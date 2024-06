Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Um político experiente avaliou ontem que falta porte de líder político nos candidatos a prefeito de Aracaju. Nenhum deles chega a impressionar, exatamente pela falta de uma liderança consistente e que demonstre condições de administrar a Capital de todos que sem depender de quem está por trás do julgamento do nome apresentado para administrar a Aracaju, dentro de um porte de comando político. A avaliação foi feita para todos eles, inclusive os de oposição, que também não transmitem ideologia diferente da que foi mantida por Edvaldo Nogueira, que sempre esteve no PCdoB, aliado ao PT, e passou para o PDT em janeiro de 2020, depois de ter sido reeleito mais uma vez. O PT hoje tem como candidata Candisse Carvalho, com filiação recente e que nunca atuou diretamente pelo partido dentro do que ele defendida como ideologia.

Além disso, com comportamento diferente de quem disputa a prefeitura, ainda não expôs algum projeto e deixa até ver que seguirá orientação de suas lideranças políticas, promovendo o continuísmo e não a continuidade, mas com uma nova estrutura administrativa que dê um novo perfil ao velho modelo. Nenhum eleitor ainda sabe qual o método que cada candidato vai apresentar, qual mudança acontecerá e o nível de seriedade e honestidade para manusear o dinheiro público. Além disse, não existe um programa de Governo exposto, para que possa adquirir a confiabilidade do eleitor, cansado de levar ao poder certos políticos que terminam por decepcionar e fugir de tudo que prometeu durante a campanha. Está na hora, sim, de ter á frente o nome que transmita confiabilidade ao eleitor, que se mostre cansado de ser enganado e não ter as promessas cumpridas.

Até outubro, quando o marketing iniciar o perfil de ação do candidato, em que o leve para revelar um trabalho sério para a cidade e satisfaça à população, talvez na próxima eleição haja maior admiração e respeito pelos candidatos.

Visitas a Fábio

Na segunda-feira o governador Fábio Mitidieri (PSD) recebeu vários políticos, naturalmente, e entre eles o ex-governador Jackson Barreto, que já retornou de viagem.

*** Recebeu também o deputado estadual Luciano Bispo, os conselheiros Uices Andrade e Suzana Azevedo.

*** Estavam também o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, a deputada federal Yandra Moura (UB) e outros políticos.

Presenças no Forró Caju

No Forró Caju também há presença de políticos aliados e ontem quem esteve lá foi o governador Fábio Mitidieri (PSD) e parte de membros do seu bloco.

*** O ex-governador Jackson Barreto também frequenta o Forró Caju que tem a presença do candidato a prefeito de Aracaju, Luis Roberto, e outros nomes que já estão em campanha para a Prefeitura de Aracaju, como Fabiano Oliveira (PP).

Daniele não topa vice

A delegada Daniele Garcia (MDB) foi convidada pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo governador Fábio Mitidieri para ser a vice do candidato pedetista Luis Roberto.

*** Daniele teria se recusado e disse que tentaria a Prefeitura, baseado em algumas pesquisas qualitativas.

Fabiano consolida

O vereador Fabiano Oliveira (PP) é candidato a prefeito; “sem pensar em recuo”, disse ontem que hoje fará pronunciamento na Câmara sobre a solidez de sua candidatura.

*** Fará um esboço desde quando iniciou a falar sobre candidatura, até o lançamento com a presença do senador Arthur Lira, governador Fábio Mitidieri e vereador Edvaldo Nogueira.

Olhos e ouvidos abertos

O ex-governador Jackson Barreto apoia Luis Roberto (PDT) como candidato a prefeito e explica que política é uma decisão séria e de responsabilidade com o povo.

*** Lamenta que a escolha feita pelas lideranças do bloco não é respeitada e lembrar que em outros tempos havia obediência à decisão dos líderes políticos.

*** Nesse momento é bom ficar para saber quem são os cavalos de tróia e perceber quem está usando o grupo e ficar de olhos e ouvidos abertos.

Encerra festejos

Um candidato experiente encerrou ontem os festejos juninos: Se ganha pouco com isso. É cumprimentar o povo, conversar muito, gastar dinheiro e não ter certeza do resultado.

*** Desde ontem que estou em contato com “meu pessoal”, fazendo levantamentos e avaliando o que se ganhou no São João.

*** Julho já está na porta, agosto com tudo pronto para campanha e a escolha da chapa pronta para tentar atrair o eleitor.

Katarina ainda tenta

Apesar de uma dúvida clara, a deputada federal Katarina Feitoza ainda não se acertou com o seu partido, para ser candidata a prefeita de Aracaju.

*** Katarina ainda não se acertou com o partido, mas continua tentando disputar o pleito, mas não vem encontrando apoio do bloco.

Lagarto e vaquejada

O senador Rogério Carvalho (PT) compartilhou, “É com grande alegria que o Projeto de Lei 3324/2019, de minha relatoria, foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal!”

*** – Agora, Lagarto está prestes a se tornar a Capital Nacional da Vaquejada, em reconhecimento à importância histórica e econômica dessa prática na nossa região, disse.

Byron e mulheres

O vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) teve projeto de Lei em prol das mulheres aprovado na Câmara de Aracaju.

**O projeto 416/2023 visa incluir e disponibilizar nos sites oficiais da Administração Pública e da Câmara Municipal, através de ícones de acesso imediato, a relação de instituições e serviços oferecidos à mulher vítima de violência.

*** Este é mais um avanço no trabalho permanente de combate à violência contra a mulher que Byron realiza no mandato.

Vice em Socorro

Confusão em Socorro. Segundo um dos membros que apóiam a deputada Carminha Paiva à prefeita de Socorro, o PT não vai sobrar no lançamento do chapa e lançará o vice.

*** Acrescentou que isso foi tratado na conversa inicial para composição e isso pode atingir a relação com José Franco.