidas só a partir de janeiro.

*** A maioria das pesquisas feitas internamente pode chegar próximo, porque a maioria que opina é aliada e não acrescenta no resultado do momento.

*** Os sinais de uma boa pesquisa só em julho do próximo ano.

Nova ponte Aracaju-Barra

Depois de assinar contrato do Banco do Brasil para construção da ponte Coroa do Meio-Inácio Barbosa, o governador Fábio Mitidieri assinou edital para estudos de viabilidade para o projeto que visa construir uma segunda ponte sobre o Rio Sergipe, interligando os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros.

*** O edital de licitação contempla a elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), a elaboração de Anteprojetos de Engenharia e os Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

Emília e reeleição

Um vereador disse ontem que Emília Correa (Patriota) tem tudo para disputar com êxito a Prefeitura de Aracaju, mas que não o fará. Trabalha preliminarmente a sua reeleição.

*** Justifica: Emília não tem grupo político, não se esforça para formação de bloco e “adora disputar vaga na Câmara porque sabe que é reeleita”.

Renato em Socorro

O candidato a prefeito de Socorro, com apoio do prefeito do grupo de Padre Inaldo, será o seu secretário Renato Nogueira.

*** Vem José Franco, Fábio Henrique, Dr. Samuel Carvalho que estão na disputa, mas sem apoio do prefeito.

Em Simão Dias

O deputado estadual Kaka Santos (União) é um dos nomes mais cotados pra ser prefeito de Tobias Barreto e tem trabalhado muito para isso.

*** Como Fica Marivaldo (União) que também é candidato a Prefeito de Simão Dias e suplente de Kaká na Assembleia?

Psol e congresso

Psol realiza Congresso Municipal na próxima segunda-feira para eleição da nova direção e primeiros debates sobre o momento político do Estado;

*** Pode tratar sobre sucessão municipal e, fala-se, que o grupo liderado pela professora Sonia Meire, deseja que a deputada Linda seja o nome à Prefeitura de Aracaju.

Giro pelas redes sociais

Wendal Carmo – Auxiliares do presidente confirmam: Lula terá de passar por cirurgia no quadril no segundo semestre deste ano.

Globo News – Um novo remédio experimental para pacientes de Alzheimer conseguiu retardar o avanço da doença. Rodrigo Schultz, médico presidente da Sociedade Brasileira de Alzheimer, explica como funciona o medicamento

PESQUISAS E ANÁLISES – Um vídeo de Jair Bolsonaro (PL) falando sobre a Reforma Tributária que iria aplicar caso fosse reeleito voltou a virar motivo de piada nas redes sociais.

Globo News – Há 38 anos, a Telegramática vem prestando bons serviços à língua portuguesa, com servidoras públicas formadas em Letras auxiliando profissionais e estudantes.

TV Cultura – Analistas avaliam a possibilidade do atual fenômeno El Niño se intensificar e virar um evento “extremo”.

Petrobras – O futuro é mais verde e repleto de Eletrobrasilidade – a energia que movimenta a comunidade da Lúcia, da Eletrobras e de todo o país. É a energia que só o Brasil tem.

O Cafezinho – Citando Dilma e Lula, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, fez fortes declarações aos Estados Unidos, à “comunidade internacional”, e ao sistema financeiro.

Jandira Feghale – Lula tem razão. O interesse da Faria Lima é manter a taxa de juros a 13,75% para lucrar com a especulação; o do governo é devolver às trabalhadoras e trabalhadores do Brasil o direito de viver dignamente.