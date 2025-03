Federação fechada em Brasília

Diógenes Brayner– diogenesbrayner@gmail.com

A Federação Nacional entre União Brasil, Partido Liberal e MDB está decididamente fechada e definida. Na sexta-feira à noite houve uma reunião entre as três siglas e praticamente foi batido o martelo. Sobre divergências entre o MDB e União Brasil em Sergipe, um dos membros do União Brasil e MDB, a resposta foi de que isso não impede nada. A Federação pode ser fechada a qualquer momento, porque não precisa ser criada apenas em 2026 e, além disso, o que fortalece o grupo é parte de cima e nunca de baixo, deixando claro tem três ministros trabalhando no Governo Lula. Essa posição dentro do Planalto não deixa em dúvida a federação. O pessoal integrante dela se encontra todos os dias e tem a maioria.

Dentro de mais alguns dias pode ser, arcada a solenidade da Federação, que será uma das mais fortes da disputa eleitoral de 2026, inclusive porque há um bom entendimento entre os seus integrantes. Entretanto, um deputado que participa dos encontros disse que há membros que desejam a participação do ex-deputado André Moura, hoje em Brasília, informou que o União Brasil deseja que ele participe da um mandato na Capital Federal, onde faz um bom trabalho, mas André não aceita e disse que não deixa o União Brasil.

Ministros em Sergipe

Sergipe recebe hoje os ministros Rui Costa (Casa Civil) e André de Paula (Pesca). Rui se reúne com Fábio Mitidieri para tratar do Novo PAC.

*** Já André de Paula participa da abertura da Expo Pesca & Aquicultura. Novas visitas ministeriais estão previstas para abril. Fábio tem ótima relação com o governo Lula da Silva.

Muita chuva

Nesta quinta, o Governo reúne secretários municipais e representantes da Defesa Civil dos 75 municípios, no Seminário de Mitigação aos Efeitos das Chuvas 2025. Será no auditório no TCE/SE.

*** O Objetivo é capacitar e mobilizar para a importância das ações preventivas no período chuvoso. Evento terá participação de Morgana Almeida, do Inmet.

Rogério pretende atenção

O senador Rogério Carvalho (PT) revela que pretende ajudar Governo de Sergipe: disse ontem que “o estado tem um potencial turístico imenso, mas precisa de investimentos contínuos e planejamento estruturado”.

“O São João é um dos motores da nossa economia, mas queremos ir além, garantindo que nosso estado seja um destino atrativo durante todo o ano”,

Conversas gerais

Rogério tem problema para disputar o Senado, em razão do seu PT não lançar candidato a governador. Sobre isso já procurou o governador Fábio Mitidieri e cometeu uma aproximação.

***Segundo membro do partido, o PT em Sergipe não faz mais tanta oposição em Sergipe, exatamente por essa necessidade de ter mais força política.

Heleno Federal

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicano) volta a confirmar pré-candidatura a deputado federal. Ele chegou a se mostrar em dúvida com relação a Brasília e chegou a dizer que disputaria deputado estadual.

*** Heleno é uma das lideranças fortes do sertão e agora atende ao pleito do povo.

Cruzadinha com Zuleide

Heleno Silva, que vai disputar deputado federal, fez um convite para uma cruzadinha política com Zuleide para deputada Estadual.

*** Segundo Jairo de Glória, se ela aceitar a chapa com Heleno ganha a estadual, porque hoje ele está com muita força no sertão e ganha para Federal.

Rodrigo e Bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) surpreendeu ontem ao não fazer qualquer pronunciamento contra a condenação de Jair Bolsonaro.

*** Teve quem comentasse que foi uma estratégia política para que Bolsonaro consiga um julgamento pelo STF.

Londres e Milão

O secretário de Turismo de Sergipe, Marcos Franco (MDB) viaja sábado junto com os demais secretários da área do Nordeste, a convite em Embratur.

O objetivo é mostrar nas duas cidades europeias todo potencial turístico da região, para atrair mais turistas ao Nordeste.

*** A Embratur paga a passagem de todos e os secretários ficam encarregados das hospedagens e circulação para os eventos.

Eduardo sobre Valmir

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) disse ontem que deve ser candidato a senador, mas ainda não sabe por qual partido. Disse que há um movimento para federação com PSD e MDB. – não sei ainda como ficará…

*** Informado que, há três meses, Valmir de Francisco disse que poderia deixar o partido “porque o PL não gosta mais de mim”

*** Eduardo desmentiu e disse que o PL era amigo dele, aliado e admirador, acrescentando que gosta muito de Francisquinho, como um cidadão sério. Eduardo fez mais uma observação: “Quem me colocou na política foi Maria Mendonça”