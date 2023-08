Grupo monta solidez ampla

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Um ilustre advogado anunciou, sábado, em final de almoço com amigos, que seu escritório terá um “instituto de investigação”. Por prudência, não foi fundo em relação ao modus operandi, mas deixou claro que existe muita coisa em Sergipe que ainda pode ser investigada no período eleitoral e em outros momentos que ocorrem no dia-a-dia. Será realmente um novo tempo, dentro de um Governo que quer atuar com transparência e sem atropelos políticos que criem obstáculos para a administração. Dá a entender, inclusive, que não terá qualquer rejeição a partidos, mesmo de oposição, que tenham projetos, empreendimentos e atos em benefício de Sergipe. É que está aberto exatamente à participação do todo e aceitação do que for bom para o povo, independente de tendência partidária.

Sente-se essa abertura ao diálogo para promover a expansão. Inclusive um grupo de aliados muito próximos trabalha na articulação política para fortalecer o Governo, dentro de uma ação republicana, que termine por abranger posições importantes na estrutura do Estado. O grupo não aparece tanto, mas trabalha intensamente para que segmentos estratégicos nas soluções de problemas, que atuem com atos e decisões na garantia do desenvolvimento do Estado em todas as áreas, apoiem o Governo em suas decisões, inclusive na montagem de um sistema que ponha cada um próximo à administração, sem qualquer furor. Tudo aberto, em total transparência, que fortaleça o que for definido pelo Governo e seja bom para Sergipe.

O grupo reúne-se com certa frequência, de forma independente, principalmente quando há necessidade de unir opiniões em torno dos melhores atos e projetos. Inclusive na união de força política, voltado para todos os segmentos da população, mesmo que atuem para evitar danos às decisões, que terminem por favorecer a quem não defende uma estrutura sólida para conduzir os trabalhos que promovam as definições. Até o final do ano todo esse trabalho, extraído de estudos e experiências, será naturalmente sentido pela sociedade, através de mudanças que normalmente podem acontecer.

O Governo Mitidieri não ficará no rame-rame de uma administração comum. Vai além do que for necessários para mudar a estrutura de uma mesmice angustiante e que põe em risco o desenvolvimento.

Seria retrocesso

Sobre a relação da lista do Ministério Público para indicação do novo desembargador, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que ainda não foi formada e por isso mesmo, tenho evitado comentar.

*** Segundo Mitidieri, “li apenas que a lista seria formada apenas por homens. Espero que seja fake news, seria um retrocesso”.

Hora de se mobilizar

Mitidieri acha que as discussões sobre as eleições de 2024, “ainda estão se iniciando”. E acrescentou: “também não vejo nenhum pré-candidato na rua, buscando se fortalecer”.

*** Entretanto acha que “já está na hora de quem quiser ser candidato, se mobilizar”.

Sem atrapalhar desenvolvimento

Fábio Mitidieri demonstra que é consciente de que “não posso e nem irei atrapalhar o desenvolvimento de Sergipe por questões políticas”.

*** E acrescentou: “eleições acabaram-se. Agora é trabalhar pra melhorar a vida dos sergipanos”.

Faz o cerimonial

Durante o evento da Fapitec, sexta-feira, o governador Fábio Mitidieri está discursando, quando chegou o senador Laércio Oliveira (PP), e ele suspendeu o discurso.

*** E explicou: “Quero saudar o senador Laércio” e brincou: “você está com tanta moral que o seu cerimonial é o governador”.

Eliane foi palestrante

Eliane Aquino (PT) participou, ontem, como uma das palestrantes do II Workshop da Educação, promovido pelo TCE. Ela foi convidada para fazer palestra e ser debatedora.

*** Eliane também representou o ministro Marcio Macedo (PT), que se encontro no Pará com o presidente Lula.

*** Ex-vice-governadora, Eliane já colocou o seu à disposição do PT à Prefeitura de Aracaju, mas ontem não foi possível um contato.

Esteve mais longe

O presidente do PSD, ex-governador Belivaldo Chagas, conversa muito sobre a formação política em Sergipe, com lideranças que o visitam no escritório do partido.

*** Um aliado lhe fez a pergunta que não cala: “o senhor é candidato a prefeito de Aracaju?” Belivaldo sorriu e respondeu: “ainda não, mas já esteve mais longe”.

Bastidores do PSDB

Nos bastidores do PSDB há uma disputa ferrenha pela presidência do partido no Estado, entre Amorim (PL), Valmir de Francisquinho (PL) e deputado federal Thiago de Joaldo (PP).

*** Na direção Nacional do partido, o objetivo é entregar a um deputado federal que pule a janela e se fixe no tucanato em janeiro.

*** Aí levam vantagem Valmir, que tem o filho Ícaro na Câmara Federal e Joaldo, que também é parlamentar. O partido ficará com quem trabalhar melhor.

Extra: pode mudar

Chega informação à coluna de que a formação do novo partido proveniente do PTB/Patriota, que já tem o número 25, está para ser deferida pelo TSE.

*** Aí vem o detalhe fatal: “A vereadora Emília Correa fica livre para trocar o Patriota por outro partido em razão da sua extinção”.

*** Emília é um dos nomes cobiçados por outras legendas para ser a candidata da oposição à Prefeitura de Aracaju.

Questão do Ipes

É complicada e fica difícil entender a reclamação: se houve aumento da taxa do Plano de Saúde do servidor público é natural que se desconte do salário dele.

*** Não há como evitar isso e a reclamação fica sem sentido em razão do benefício oferecido a cada um membro do Instituto.

Sobre a Terra

Ex-ministro Carlos Ayres Britto diz: “Quando o Capital finalmente entender que todos ganham se todos ganham, o próprio céu terá que se reciclar pra poder continuar melhor do que a Terra”.

*** Diz mais: “a Mãe-Terra consultou as aves todas sobre o que elas achavam da democracia, e não deu outra: só as de rapina votaram contra”.

Revelam pré-candidaturas

As vereadoras Sheyla Galba e Emília Corrêa, os vereadores Ricardo Marques e Nitinho Vitale demonstram que são pré-candidatos a prefeito de Aracaju.

*** Pelo menos se mobilizam para isso e naturalmente a disputa se percebe no plenário a cada discurso. Um eles já está em pré-campanha aberta.

*** Na Assembleia, a deputada Linda Brasil (Psol) deixa claro que é pré-candidata à sucessão de Edvaldo Nogueira (PDT).

Foto do Simpol

O Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) publicou foto de reunião na Secretaria de Administração com a seguinte informação:

*** “O encontro serviu para acertar os últimos detalhes sobre a formação do grupo de trabalho que tratará sobre o projeto de reestruturação dos cargos de Agente e Escrivão de Polícia…”

*** Concluiu dizendo que já na próxima semana haverá o agendamento da primeira reunião desse grupo de trabalho.

*** Pergunta-se: a reestruturação será mesmo apenas dos cargos de agente e escrivão da Polícia Civil? Não haverá reestruturação para os militares estaduais? Com a palavra, o Governo.

Até o pescoço

Um ex-prefeito disse, em um encontro informal de lideranças, que as eleições do próximo ano terão muitos problemas com alguns prefeitos eleitos e que vão à reeleição.

*** Sem citar nomes informou: “têm prefeitos atolados até o pescoço com agiotas e ainda têm que fazer campanhas”.

MDB em reconstrução

O senador Alessandro Vieira (MDB) fala pouco sobre seu trabalho na reformulação do partido. Diz que “estamos seguindo na reconstrução”.

*** Acrescenta que “mais adiante vamos apresentar as novidades”. Filiados que estão na sigla já há alguns anos vão continuar porque não pretendem disputar eleição.

Reis em Lagarto

O grupo dos Reis, em Lagarto, decidiu que só vai lançar candidatura à Prefeitura da cidade no próximo ano. Durante estes meses os pré-candidatos devem conversar.

*** O bloco terá apenas um candidato: Sérgio ou a tia Goretti Reis.

Giro pelos grupos sociais

Roberto Freire: Precipitação, pura demagogia . De um ministro da Justiça se espera mais ponderação para não alimentar preconceitos, veiculando inverdades.

Ronaldo Caiado – Sobre a polêmica a respeito de falas de colegas governadores neste final de semana, meu sentimento é que a Reforma Tributária está estressando todos nós.

Henrique Alves – E pior pela ignorância, o Gov Zema não sabe que Minas Gerais tem mais de 200 municípios incluídos no Polígono do Nordeste!

Carta Capital – Nordeste avança e vai crescer acima da média nacional neste e nos próximos anos.

Rafael Fonteneles – No momento em que o nosso país mais precisa de união, o Governador Zema, de Minas Gerais, em sua entrevista ao Estadão, revela-se o maior inimigo da federação brasileira.

Acervo – Documentário de Xuxa teve um efeito reverso e acabou beneficiando mais a sua ex-empresária Marlene do que a sua própria imagem.

Raquel Lira – O Nordeste é parte da solução do País e deve receber atenção nas discussões federativas por tanto tempo de descaso e indiferença.

Choquei – Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Defende e apoia bloco Sul-Sudeste contra o Nordeste.