Fim da Paixão silencia político

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A segunda-feira também ficou vinculada com a Paixão de Cristo, em razão da morte do Papa Francisco, que foi saudado pela maioria dos povos do mundo, pelo seu estilo de igualdade com os fieis. O governador Fábio Mitidieri, que fora ao casamento da filha, no exterior, retornou ao comando do Estado, mas o fato da morte do Papa tirou o movimento político de cogitação. Houve apenas um discurso violento da delegada Danielle Garcia, ainda em resposta a Jackson Barreto, e o encontro do Sermão do Monte entre Edvaldo Nogueira, André Moura, Yandra e Ricardo Marques. No restante notícia sem profundidade, ainda em sentimento à Semana Santa.

As questões políticas ficaram na pausa que cada um deu para descanso e dedicação à fé. A partir de hoje haverá mudanças entre as posições de todos, que começa a pensar no pleito de 2026 e os primeiros tons críticos a André Moura que circula o Estado anunciando candidatura ao Senado em 2026. A distância sempre foi motivo para o silêncio sobre candidatura, mas a impressão é que o tempo encurtou e estão todos em campanha ferrenha para o Senado e Câmara Federal, dentro de uma estruture que assegure a participação para conquistar uma vaga entre os que se esforçam para mostrar representação do povo.

A verdade é que até a próxima Semana Santa muita gente está à busca de êxito para – como eles dizem – fortalecer e mudar o Brasil.

Mitidieri ajusta arestas

De volta ao estado, após viagem para acompanhar casamento da filha, o governador Fábio Mitidieri participou de lançamento da ferramenta BIM, estratégica para planejamento e execução de obras públicas.

*** Na ocasião, foi questionado sobre a relação entre André Moura e Edvaldo Nogueira, que trocaram cumprimentos em evento religioso em Aracaju.

*** Mitidieri respondeu: “acompanhei pela imprensa e espero que a gente tenha maturidade para ajustar as arestas, porque a unidade é importante”.

Perdendo espaço

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada ontem indica que o presidente Lula (PT) continua perdendo espaço para eventuais desafiantes na disputa pela Presidência da República em 2026.

*** O levantamento testou o desempenho de Lula em três cenários de segundo turno, e o petista ficou numericamente atrás nos três. Lula não vai bem…

Velório direto

O Papa Francisco, que morreu na segunda-feira mexeu com a estrutura política e religiosa do mundo, mudou a estrutura de sepultamento dos Papas que tiveram toda a pomposidade.

*** Francisco determinou que seu sepultamento fosse simples, sem nenhum escasso Papal, e o nome no Jazigo fosse simplesmente “Francisco”.

*** Francisco eliminou símbolos de poder e instituiu velório direto na Basílica de São Pedro.

Daniele contra Jackson

A delegada Danielle Garcia fez postagem, ontem, considerada violenta contra o ex-governador Jackson Barreto, respondendo a que ele disse contra ela nas redes sociais. +++ Disse Danielle: “Não precisa atacar minha honra, minha imagem com postagens ridículas desse jeito, porque afinal de contas você não ataca somente a mim, você está atacando toda a instituição Polícia Civil e o Ministério Público também”.

E continuou

E continuou: “Eu vou dar um desconto pela idade do seu Jackson Barreto, acho também que pelo pouco tempo de vida que resta pra ele, devia aproveitar os anos para curtir, viajar, namorar, fazer coisas legais, interessantes”.

Fazer coisas produtivas

E mais – “Não precisa perder o tempo dele me atacando”. E diz: “A gente não precisa de política de ataque, aliás, ele já está fora do campo político, vá descansar criatura”.

*** E concluiu Danielle: “Não se preocupe ex-governador Jackson Barreto que nós não esqueceremos você, jamais, nem eu enquanto servidora pública, nem os aposentados e nem os pensionistas, a gente jamais vai esquecer do atraso de salário, do parcelamento de salário, de você ter sido o pior governador da história de Sergipe”.

Kitty como vice-líder

Membros do Cidadania disseram que não concordam com a deputada Kitty Lima, integrante do partido, passar a ser vice-líder do Governo na Alese.

*** A direção do partido terá uma conversa com a deputada e se mostram contrário à sua posição quando integra a oposição. Kitty pode deixar o Cidadania…

Compromisso com a Saúde

O compromisso com a saúde da população de Lagarto segue firme, ontem o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, participou, ao lado da secretária municipal de Saúde, Gorete Reis, de reunião no Ministério da Saúde, em Brasília.

*** A pauta será o fortalecimento da parceria com o Hospital de Amor.

*** O encontro marca mais um passo na busca por recursos e melhorias na oferta de serviços de saúde para o município. A gestão segue empenhada em construir pontes, firmar parcerias e garantir avanços concretos para todos os lagartenses.

Valmir e André

Prefeito Valmir de Francisquinho, de Itabaiana, articula sua saída do PL e quer apoiar o ex-deputado federal André Moura ao Senado.

*** Essas Informações que apontam para uma movimentação estratégica do prefeito Valmir de Francisquinho (PL) no cenário político, circula entre membros do PL e de André.

Grande confusão

De qualquer maneira há uma grande confusão sobre essa possibilidade de Francisquinho apoiar André Moura a senador nas próximas eleições.

*** Francisquinho tem dito com absoluta segurança que só tratará de política no próximo ano (2026).

André ao Senado

Durante entrevistas, ontem, André Moura (União Brasil) tem dito que será candidato ao Senado, sem mais conversas. Estará ao lado do governador Fábio Mitidieri.

*** André está bem decidido sobre isso e não discute mais candidatura em razão da sua definição.

Heleno na disputa

Heleno Silva (Republicano) circula pelo sertão como candidato a deputado estadual pelo Republicano. Tem conversado muito…

*** Os seus eleitores, entretanto, prefere que ele dispute a Câmara Federal para que recebam maior atenção. Segundo Heleno, deputados de outras regiões não fazem nada pelo sertão e só aparecem a cada quatro anos.