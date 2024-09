Faltam 15 dias para mudanças

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Reta final. Agora faltando 15 dias para as eleições todos têm que se esforçar muito para conquistar novos eleitores para aumentar os que já decidiram por segui-los. É um período que não cabe mais mentiras, porque estão bem visíveis aqueles com maiores chances de atingir os seus objetivos e já não é mais momento de exigir, nas propagandas eleitorais, projetos acima do que podem realizar, porque a população ainda espera que o futuro prefeito atenda às suas necessidades, dentro de uma estrutura que mude a vida de cada um na escola, no trabalho, na segurança e na necessidade de vida com qualidade. Nesse momento é muito difícil acreditar que qualquer um deles vá transformar vidas ou mudar hábitos de uma estrutura que privilegia quem tem condições de viver melhor.

Aracaju precisa de uma estrutura que assegure ao povo uma vida tranquila e modos de atuar como pessoas que não têm condições de conviver eternamente na dependência de quem promete tanto e apenas repete o que sempre aconteceu em uma cidade sem estrutura para melhorar de vida e ampliar a solução de seu problemas eternos. E é aí que precisa avaliar bem quem, dentro de 15 dias, mude o formato de vida que levam, dentro das suas necessidades, quando são expostas a cada momento de eleição.

A vida não pode viver ao tom das ilusões, mas da realidade que cada candidato expõe, dentro do que pode realizar para chegar ao comando geral de uma gente eternamente iludida.

Mitidieri Confiante

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que tem convicção de que a “manutenção da unidade do bloco é essencial para continuarmos o trabalho que estamos fazendo por Sergipe: Tenho certeza”.

*** Explicou que a eleição de Luiz é um trabalho de várias mãos. “Eu, Edvaldo, os vereadores, lideranças… mas principalmente, do povo aracajuano que está conhecendo melhor Luiz e vendo o quanto ele é preparado para assumir a prefeitura”.

*** – Sabemos que não será fácil, mas estamos confiantes, disse.

Ajudando Luiz?

Recebi informação ontem, por zap, que a coluna Plenário de hoje foi favorável ajudando a Luiz Roberto (PDT).

*** Estranhei. Como profissional não posso ter preferências, embora jamais tenha escondido simpatia por Yandra e a sua capacidade de levar adiante um projeto político administrativo.

Alessandro e Danielle

O presidente do MDB, senador Alessandro Vieira, disse ontem que existe uma diferença muito grande no volume financeiro das campanhas, e isso atrapalha.

*** Mas temos total confiança de que Danielle Garcia (MDB) estará no segundo turno e será prefeita de Aracaju.

Amorim e Emília

O presidente do Partido Liberal em Sergipe, Edvan Amorim disse que a candidata do partido, Emília Corrêa “vai ganhar no primeiro turno”.

*** Segundo Amorim não haverá segundo turno e nem quem vai com ela.

Sobre primeiro turno

Um profissional de pesquisas qualitativas disse ontem que Emília Corrêa mantém a possibilidade de chegar ao primeiro turno.

*** Admitiu que Yandra Moura (UB) também está próxima ao primeiro turno e pode disputa as eleições com ela. “Yandra faz melhor campanha de marketing”.

PT e votação baixa

Segundo um membro da esquerda, o PT terá a pior votação que já teve em Sergipe em razão da absoluta rixa interna e da falta de composição, que sempre caracterizou a legenda.

*** Entretanto, admitiu que Candisse Carvalho, com o seu estilo, foi uma boa candidata da sigla e se sairia melhor com o partido mais coeso.

Márcio ausente

O ministro Márcio Macedo (PT) não veio a Aracaju participar da campanha e ficou ausente do pessoal durante todo esse período.

*** Márcio esteve em Sergipe apenas uma vez para festa em Nossa Senhora do Socorro e foi atuar na campanha em cidades de outros Estados.

Discutir reta final

Hoje, por volta das 10 horas, haverá uma plenária no PT, no Sindipema, com a presença de professores e integrantes do partido.

*** O objetivo é discutir para valer a reta final de campanha, para uma análise de como sairá o partido na final.

Eliane e o PT

A ex-governadora Eliane Aquino ainda está em Brasília, mas deve vir a Aracaju até o final do mês para votar.

*** Em 24 anos, esse é o primeiro ano que Eliane não participa de um pleito em Aracaju, mas está vendo a possibilidade de vir a Aracaju ainda este mês.