Final da campanha com debate

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A eleição está há dois dias. Uma calmaria aparente e uma tranqüilidade que se imagina um momento de “lua de mel”. Ambos têm certeza de que vão se eleger, a vereadora Emília Corrêa, levada por números que a colocam em boa posição nas pesquisas, e Luiz Roberto, indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, com apoio do governador Fábio Mitidieri, o que tem aumento de perspectiva e sente maior incentivo da população. Há certeza no gripo de Luiz de virada espetacular no encerramento da contagem. Os dois lados expõem pensamentos dúbios relação à essa vitória, com a opinião de que vão ganhar e como o receio de perder.”Um tem certeza que passa o outro”.

As ruas já estão sem silêncio e em alguns trechos poucos jovens contratados expõem poucas bandeiras do dois candidatos, sem qualquer movimentação. Amanhã será o último dia de campanha, com os programas de TV e um debate na TV- Sergipe, que talvez fosse melhor não tê-lo, em razão de uma pauta repetitiva, sem qualquer emoção e que pode prejudicar cada um deles, que devem responder a perguntas idênticas e repetir idéias que já expuseram no dia a dia da campanha, anunciando projetos faraônicos que, no final, a população acredita que são propagandas enganosas.

Se os projetos expostos no dia a dia ainda não convenceram, dificilmente vão mudar a cabeça da população que vão “sextar” e tomar uma cervejinha mais barata, com alguns tira-gostos caprichados. Agora muita atenção: haverá surpresa no resultado do pleito.

Virar votos até domingo

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que “estamos confiantes na vitória de Luis Roberto à Prefeitura de Aracaju”.

*** Acrescentou: “Até domingo, disse Mitidieri, estaremos todos juntos buscando virar votos”.

A disputa já no fim

Ainda ontem havia uma grande preocupação em relação à vitória de Emília Corrêa (PL) para a Prefeitura de Aracaju.

*** Esqui houve uma redução das inacreditáveis pesquisas em favor de Emília, e um crescimento de Luiz Roberto (PDT).

*** Tem muita gente que fala na vitória de Emília e expõe dúvida: “mas não sei não”.

PT vota em Luiz

Informação de fonte do PT diz que Márcio Macedo e Eliane Aquino votaram em Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju no primeiro turno.

*** Os dois ouviram conselhos do presidente Lula da Silva.

*** Entretanto, domingo próximo, parte do PT vota em Luiz Roberto, enquanto outro bloco vai preferir vota em branco.

Sobre moto taxista

O governador Fábio Mitidieri reconhece atuação do deputado estadual Paulo Júnior (PV) durante reunião, ontem, do governo com representantes dos moto taxistas e parlamentares.

*** O deputado explicou a demanda jurídica da categoria, destacando a importância do Estado como regulador e mediador.

*** Mitidieri disse que o deputado de oposição, mas sempre me tratou com respeito. “A discussão sobre táxi lotação, não é de situação ou oposição”, disse.

Laércio e a eleição

O senador Laércio Oliveira (PP) confidenciou ontem que foi a maior vítima das pesquisas que se realizam nas eleições. Laércio admite que não exista mal maior para o candidato, que essas pesquisas irresponsáveis.

*** Laércio Oliveira reconhece que será difícil o resultado final, mas a disputa será confirmada cm a vitória de Luiz. Disse que vê isso como um movimento nas ruas.

Erro crítico

O deputado estadual Luciano Pimentel (PP) disse que um dos erros graves de Emília Corrêa, em sua campanha de rua, foi colocar fotos do ex-governador João Alves Filho e da ex-senadora Maria do Carmo Alves.

*** Lembrou que João foi uma figura política importante para Aracaju e Sergipe e tem a admiração do povo sergipano, não aceitando críticas violentas.

Edvaldo acredita que Roberto ganha

O prefeito Edvaldo Nogueira admitiu ontem que o resultado final do pleito a prefeito em Aracaju será difícil, “mas a disputa só será confirmada depois da abertura de todas as urnas”.

*** Edvaldo admite também que “pela mobilização das ruas, Luiz Roberto é quem ganha essa eleição”.

*** Queixa-se porque foi muito criticado pelo grupo de Emília, mas a sociedade reconhece o seu trabalho, que terá continuidade com Luiz.

Pesquisas de ruas

Edvaldo Nogueira admite que as pesquisas possam estar positivas para Emília, “mas o clima nas ruas é de virada”. Um detalhe é que no final se constata o erro proposital dos números, com o resultado final.

*** – Aconteceu isso no primeiro turno, disse o prefeito.

*** Edvaldo admite que a decisão só se dê quando abrir as urnas.