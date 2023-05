Expectativa de mais tranquilidade

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Fábio Mitidieri (PSD) teve um dia intenso em Brasília. Finalizou com importante reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha (PT), onde tratou sobre os projetos prioritários que foram apresentados pelo Governo de Sergipe ao presidente Lula da Silva, referente à finalização da duplicação da BR-101, do Canal de Xingó e a construção da ponte entre Penedo e Neópolis, obras estruturantes que contribuirão para o crescimento do Estado. A expectativa é que esses projetos tenham início ainda este ano, porque vêm desde o segundo mandato de Lula e não sai do papel há mais de 10 anos.

Entretanto, de tantos outros compromissos que o governador Mitidieri teve ontem em Brasília, o que chamou mais atenção dos políticos foi uma reunião, que ele considerou “muito proveitosa”, com a bancada do PSD, na Câmara Federal. O assunto foi importante e as pautas foram para fortalecer as ações do partido, que contribuirão significativamente para o desenvolvimento de Sergipe. Deixa claro que não se tratou de política, porque o zumbido que atordoa o Estado é a sucessão municipal e a posição de cada legenda em relação às candidaturas no próximo ano, tema que Mitidieri só vai tratar bem mais adiante , junto com a cúpula dos partidos que formam a base aliada, para que se conserve a unidade em torno do seu Governo. Mitidieri não deixará de cumprir todos os seus compromissos com os aliados, fechados tanto em sua campanha, quanto nesse período que está levando adiante sua administração.

Não se pode negar que o governador expõe habilidade política, dentro de um estilo que promove a união dos que estiveram na disputa eleitoral de 2022, quanto pela forma com que atende e atrai adversários que estiveram nas eleições contra ele, mas hoje servem ao seu Governo sem qualquer problema, como foi o caso da delegada Daniela Garcia (Podemos), senador Alessandro Vieira (PSDB), vereadora Kitty Lima e empresário Milton Andrade, ambos do Cidadania, integrante de sua equipe com a mesma fidelidade e competência de que se tivessem elegido o candidatos dos seus partidos. Essa é uma fotografia que demonstra a tendência de Fábio em reunir, em um só bloco, pessoas que possam promover um trabalho sério, mesmo que tenham batalhado para não elegê-lo. No mínimo há o reconhecimento de que os bons não estão apenas no seu bloco político.

Claro que a oposição se mantém na disputa para as Prefeituras de Aracaju, mas dentro da empatia exposta os adversários não vão expor uma violência verbal que desperte o ódio.

Campanha Destina

O governador Fábio Mitidieri lembrou a que a Campanha Destina Sergipe continua até o dia 31 de maio, prazo final para quem ainda não declarou Imposto de Renda.

*** – Ao fazer sua declaração, você pode destinar 6% do seu imposto de renda para o Fundo Estadual da Criança e do Adolescente e/ou para o Fundo Estadual do Idoso, e impactar muitas vidas!

Fábio em Brasília

Fábio Mitidieri está em Brasília desde ontem e conversou sobre as possibilidades de inovação no serviço público em Sergipe.

*** disse que sua gestão acredita na modernização “como caminho promissor para fortalecermos ainda mais a nossa capacidade de oferecer serviços públicos eficientes e de qualidade”.

Flávio Dino em Aracaju

O ministro da Justiça, Flávio Dino, estará em Aracaju segunda-feira (29), no Teatro Tobias Barreto, para apresentar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci-2).

*** O ministro também fará entrega de equipamentos e serviços para o fortalecimento da Segurança Pública de Sergipe.

*** Flávio Dino tem se destacado pelo confronto com deputados da oposição, por suas respostas inteligentes e irônicas quando convocado a ir à Câmara Federal.

João Daniel e CPI

O presidente do PT de Sergipe, deputado João Daniel, defende o MST, movimento do qual faz parte, na CPI que visa criminalizar a luta pela reforma agrária no Brasil.

*** Segundo o cientista político André Carvalho, “ele enfatiza a importância de dar condições de produção – terra – ao trabalhador e à trabalhadora do campo”.

Primeiro mal estar

Ontem houve um mal estar na sessão plenária da CPI do MST, na Câmara. O presidente da Comissão corta microfone de deputada Sâmia Bomfim (Psol), que lia notícia sobre investigação aberta contra ele.

*** O Tenente-coronel Zucco, que preside a CPI, afirmou que o local não era palco para ataques pessoais.

Yandra vai à China

A deputada federal Yandra Moura (União) foi escolhida pelo seu partido para ir à China, participar de um curso que trata da mobilidade urbana.

*** – Mas não é só isso, vamos conversar com o Governo chinês sobre desenvolvimento econômico, a potencialidade da China para o Brasil e do Brasil para China, nessa grande relação comercial que existe entre nossos países, disse.

*** Yandra disse que tudo isso “lhe deixa muito satisfeita, porque é uma grande oportunidade para mim, principalmente na questão política, já que enriquece meu currículo”.

Lideranças atuam

Uma liderança política do interior disse, ontem, que os partidos hoje não funcionam através de ideologias políticas, mas com o número de parlamentares que conseguem eleger nas esferas estadual e federal.

*** Disse ele ao colunista: “olhe bem para a Assembleia e veja que a grande maioria dos deputados eleitos teve por trás a força de uma Prefeitura”.

*** Segundo o líder, isso vai continuar porque os atuais e próximos prefeitos querem eleger parlamentares e não ouvirão mais intensamente os líderes estaduais.

Rogério indica Lídia

O senador Rogério Carvalho (PT) conseguiu emplacar Lídia Castelino (PT), como coordenadora assistencial do Grupo Executivo de Assistência Patronal da GEAP/SE.

*** Ela, inclusive, já tomou posse na segunda-feira (22).

*** A GEAP é a maior operadora de planos de saúde voltados para o setor público brasileiro. Observação: Lídia sempre esteve trabalhando por influência de Rogério.

Hilda veta acordo

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, disse ao radialista Prefeitinho que não pretende fazer qualquer acordo político com o ex-prefeito Valmir Monteiro e o filho, deputado Ibrahim.

*** Hilda justifica sua posição dizendo que tem sido muito atacada pelos dois em todas as manifestações que eles participam, de ter dado um golpe no ex-prefeito.

*** Segundo Hilda, o povo de Lagarto não iria entender uma união política com os Monteiros, em razão dessas acusações. Inclusive também não seria bom para eles.

Cidadania e suas posições

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) disse ontem que a reunião do seu partido que acontece dia 30 próximo é do Diretório Municipal e não compete ao Estadual.

*** Será uma reunião de planejamento estratégico para as eleições. Acrescentou que “em fevereiro o Diretório Estadual se reuniu e decidiu que por maioria ficaria na oposição, mas respeitaria os aliados que tivessem posição diferente”.

*** – Em relação às eleições municipais, cada diretório também tem autonomia para conduzir o processo e é isso que está acontecendo aqui em Aracaju, que tem como presidente Kitty Lima, e nos demais municípios, disse.

Funções na Codevasf

Já a partir de amanhã o novo superintendente da Codevasf Jefferson França (Jeco), estará assumindo suas funções no órgão em Sergipe.

*** A sua posse oficial está marcada para 05 de junho, cuja data foi escolhida pelo diretor presidente da Codevasf, Marcelo Andrade Moreira Pinto, que participa do ato oficial.

Giro Pelas Redes Sociais

Metrópoles – Zelensky – O presidente ucraniano não se prestou à humilhação de ser recebido como subalterno e mostrou que Lula quer apenas a rendição da Ucrânia.

Chico Pinheiro – No Estado Democrático de Direito, as armas que a senhora exibe não valem nada. É lamentável vê-las nas mãos de quem ocupa lugar no parlamento.

Sem Vacinação – Deputada Carla Zambelli fez exames domingo e passou o dia sob efeito de anestesia; ela não tomou vacina contra a Covid.

Ciro Nogueira – Segundo o Poder 360, Lula teve encontros reservados com SETE autoridades no G7. Nenhum deles apareceu na imprensa desses países!

Direitos Humanos – Atitudes retraídas, desenhos tristes, medo de ficar próximo a alguém podem ser sinais de que uma criança ou adolescente sofreu algum tipo de abuso. Faça bonito.

Folha – Leitores criticam senador Sérgio Moro por associar cassação de Deltan Dallagnol ao presidente Lula e ao PT.

Rogério Correia (PT) – Não adiantam reclamar, todos terão de pagar mais barato pelo gás, gasolina, diesel e picanha. Foi compromisso de campanha do presidente Lula.

Roberto Freire – Gesto que depõe contra o Brasil como se a Ucrânia fosse nossa inimiga fazendo questão de render homenagem à Rússia de Putin, o criminoso de guerrau