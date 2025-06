Festejos que alucinam e podem mudar

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Desde sexta-feira, 30 de maio, que o sergipano participa dos festejos juninos, com a presença de turistas, bem tratados por políticos. A população não se cansa. Serão 60 dias de festa. Caso tenha a intenção política, em razão das eleições que caminham céleres, os cidadãos ainda não estão preocupados em brindar possíveis candidatos para as eleições de outubro de 2026, inclusive porque ainda terão outro São João pela frente e tem muito que analisar entre os caçadores de votos. Além disso, essas festas são um direito dos cidadãos que, aparentemente, se tornam brindes que têm o objetivo de agradar e comover o eleitor, que termina cedendo a essa ação que deixa claro o interesse de conquistar seus votos.

Na sexta-feira (30/05) armou-se um local na área de festas, que dezenas e candidatos se reuniram para expor contentamento em relação ao início das festas, através de iniciativa do governador Fábio Mitidieri (PSD), que disputa a reeleição em outubro de 2026. Bem aceito pela população, Mitidieri também teve ao seu redor esses políticos que foram lhe dar apoio e deixar claro que estão ao seu lado na disputa pela permanência do Governo em 2026. Em determinado momento Fábio e André Moura se encontraram e todos viram os tratamentos de “meu governador (Fábio) e meu senador (André)”, que deixaram os aliados de ambos animadíssimos, enquanto alguns que não apoiam pelo menos um deles de cabeça baixa.

Está claro que o ex-deputado federal André Moura é o candidato a senador com apoio do governador, mas como são dois nomes que ilustram a disputa, o grupo de um deles recua e pode até debandar.

André a governador

Políticos vinculados a André Moura (UB), candidato a senador em 2026, com apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), querem que ele dispute o Governo do Estado em 2030.

*** André ainda não confirmou a pretensão, porque acha que primeiro deve cuidar do peito de 2026 e eleger-se ao Senado.

*** Segundo um dos deputados ligados a André, é provável que ele se coloque em posição de um salto político maior em 2030.

Reconquistar espaço

Segundo um parlamentar, não será difícil a pretensão de André em chegar a governador em 2030, desde que tenha apoio do bloco e dos municípios que atuam com ele.

*** Acrescentou que André Moura quer “reconquistar o tempo perdido, por questões processuais, e a partir de agora pretende reconquistar espaços políticos mais cedo”.

Almoço – Nada demais: O governador Fábio Mitidieri almoça nesta quinta-feira com o candidato ao Senado André Moura, que tem seu apoio em 2026.

Jeferson à vice

Há dois anos o deputado Jeferson Andrade (PSD), apesar dos seus três mandatos, era apenas um jovem parlamentar bem sucedido, apenas pela expressão política do seu pai, o ex-deputado e atual conselheiro do TCE, Ulices Andrade.

*** Jeferson Andrade demonstra competência na gestão da Assembleia, maturidade e compromisso ideológico com a política moderna e construtiva, como poucos da sua geração.

*** Não é à toa que o seu nome surge como candidato a vice-governador na chapa do governador Fábio Mitidieri, em 2026. Jeferson Andrade tem recebido apoio da base aliada e é muito prestigiado politicamente.

União progressista

O senador Laércio Oliveira (PP) disse ontem que a federação União Progressista vai se consolidando nacionalmente, aguardando apenas a aprovação do estatuto.

*** Acrescentou que em “Sergipe ainda não conversamos sobre nossos planos para as eleições 2026, certamente porque é muito cedo para tratar desse assunto”.

Alinhar agendas

Segundo Laércio, “certamente no segundo semestre vamos alinhar as nossas agendas para promover ao máximo o desempenho da nossa federação”.

*** – Tudo no seu tempo. As pretensões de André e de todos os demais pré-candidatos são legítimas, disse o senador.

Almoço II – Rogério Carvalho almoça hoje com membros do PT em Aracaju, para tratar das eleições do presidente da legenda em Sergipe.

Lula confirma Márcio

O presidente Lula confirma a continuidade de Márcio Macedo no Ministério, pela importância do seu trabalho.

***Com a decisão de Lula, o ministro Márcio Macedo não será candidato a nenhum mandato em 2026 e pode ser o tesoureiro de campanha do PT.

Eduardo e a Junção

O ex-senador Eduardo Amorim vai para o novo partido que sai da junção do PSDB com o Podemos.

*** Eduardo está esperando a junção para decidir sua candidatura ao Senado pela nova sigla.

*** Isso pode prejudicar projetos do seu grupo em Sergipe…

Ivan com Alessandro

O ex-prefeito de Estância, Ivan Leite, líder político da região Sul, disse que para 2026 ainda não se definiu quanto aos apoios aos candidatos a diferentes cargos. “Porém, um candidato a senador eu já escolhi: trata-se do senador Alessandro Vieira (MDB).

*** E acrescentou: “ele sequer sabe desta minha decisão. Mas, por tudo que tem feito por Sergipe e pelo Brasil , com coragem, discernimento, e muita coerência ao longo do seu mandato merece esta minha manifestação pública”.

*** Lembra que foi candidato a senador “e se eleito tivesse sido, buscaria pautar o meu mandato de forma similar a que tem feito o senador Alessandro Vieira”.

Geração de emprego

Edvaldo Nogueira se manifestou sobre a queda na geração de empregos em Aracaju, com base em dados recentes divulgados pelo Novo Caged.

*** Na publicação, Edvaldo lamentou o cenário e destacou que a geração de vagas não depende apenas da iniciativa privada, mas também de uma gestão pública comprometida em atrair investimentos.

*** O ex-prefeito também comparou o atual desempenho com o de 2024, durante a sua gestão, quando foram criados 4.082 novos postos de trabalho, número cerca de 33% superior ao registrado neste ano.

Indelicadeza – Vereador Elber Batalha responde à indelicadeza da prefeita Emília com os seus colegas da base

PF nas ruas em Sergipe

Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em Umbaúba e Indiaroba no bojo da apuração sobre fraudes no INSS.

*** Em abril, dois empresários ligados a caciques da política sergipana foram presos por envolvimento no esquema de descontos ilegais. (Wendal Carmo).