Francisquinho se diploma para posse

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O prefeito eleito de Itabaiana já se prepara para ser diplomado e ficar sem problema para assumir Prefeitura do município, para o qual foi eleito. Tudo caminha dentro dos conformes: o Fórum da 9ª Zona Eleitoral já está preparando a diplomação de todos os eleitos, inclusive ele, para a posse que se dá dia 1º de janeiro, em solenidade na Câmara. Nada vai impedir a sua posse, porque a homologação se deu para outro pleito, provavelmente o de 2026, caso ele tente o Governo do Estado.

Francisquinho ainda não indicou um único auxiliar. Está mais preocupado na escolha do presidente da Câmara Municipal, que continua em mãos do vereador anterior, que foi reeleito. Para que isso acontecesse, houve muita discussão, inclusive a influência do presidente da Câmara de Aracaju, vereador Ricardo Vasconcelos, mas terminou na paz com mais uma possibilidade para Breno de Vardo.

Muita coisa ainda pode rolar sobre as questões jurídicas que afetam Francisquinho, mas esta mais recente só será cumprida em 2026.

Petróleo e Gás

Lideranças da base aliada desconhecem conversas entre Rogério Carvalho e Mitidieri dentro do campo político.

***Disse que o governador vai promover mudanças no secretariado, mas só não será este ano.

***A novidade: Mitidieri vai criar a Secretaria de Petróleo e Gás.

Emília e secretários

A prefeita eleita Emília Corrêa (PL) está concluindo indicações de auxiliares e surpreende como vice- Ricardo Marques (Cidadania) para a Comunicação.

*** Apesar de ser da área, o mandado de vice não cabe na Comunicação, porque suas ações podem ser interpretadas como políticas.

Fórum de governadores

O governador Fábio Mitidieri estará em Brasília nesta terça-feira para participar da reunião do Fórum de Governadores.

*** Na pauta, segurança pública, saúde e pacote de medidas fiscais.

*** Mitidieri estará acompanhado do secretário da Saúde, Cláudio Mitidieri, e da secretária da Fazenda, Sarah Andreozzi.

Bola da vez na extração

Sergipe é a bola da vez na atração de investidores. De novembro para cá, o estado inaugurou plantas da Mizu, Zagonel, Atakarejo e ontem o grupo H.

*** Egídio/Equiplex inaugura distribuidora de medicamentos e anuncia aquisição de terreno em Itaporanga para instalação de fábrica de medicamentos farmacêuticos.

*** Um investimento superior a R$ 350 milhões que poderá gerar mais de 800 empregos diretos e indiretos.

Rodrigo e posição

O deputado federal Rodrigo Valadares continua no União Brasil e acha que o momento não é de falar em troca de partidos. Isso só em abril de 2026.

*** Explicou que seu projeto é a reeleição, mas alguns dos seus aliados aconselham que ele seja candidato ao Senado.

Reunião política

Ministro Márcio Macedo (PT) está em Aracaju. Pela manhã foi homenageado pelo TCE e almoçou com o Sindicato dos Médicos.

*** À noite teve reunião prolongada com os amigos de Robson Viana e conversaram sobre política e candidatura em 2026.

Cortes de carros

Prefeito eleito de Socorro, Samuel Carvalho (Cidadania) anuncia cortes de carros oficiais e contenção de gastos para enfrentar dívida milionária em Socorro.

*** Samuel anunciou que pretende suspender o uso de carros oficias por secretários municipais, pelo vice-prefeito e por ele mesmo.

Sobre Rogério

Circula a informação de o senador Rogério Carvalho (PT) vai ser candidato a deputado federal e sua mulher, Candisse Carvalho, tentará vaga na Assembleia.

*** Não está confirmado, mas o cenário político não oferece boas condições para a reeleição.

Emília e o marido

O secretariado que vem sendo indicado por Emília Corrêa tem surpreendido e recebe apoio de alguns correligionários ou não.

*** Ontem ela indicou o marido, pastor Itamar Bezerra pra Secretário Geral da sua administração. Uma espécie de “Chefe da Casa Civil”.

Márcio será candidato

O ministro Márcio Macedo ainda não decidiu sobre possível candidatura. Mas uma coisa é certa: Ele vai disputar um mandato parlamentar.

*** Ainda não está definido qual, mas tudo indica que será para deputado federal.