Honestidade no voto

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Muitos comentários de bastidores sobre candidaturas à Prefeitura de Aracaju e Interior. Um deles é que os gastos serão pouco suportáveis em razão da inflação para aquisição de blocos bem organizados, que estão negociando pacotes para participação de eleitores, em que se insere transporte e alimentação, mesmo na Capital. Claro que os votos individuais são mais baratos, mas nem tanto quando aconteceram nas eleições municipais anteriores. Sob os grupos mais estruturados, cobram-se também cargos em pontos estratégicos, além de posições privilegiadas na Administração, dentro do que fora combinado. A princípio parece conversa sem sentido, mas quem senta em reuniões desses grupos, ficam estupefatos.

É uma estrutura organizada, que precisa de uma ação mais severa de órgãos fiscalizadores, porque no fundo todos os recursos que elegem alguém são negociados e se elimina a responsabilidade de quem tem obrigação de administrar a coisa pública, dentro de um sistema que não espalhe corrupção. Sabe-se que a compra de voto é crime, mas ninguém ignora que se desconhecem grandes prisões em razão dessa prática que envolve consciências, embola a coisa pública e põe em dúvida quem conquistou o Poder honestamente. É um quadro difícil de mudar, porque até mesmo quem recebe consciente de que está indicando para o poder quem terá o mínimo cuidado de zelar pelo gesto que ele fez.

Seria necessária uma ação mais firme, através de decisões jurídicas, para que o voto não servisse de motivos para corromper pessoas, enganá-las no decorrer da administração e as tratassem com a dignidade que merecem, exatamente porque está no cargo pelo voto honesto ou não de quem o procura.

Fábio vai à Europa

O governador Fábio Mitidieri embarca amanhã sábado para a Europa, onde cumprirá agenda na II Missão Internacional do Consórcio Nordeste, com os demais governadores nordestinos.

*** De 12 a 18, Fábio passa pelas cidades de Amsterdã, Roterdã, Bruxelas e Berlim, para tratar de pautas como energias renováveis, voltada para o hidrogênio verde; neoindustrialização, com foco na transição energética; e emergências climáticas e desertificação do bioma da Caatinga.

Luis Participa

Luis Roberto (PDT), pré-candidato a prefeito de Aracaju, acompanha do prefeito Edvaldo Nogueira e o governador Fábio Mitidieri, em todas as suas ações em Aracaju.

*** Luis geralmente também fala, quando se trata de algum ato em que teve sua participação como ex-secretário.

*** Essa ação de Luis tem gerado certa indignação dos demais candidatos do seu bloco.

Brincadeira com Heleno

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, participou, ontem, de reunião com Valdemar da Costa Neto (PL) e Ciro Nogueira (PP). Discutiram as alianças dos partidos em São Paulo.

O ex-deputado Heleno Silva esteve presente na reunião, mas disse que não se falou nada sobre Aracaju. Houve apenas uma brincadeira descontraída: “o que é que Heleno está fazendo aqui? (risos)”.

Apoia Yandra

Para não deixar dúvida, logo após a reunião, Heleno Silva publicou pôster ao lado de Yandra Moura (UB) anunciando que vota nela à Prefeitura de Aracaju.

*** E diz que trabalhou para levar o Republicanos para o projeto de Yandra, “respeitando a decisão do Diretório Estadual”.

Confirma nomes

Pergunta: O MDB, PSD e PP podem lançar candidatos a prefeito caso não haja consenso final na base aliada? O senador Alessandro Vieira (MDB) respondeu:

*** – Seguimos na busca do consenso, apresentando os nomes de Daniele Garcia, Fabiano Oliveira (PP) e Katarina Feitoza (PSD).

PV se preocupa

O presidente estadual do PV, Reinaldo Nunes, expressou ontem preocupação com a possibilidade da esquerda em Aracaju não chegar ao segundo turno.

*** A perspectiva é que apenas Yandra Moura, candidata do União Brasil, e Emília Correa que disputa a Prefeitura pelo Partido Liberal cheguem ao final.

Não lança candidato

Ex-deputada estadual Maria Mendonça anunciou, ontem, oficialmente, que o seu grupo – os Teles de Mendonça – não lançará candidato a prefeito de Itabaiana este ano.

*** A decisão foi tomada depois de conversas com a família, inclusive sobre a falta de estrutura para bancar uma campanha eleitoral.

Emília anuncia Michelle

A vereadora Emília Correa anuncia que Aracaju será palco do “Encontro PL Mulher”. Que acontece no Centro de Convenções no sábado e terá a presença especial da presidente nacional Michelle Bolsonaro.

*** O encontro contará com a participação de diversas lideranças e será um momento de diálogo sobre questões políticas locais e nacionais, e fortalecimento da participação efetiva na política.

Pura coincidência

A visita anterior de Michelle a Aracaju foi suspensa porque ela teve problemas de saúde e Bolsonaro, que viria no sábado, também veio na sexta.

*** No próximo sábado é Michelle que vem. Por coincidência o ex-presidente Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova Star, com quadro de erisipela.

Vice de Emília

Edvan Amorim, que coordena o PL em Sergipe, disse ontem que a vice de Emília Correa, candidata do partido à prefeita, só será definida em julho.

*** E acrescentou que “até lá Emilia terá conversas com vários segmentos, para depois definir as opções”.

*** Quanto ao delegado André Davi, Amorim diz que ele “é também uma opção, porém nada foi conversado sobre isso”.

Visita à mineradora

A comitiva da CPI da Braskem visitou, ontem, em Alagoas, a central de monitoramento da mineradora, a Defesa Civil municipal, a encosta do Mutange, áreas das minas e encerram no MPF.

*** A comitiva era forma pelos senadores Omar Aziz, Rogério Carvalho, Rodrigo Cunha e Dr. Hiran,