Falta um líder como referência

Percebe-se um fato lamentável na política atual, também em Sergipe: não tem um líder de referência que imponha candidatura majoritárias nas eleições de Aracaju no próximo ano. Absolutamente todos depende da unidade do grupo. Claro que isso é bom, mais democrático, em razão da pluralidade e não da densidade eleitoral individual. Não é só a Capital, mas as cidades do interior elevados portes. A variação de partidos provocou essa diversidade e jogou a escanteio o modelo de que qualquer voz única vinha de cima para baixo e definia quem iria para a majoritária, com o balançar positivo de todas as cabeças.

Neste momento, Aracaju tem aproximadamente seis candidatos à sucessão de Edvaldo Nogueira (PDT), mas ninguém se atreve a decidir-se, porque pode ser posto na berlinda. Todos tiveram que aprender a mesma frase do “vou pensar” e “depende do grupo”. Quem ainda pode fugir “dos jargões” é o ex-governador Belivaldo Chagas (PSD), que conseguiu uma posição de respeito e afinidade eleitoral, através do Governo que realizou, depois de assumir um Estado em dificuldades econômica e financeira, deixando-o no ponto, com o ordenamento salarial, a construção e recuperação de estradas, também porque expôs a figura de um homem simples, que chegou ao topo da sua atividade política, através de servir com fidelidade ao grupo que seguiu e depois liderou.

Mas a oposição perde a voz e o encanto ideológico. O Partido do Trabalhadores, ainda a maior força no Estado, vai perdendo posições em razão de esvaziar a coerência política à busca de voto. A união com a direita ampla, com sentimentalismo pelo bolsonarismo, na campanha de 2022, criou certo tumulto nas tendências que não permitiam sujar as calças por hipótese alguma. E neste momento há uma divisão profunda entre integrantes que podem pensar até “lulamente” iguais, mas perdem o sentimento ideológico desde que obtenham êxito eleitoral. As eleições de 2024 e 2026 vão por “às favas o idealismo”, como disse Jarbas Passarinho, ao assinar o terrível AI-5, em 13 de dezembro de 1968, desde que vá aos ares a responsabilidade partidária/ideológica, mas que assegure posições no sistema que não valham à pena.

Sergipe em bom momento

O governador Fábio Mitidieri disse ao colunista que Sergipe está num bom momento: “economia crescendo, investimento em diversas áreas como turismo, cultura, agricultura, petróleo e gás…”

*** Segundo Fábio, “os números do Caged mostram que Sergipe aumentou consideravelmente a oferta de empregos, comparado com o mesmo período do ano passado”.

*** E acrescentou: “isso tudo gera uma expectativa positiva na sociedade e a esperança de que a vida irá melhorar”.

Cresce popularidade

Quanto ao crescimento de sua popularidade junto à população de todo o Estado, o que tem sido percebido por onde Fábio circula, ele respondeu:

*** – Tenho um estilo próprio, muito próximo das pessoas. Acho que isso acaba por me popularizar um pouco mais.

*** Fábio tem frequentado alguns eventos populares e se tem percebido que ele “entra na dança” e participa da festa ao lado da população.

Danilo tenta Ivan

O prefeito de Iabaianinha, Danilo de Joaldo, disse ontem que Abelardo Neto integra o “nosso grupo político e colocou o seu nome à disposição para disputar a Prefeitura de Estância”.

*** Disse ainda esperar que o ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, “que também votou no nosso grupo no pleito de 2020, tope apoiar o grupo nas eleições de 2024, inclusive sendo candidato com o nosso apoio”.

*** Segundo Danilo, se Ivan Leite topar disputar a Prefeitura de Estância, Abelardo Neto passa a apoiá-lo, pode acontecer de um ser vice do outro.

*** Perguntado se de “0 a 10” para disputar a Prefeitura como ele mediria, Ivan respondeu: “perto de dez”.

Belivaldo conversa

Presidente Regional do PSD, ex-governador Belivaldo Chagas aproveita as manhãs de hoje e de amanhã para o seu escritório e recebe lideranças políticas de todo o Estado para conversar.

*** Mantém contatos com membros do partido que vêm do interior e tratar sobre a organização do PSD e os preparativos para as próximas eleições.

*** Perguntado se seria candidato a prefeito ou ao Senado, Belivaldo respondeu rápido: “não estou procurando, mas quem quiser que me ache”.

Sobre fake news

Através de WatsApp, o ministro Marcio Macedo (PT), classifico de “Fake News o que saiu isso na GloboNews, de que estou distante de Lula”.

*** Segundo o cientista político André Carvalho, “na central da globonews, Natuza Nery questiona o sumiço de Márcio Macedo nas articulações e movimentações do Planalto”.

*** Diz ainda que “apesar de muito próximo a Lula, Márcio não tem se destacado, mesmo ocupando uma pasta que geralmente é muito importante”.

Pensando em 24 ou 26

O grupo petista que se vincula a Márcio Macedo, em Sergipe, divide a opinião: “uns querem que ele tente a Prefeitura de Aracaju, outros que ele seja candidato ao Senado”.

*** Marcio tem conversado com o pessoal e diz que está pensando muito em tudo isso e precisa tratar com o presidente Lula, com quem mantém uma relação muito boa.

*** Além disso, está concentrado no Governo Federal e tem que levar adiante o projeto traçado pelo presidente. Mas há trabalho no ar.

Iran e projeto

Ex-deputado Iran Barbosa diz que “quem se importa com o povo valoriza quem a ele presta assistência! Quando fui deputado estadual, apresentei Projeto de Lei n° 288/2021, que visa estabelecer o piso salarial da categoria”.

*** – Quem protege e cuida dos mais vulneráveis, merece reconhecimento e valorização!

Terá candidato

Junior Diógenes, filho do ex-prefeito Diógenes Almeida, de Tobias Barreto, utilizou os microfones da rádio Luandê, para anunciar que a família Almeida participará do pleito eleitoral 2024.

*** – Caso o problema jurídico do pai ou da mãe não seja resolvido, ele se acha preparado para ser o candidato a prefeito.

*** No mesmo dia, o vereador Gilson Ramos postou para dizer ao “Barãozinho Júnior que não tem mais espaço para suas mentiras e enganação na política de Tobias Barreto”.

Grupo está conversando

O ex-deputado estadual Capitão Samuel continua se reunindo com o “Grupo dos 30”, para discutir as eleições do próximo ano e calcula que deve eleger de dois a três candidatos a vereador.

*** Samuel ainda não “bateu o martelo” quanto a ser candidato, porque admite que “isso dependerá de conversa com as lideranças”. Se acontecer será a cargo majoritário.

Situação do petismo

Grupo do PT em Sergipe defende um encontro amplo para que discutam a situação do partido e definam os rumos de uma sigla que tem à frente o presidente Lula.

*** Um membro da velha guarda acha que as divergências deixaram de ser através das tendências ideológicas e se tornaram de caráter absolutamente pessoais.

*** – Hoje é praticamente impossível sentar à mesma mesa membros da cúpula do PT para traçar um nome definitivo para disputar mandato majoritário este ano, disse.

Giro pelas redes sociais

Estadão – ministro Alexandre Moraes decidiu que opiniões contrárias às dele, ou do governo, não podem ser publicadas.

Rede Marcos – Uma das táticas mais sujas da extrema direita já está em curso: Não deixar o Ministro Flávio Dino trabalhar em paz

Gleisi Hoffmann – Sigilos de Bolsonaro quebrados pela CGU indicam uso do Estado nas eleições de 2022. Outubro foi o mês da farra, liberação dos consignados do Auxílio Brasil.

Sandra Costa – Alguém sabe me dizer quando o inominável responderá pelos crimes q todos os dias aparecem na mídia?

Danielsilcamp – Mas uma acusação, eu nunca vi uma conta de twitter tão vaga: Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro deu um peido, na moral isso deve ser muito.

Alvaropaulino – Galera, estou mudando de profissão, entrei na faculdade da vida fácil… Vou ajudar as pessoas.

Valor Adicionado – O Brasil não terá uma política industrial moderna. O país terá uma Política Industrial de Ciclo Eleitoral, focada nos ganhos temporários (empregos). Vai fracassar como política industrial, mas pode ajudar na reeleição.

Camillo Ággio – Ciro Gomes é um homem de grande inteligência. Isso é inquestionável. Também é advogado, mas continua com o papo de que Lula não foi inocentado.