Indicação do candidato do PL

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A disputa pelo Senado para candidatos do Partido Liberal, pode dar xabu. Pelo menos sinaliza para isso. O prefeito Valmir de Francisquinho, de Itabaiana, e candidato a governador em 2026, deixou claro em pronunciamento, que o candidato do Partido Liberal ao Senado “tem que ter nascido e morar em Itabaiana”. São dos nomes que aparecem: Eduardo Amorim já foi senador e nasceu em Itabaiana, mas não mora lá. Já o deputado Rodrigo Valadares – que pretende filiar-se ao PL para disputar o Senado – não nasceu e nunca morou lá, o que dificulta ter o apoio de Francisquinho. Aliados do prefeito acham que o “tiro” foi na candidatura de Valadares, mas há quem diga que ele também atinge a Eduardo por questões políticas.

De um políticu de Itabaiana, Plenário recebe a avaliação: “todos negam, mas é fato: o pleito eleitoral de 2026 já chegou com tudo! E até conterrâneos, outrora juntos, agora estão batendo cabeça. Isso fica ilustrado quando o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, alfineta o ex-senador Eduardo Amorim, sem citar nome. Na entrevista, ele afirma que deve apoiar um candidato ao Senado que more na cidade, e não quem nasceu e foi embora. Pra bom entendedor, meia palavra basta”.

De fato é isso aí. Francisquinho tem nome de sua preferência para o Senado e não vai aceitar indicação de ninguém. Na realidade o nome do deputado federal Rodrigo Valadares – que também pretende chegar ao Senado pelo PL – pode ser vetado porque o próprio Francisquinho já disse que o fato dele ser uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, nada tem a ver com a política do partido no município. Mas tem também Edvan Amorim que trabalhou pela candidatura do irmão e quer que ele saia senador. Muita coisa vai rolar, mas já é um princípio de falta de entendimento.

Dia Histórico

Fábio Mitidieri considerou ontem mais um dia histórico na saúde pública do nosso estado! Desta vez, o município contemplado é Itabaiana, que inaugurou o Centro de Especialidades Médicas Dr. José Luciano de Siqueira.

*** O espaço é um anexo ao Hospital Regional de Itabaiana, que também será ampliado e reformado após ordem de serviço assinada no momento da entrega, em que será investido um total de R$4.585.000,00.

Vereadores e prefeita

Não há um bom entendimento entre a prefeita Emília Corrêa e os vereadores, o que prejudica o trabalho de Aracaju: “Emília tem posição firme, mesmo que esteja errada”, disse um vereador.

*** Tem parlamentar que acha que o erro é da Câmara, mas tem quem defenda uma conversa ampla de entendimento para que não prejudique a população.

Caco Barcelos e cobertura

O jornalista Caco Barcelos veio cobrir o São João em Aracaju, exatamente no dia que ele foi suspenso em razão dos fortes ventos que atingiram a estrutura do evento.

*** Em razão disso, esteve em Itabaiana e foi recebido pelo prefeito Francisquinho.

*** Uma das melhores atitudes de Fábio Mitidieri foi cancelar os festejos da orla nesse período de muita chuva e ventania no litoral.

Edvaldo Nogueira

Ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) tem trabalhado sua candidatura ao Senado Federal, embora com certa discrição, porque sabe que ela depende do grupo.

*** A disputa pelo Senado é difícil e geralmente o Governo elege o seu candidato e o bloco da oposição geralmente elege o outro.

*** Mas o nome de Edvaldo tem margem para eleição.

Alessandro vai bem

Um nome que disputa o Senado e está se saindo forte é o do senador Alessandro Vieira (MDB), pela forma que conduziu seu mandato nestes oito anos.

*** Ele não nega que esteja ao lado do governador Fábio Mitidieri e se manterá em seu grupo e tem buscado eleitores em todos os segmentos em busca de sua reeleição.

*** Uma coisa é certa: ele seguirá orientação de Fábio.

Pede reflexão

O professor Dominguinhos, (PT), de Estância, já decidiu apoiar Dudu para deputado estadual e não será candidato a nada, entretanto ainda vai conversa com Márcio Macedo para definir os nomes federais.

*** Dominguinhos defende a candidatura de Márcio Macedo ao Senado e não acha bem um político ser dono do mandato e usa-lo para perseguir companheiros (refere-se a Rogério Carvalho).

*** Além disso, utilizar de padrão de aliança e cometer um atentado aos aliados, tentando composições que fogem a orientação petista.

Marcos a governador

Aumentam as especulações no PT, sobre o provável nome do ex-prefeito de São Cristóvão , Marcos Santana, como pré-candidato ao Governo do Estado.

*** A jornalista Candisse Carvalho está sendo citada como um nome de potencial envergadura como pré-candidata a deputada federal pelo PT.

*** Candisse já disse que não iria disputar mandato em 2026.

Valmir lança pré-candidatura

De Itabaiana surgem informações de que o líder Valmir de Francisquinho deverá lançar a sua pré-candidatura ao Governo no mês de setembro desse ano.

*** Caso vá mesmo ao Governo, Francisquinho terá que se desincompatibilizar da Prefeitura dia 03 de abril de 2026. Assume o vice Zequinha da Cebola.

Nome de Rodrigo

O deputado Federal Rodrigo Valadares tem consciência de que os Amorins o desejam no PL, mas, como candidato à reeleição, pois a vaga ao Senado fica para o ex-senador Eduardo Amorim.

*** Ligadíssimo a Bolsonaro, Rodrigo não tira da cabeça a candidatura a senador e de sua mulher à Câmara Federal.

*** Isso ainda pode dar muita confusão.

Lançar nomes a deputado

Certo empresário de Itabaiana, com trânsito livre junto a Francisquinho, disse ter ouvido do Prefeito que “já existem muitos candidatos ao Senado e que prefere focar em dois ou três deputados estaduais”.

*** Francisquinho vai lançar três nomes a deputados estaduais e pelo menos dois federais.