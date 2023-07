Históricos do MDB ficam no partido

Diógenes Brayner = diogenesbrayner@gmail.com

O senador Alessandro Vieira (PSDB) trabalha para reativar o MDB. Natural que tenha muitas dificuldades pela frente, em razão da história do partido em todos os movimentos políticos do País e dos Estados. A maioria que convive com o MDB, ou conviveu, mantém acesa a frente que fora montada para combater a ditadura, em 1964, e todos os excessos praticados contra a democracia, hoje decantada como um regime que topava tudo e era aberto aos exageros da liberdade, ao invés de vê-lo como o símbolo do direito e que atendia a todos sem violência e preconceito. É a terceira vê que Alessandro troca de legenda. Aparenta acomodar-se a todos, mesmo quando decantava uma nova política, que até hoje fica numa imensa interrogação.

Semana passada, em um almoço que durou mais de quatro horas, três ilustrados membros do MDB, que era o símbolo da democracia e atazanava a ditadura burguesa e violenta, conversaram muito sobre a mudança que está ocorrendo no partido. Nenhum deles se mostrou arredio ao trabalho que o governador Fábio Mitidieri realiza no Estado, mas concordaram – como é voz corrente no velho MDB – que Alessandro não terá condições de conduzir um partido dentro do estilo ideológico emedebista, mesmo que se possa admitir ações mais à direita. Na realidade, o fato de ser senador lhe deu força para escolha do comando do partido, embora se possa admitir que Alessandro tenha posição política correta e diferente de uma maioria que se deixa aproveitar pelo mandato que exerce.

Entre os três, que relembraram o passado de um MDB combativo nas ações, nenhum deles será mais candidato a cargos eletivos, mas querem orientar o pleito da melhor forma que o partido faria, Continuam no MDB com a mesma firmeza e se colocarão na luta contra a prostituição política, sem permitir que a legenda se perca entre excessos de um direitismo fanático, sem projetos, se esvaziando pelo interesse do Poder e perdido sobre uma elite interesseira, sem olhar para necessidades do povo. Serão contra a um partido que se perca pela vaidade, excesso de verborreia e aberto a interesses que protejam figurões. Ai vem uma surpresa: por mais correto e disposto que seja Alessandro, nenhum deles acredita que ele não conseguirá colocar o partido na linha do direito e da ordem democrática, com as atitudes que adotava antes.

Diálogo sobre reforma

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “estamos dialogando com os demais Estados do Nordeste sobre pautas específicas da reforma tributária, para tratarmos no Senado.

*** – Entendemos que o texto aprovado precisa ser melhorado/revisto em alguns pontos como o fundo de desenvolvimento regional, por exemplo, e acrescentou: “Mas confiamos que vamos ter êxito.

*** Como ponto negativo citou, principalmente, “a mudança da cobrança dos impostos na origem para o destino”.

*** E explicou: “Sergipe é, sabidamente, um estado que consome mais do que produz”.

Não haverá mudanças

O governador Fábio Mitidieri já foi antecipando ontem que “não haverá nada de reforma na sua equipe de Governo.

*** – Estamos felizes com os resultados obtidos com a equipe que temos. Todos motivados e trabalhando muito pelo desenvolvimento de Sergipe, disse.

Eduardo no PSDB?

Há conversas de que o ex-senador Eduardo Amorim esteve em Brasília conversando com a Direção Nacional do PSDB, porque estaria sendo convidado para retornar ao comando do partido em Sergipe.

*** A mesma fonte disse que Amorim já esteve em Brasília, conversou muito com a Nacional, com seu nome sendo anunciado por esses dias.

Permanece no PL

Em Aracaju, o ex-senador Eduardo Amorim desmentiu as conversas, embora tenha confirmado que vem sendo procurado por tucanos de Sergipe, para voltar ao partido.

*** Eduardo Amorim diz que tem evitado tratar sobre política neste momento, mas não há qualquer entendimento firmado para ele voltar a filiar-se ao ninho tucano.

*** Deixou claro que não está tratando de política neste momento, mas a sua decisão é permanecer filiado ao Partido Liberal,

Afinidade com Marcio

Membros influentes do PSD consideram o relacionamento político com o ministro Marcio Macedo (PT) muito bom e produtivo para Sergipe. Ele tem colaborado muito com o Estado em todas as circunstâncias.

*** Entretanto, não aceitam uma composição com ele para 2024 em razão do PT, que mantém posição contrária. Marcio também não deixará o PT pela afinidade a Lula.

*** Além disso, os membros do PSD não esquecem a campanha dura de 2024 que atingiram Fábio Mitidieri.

Tem arestas sim

Rogério Carvalho (PT) disse ontem, em entrevista, “que não existe nenhuma disputa interna no PT com o ministro Márcio Macedo, que inclusive é o meu candidato a prefeito de Aracaju”.

*** – Não tenho nenhum tipo de divergência com Marcio, disse.

*** As arestas existem sim e são divulgadas por petistas que ainda não têm nomes para disputar a Prefeitura do lado liderado por Rogério.

Jackson e Carla

A deputada federal Carla Zambelli (bolsonarista) escreveu: “O grande truque do marketing é fazer a pessoa se sentir incompleta sem o seu produto. Essa é a razão do grande sucesso da religião.” Michael Sherlock.

*** Ex-governador Jackson Barreto respondeu duas horas depois: “Você precisa de um tratamento psiquiátrico”.

*** Jackson retorna ao Twitter sem receber mensagem de qualquer tipo e sem responder a nada que você pergunte. Silêncio total.

Piso da Enfermagem

Fábio Mitidieri reuniu-se, mais uma vez, com o Conselho e Sindicato de Enfermagem e equipe técnica das secretarias da Administração, Fazenda e Saúde para tratar do piso da categoria.

*** Fábio voltou a afirmar que o piso será pago e destacou que o governo Federal ainda não sinalizou data de repasse.

*** Ficou definido encontro entre as entidades representativas da categoria e a Secretaria da Administração (Sead) para discussão de carga horária.

Auxílio alimentação

Aos condutores de Ambulância de Sergipe, o governador Fábio Henrique determinou que fosse formulada lei que garanta o pagamento do auxílio alimentação para todos os motoristas.

*** E disse mais: “nosso governo seguirá comprometido com a valorização, reconhecimento e importância da atuação dos condutores de ambulância”.

Reduzir desigualdades

O senador Alessandro Vieira (MDB), acha que “a aprovação da reforma tributária na Câmara é um passo histórico para o Brasil, depois de décadas de discussão”.

*** – Agora cabe ao Senado revisar o texto com especial atenção para o respeito ao pacto federativo e para o desenvolvimento econômico atrelado à redução de desigualdades, disse.

Segundo e Rogério

No grupo petista da internet, o ex-vereador Danilo Segundo disse: “engraçado, Rogério apoia um candidato do PT em Aracaju, mas na Barra é diferente: apoia Alberto Macedo, que é do MDB”.

*** Danilo Segundo colocou seu nome a candidato a prefeito da Barra, mas não tem apoio do grupo de Rogério”.

Decisão açodada

A Secretária da Mulher, Daniela Garcia (Podemos) disse ontem que não tomará nenhuma decisão açodada em relação às eleições de 2024.

*** Disse que preciso pensar “mais em mim, nesse momento!”

Lagarto fortalece Equinoterapia

Sérgio Reis e o vereador Josivaldo da Equinoterapia reuniram-se ontem com a secretária Assistência Social, Érica Mitidieri, e tivemos duas demandas importantes para o Lagarto:

*** A construção do Centro de Equinoterapia e a contratação de mais profissionais para atender 150 famílias no projeto.

*** Para a construção do centro, solicitamos à primeira-dama a doação de um terreno pelo Governo. “Esse é o pontapé inicial para que o sonho de construção da sede da Equinoterapia em Lagarto vire realidade.

Giro pelas redes sociais

Maria Lima – “O grande truque do marketing é fazer a pessoa se sentir incompleta sem o seu produto. Essa é a razão do grande sucesso da religião.” Michael Sherlock.

Helena Chagas – Gente, o que podemos dizer desse domingão?Observatório geral da mídia aponta que aquele meio mundo que dizia que não vai dar certo agora está elogiando.

Na Mira do Repórter – Bolsonaro não levanta da cama, chora e tem alucinações, está sem apetite, parece que perdeu a vontade de viver, dizem aliados.

Lázaro Rosa – “Tem espaço dentro da Igreja para pessoas trans, não binárias e LGBT+?” A resposta do Papa Francisco.

Portugal – Portugal rompe acordo de reciprocidade para advogados brasileiros alegando que os profissionais não sabem usar o sistema judicial e não entendem a legislação.

Beatriz Ramos – Cientista de Harvard diz que encontrou tecnologia alienígena em um meteoro que caiu no oceano Pacífico em 2014.

Uol Notícias – Um motorista ao ver uma mulher sendo assaltada usa o próprio carro para bater na motocicleta do ladrão, fazendo o criminoso largar a bolsa da vítima no local e fugir.

Luiz Felipe Ponde – Alguma dúvida que a reforma tributária será contra nós? Ficaremos mais pobres e o governo nos roubará mais ainda. Haverá esperança possível num estado como o brasileiro?