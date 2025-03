Federação levanta dúvidas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A notícia de que houve um encontro na sexta-feira passada, em que se tratou da formação de uma reunião de lideranças para a formação de uma federação de partidos pra disputar as eleições do próximo ano, gerou comentários variados entre membros das siglas, a maioria formada por lideranças que não conviviam pacificamente na concepção ideológica e no formato ideológico. Os partidos sempre fizeram oposição, embora tivesse participado das eleições municipais de 2024, e concluiu com siglas que haviam fechado um entendimento para eleger o candidato a prefeito.

Resultado final: a federação se dividiu, saiu perdendo e passou todo ano dividida entre lideranças importantes. Ontem foi publicada uma nova formação de federação para 2026, todos aliados a Fábio Mitidieri, teve um final contemplado com a unidade de lideranças que faziam oposição radical ao Governo, embora se mantenha vinculada ao governador. Na realidade, a união está sendo formada por lideranças importantes, ainda quase há dois anos do pleito, mas com a diferença de que os oposicionistas da época topam uma convivência pacífica. Boa parte acredita no que fora projetado a durante o encontro, mas um bom número deles nega a reunião e desacreditam nela, enquanto a maioria está convencida da sua formação.

Com a notícia da Federação o assunto político voltou à cena e já se falou em dois nomes para vice-governador: o atual, Zezinho Sobral, e o ex-prefeito Edvaldo Nogueira, sem que eles falassem isso publicamente sobre o assunto. Desde a eleição de 2024 o nome do deputado estadual Jeferson Andrade foi proposto para vice, com compromisso exposto pelo governador eleito, Fábio Mitidieri, faz uma política discreta, circula por todo o Estado, e os líderes dos partidos mantém a postura adotada desde o pleito de 2022, sem que houvesse desmentidos.

Sobre a Federação

Um senador explicou ontem que a formação de Federação com partidos que não conviviam bem, não obriga que todos os membros das siglas sejam obrigados à apoiá-las e votarem nos seus candidatos.

*** Admitiu que direta ou indiretamente, alguns partidos continuarão com seus projetos de direita ou esquerda, mesmo que haja a Federação.

Sobre o fracasso

Percebe-se que há um movimento de partidos de esquerda e direita querendo por um fim nas divergências naturais que acontecem nas disputas eleitorais e fortalecer uma estrutura que esta em dificuldade junto ao eleitor.

*** Acha que nesse bolo não podem entrar aqueles que estão em boas condições junto ao povo para favorecer quem está consciente do fracasso.

Não existe essa história

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que que “não procede essa história” e acrescenta “teremos provavelmente a federação entre PP e União Brasil.

*** – “Mas sem nenhuma movimentação que envolva MDB, PL e PT. Essa informação foi esclarecida quarta-feira mesmo”.

Sem afinidades

Alessandro é presidente regional do MDB e candidato à reeleição ao Senado. Não tem qualquer afinidade política com PT e PL, o que naturalmente o deixa sem informação sobre o assunto da federação.

*** Alessandro é ligado ao governador Fábio Mitidieri e demonstra um crescimento eleitoral em Sergipe.

Encontro de ministros

O ministro Márcio Macedo (PT) tem participado de eventos em Sergipe. Ontem ele participou da coletiva de imprensa sobre o encontro do ministro Rui Costa e governador Fábio Mitidieri.

*** O objetivo foi para tratar sobre o andamento das obras do PAC em Sergipe.

Candidato em 2026

Márcio Macedo ainda não fala sobre o que vai disputar nas eleições em 2026, mas se comenta que ele está conversando muito sobre o Senado Federal.

*** Márcio não confirma cem por cento, mas deixa claro que só discute isso em 2026 e a tendência é o Senado.

Reunião reforça parceria

A reunião dos ministros com o governador Mitidieri, também reforçou o bom relacionamento entre os governos estadual e federal.

*** Em vários momentos, o ministro Márcio Macedo ressaltou o espírito de parceria e colaboração do governador Fábio Mitidieri com o governo do presidente Lula.

Nome certo é Vaneide

O nome da candidata que deve fazer dobradinha com Heleno Silva (Republicanos), para disputar vaga na Assembleia Legislativa, não é “Zuleida. Plenário errou”.

*** O nome certo da moça é Vaneide de Nivaldo da Feirinha, segundo esclarece Jairo de Glória. Heleno decidiu disputar o Senado.

Influência política

Vaneide de Nivaldo da Feirinha mantém influencia política em Glória, já foi vice- prefeita do município e por duas vezes exerceu o mandato de vereadora.

*** Nas eleições de 2024 ela conseguiu eleger em segundo lugar a vereadora Selma. Ela não insistiu disputar a Câmara porque optou pela Assembleia.

Sistema Comércio

Em discurso durante o lançamento da Agenda Institucional do Sistema Comércio, ontem, o senador Laércio Oliveira (PP-SE) enfatizou a importância do setor de serviços para a economia brasileira.

*** Laércio também criticou a falta de atenção que a categoria recebe no debate econômico nacional.