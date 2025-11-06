Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Não há como ignorar que a demissão dos aliados do vice-prefeito Ricardo Marques pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, represente um rompimento político claro e pode prejudicar a governabilidade na Capital, além de comprometer o futuro político de ambos. Emília Corrêa exonerou todos os comissionados ligados ao vice-prefeito Ricardo Marques, seu principal aliado na eleição de 2024. Claro que é um direito dela por razões que só ela pode avaliar. De qualquer forma, Ricardo Marques reagiu com cautela, evitando confronto direto, mas afirmou que seu “posicionamento está nas ruas”. A ruptura entre prefeita e vice pode gerar instabilidade administrativa, dificultando decisões estratégicas e a execução de políticas públicas. Isso nenhum deles pode negar, porque quem os elegeu não pretendia a separação política.

Os exonerados era parte da base operacional e política do vice, o que pode afetar projetos em andamento e desarticular redes de apoio comunitário, fica claro que o rompimento pode contaminar o ambiente institucional, gerando disputas internas e paralisia decisória. Ao se distanciar do seu principal aliado, Emília assume o risco de governar com menos apoio político e social e a ação pode ser vista como tentativa de reafirmar controle sobre a gestão, mas também pode ser interpretada como autoritária, lembrando que a ruptura pode afastar eleitores que viam na aliança uma proposta de renovação e equilíbrio.

Para Ricardo Marques a perda de aliados enfraquece sua capacidade de articulação e visibilidade dentro da gestão. Além disso, ao se colocar “nas ruas”, Ricardo Marques tenta construir uma narrativa de proximidade com o povo, o que pode ser estratégico para futuras eleições. Tem mais, sem cargos e sem espaço institucional, Ricardo pode perder relevância política se não conseguir se reinventar fora da estrutura da prefeitura. É preciso constatar que esse episódio marca uma virada brusca na política de Aracaju, com potencial de afetar não apenas os protagonistas, mas também a população. A cidade pode sofrer com a falta de coesão na gestão, enquanto Emília e Ricardo enfrentam o desafio de reconstruir suas trajetórias em meio ao desgaste público.

Fábio reúne bancada federal

O governador Fábio Mitidieri levou, ontem, à bancada federal em Brasília, projeto para fortalecer a parceria e garantir que projetos estruturantes de Sergipe recebam o apoio necessário dos parlamentares.

*** Segundo Mitidieri, “o diálogo institucional é essencial para continuarmos avançando e entregando resultados concretos à população”.

*** A cabeceira da Mesa era formado por Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e Fábio Mitidieri, nessa ordem.

Mitidieri com João Daniel

Depois de reunião com a bancada, o governador Fábio Mitidieri (PSD) esteve no gabinete do deputado federal João Daniel (PT), com quem conversou por um bom tempo.

*** A conversa não passou do gabinete, mas um deputado de oposição disse que o senador Rogério Carvalho (PT) também estava. Nada a confirmar e Mitidieri cumpre entendimentos com o seu grupo.

Alessandro sobre André

O senador Alessandro Vieira (MDB) acha que “ainda estamos longe das eleições, não é razoável fazer previsões, mas entendo que Fábio Mitidieri faz um bom governo e merece a reeleição”.

*** Quanto ao relacionamento com o ex-deputado federal André Moura (União), Alessandro disse que “continua tudo na mesma, sem nenhuma alteração”.

Itamar lamenta exoneração

O tesoureiro estadual do Cidadania, Itamar Santana, disse ontem que “em nome dos militantes do Cidadania, manifesto minha solidariedade ao companheiro André Sotero, que foi exonerado pela prefeita de Aracaju, Emília Corrêa”.

*** Itamar expressou seu respeito e reconhecimento pela “competência, dedicação e compromisso público de André Sotero, um profissional cuja trajetória sempre foi pautada pela ética e pela eficiência no serviço público”.

*** – Lamentamos a decisão da prefeita, que consideramos um ato infeliz, por se tratar de um quadro técnico e político de grande valor para Aracaju e para o Cidadania, concluiu.

Presidência do PL não muda

Chega a informação de que em março o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) entrega o PL a Valmir, desde que ele apoie sua candidatura ao Senado e de sua mulher à Federal.

*** Rodrigo Valadares desmentiu: “a Presidência de PL já está fora de discussão. Está conosco. Essa conversa não existe”.

*** Quanto o problema entre a prefeita Emília Corrêa e o vice Ricardo Marques, “acredito que as coisas irão se resolver. Prego a unidade da oposição e um projeto firme para 2026”.

Thiago: Emília chegou ao limite

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) diz que ninguém da oposição queria ver a relação entre a prefeita Emília Corrêa e o vice Ricardo Marques chegar a esse ponto.

*** Acrescentou que “a prefeita Emília chegou ao limite e encerrou o assunto. Agora, cada um segue seu caminho”.

*** E conclui: “sigo firme no propósito de levar a mudança que Sergipe quer e estarei com quem estiver na oposição. Depois de 20 anos no poder, não há espaço pra acordo com o atual Governo”.

Thiago pensa no Governo

Para Thiago, “a prefeita Emília Corrêa tem mostrado o mesmo compromisso e, assim, mantenho minha disposição de buscar a reeleição e, ao mesmo tempo, colocar meu nome à disposição do povo e do grupo para o governo do Estado”.

*** Quanto ao Podemos, o deputado diz que o partido “está bem encaminhado. É uma alternativa que passaremos a ter para as eleições do ano que vem”.

MDB luta por um Federal

O secretário do Turismo, Marcos Franco, disse ontem que o MDB está na luta para fazer um federal! Eleger dois estaduais, “podendo fazer três”.

*** Marcos é candidato a federal e acrescentou que se sair da Pasta acontecerá dia 31 de dezembro. Lembrou que o senador Alessandro Vieira tentará a reeleição.

Márcio fala sobre PEC

Márcio Macedo (PT) disse ontem que a aprovação imediata da PEC da Segurança Pública é fundamental para que o Brasil possa adotar uma política integrada, permanente e eficiente no combate ao crime e na defesa da vida.

*** E acrescentou: “somente com a união de esforços entre governo federal, governos estaduais e municípios será possível garantir a presença efetiva do Estado nos territórios dominados por facções criminosas”.

Rodrigo e falas de Lula

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) se dedica a criticas diretas ao presidente Lula, pelas suas palavras sobre a ação contra o Comando Vermelho, no Rio.

*** Ontem ele lembrou que quatro policiais foram mortos por criminosos armados com fuzis: “heróis sobre os quais Lula não disse uma palavra sequer”!

*** E conclui: “O Brasil já entendeu de que lado Lula está”!

Reality show político

Segundo um analista político, a oposição tenta vender uma imagem de unidade, mas os bastidores revelam um “jogo de vaidades, ofensas e ataques de baixo calão, como se fosse um reality show político”.

*** Na realidade o rumo pode ser outro. A oposição tem que analisar todos os atritos e senões, para conseguir montar uma chapa minimamente competitiva para 2026.

Vendedoras em ringue

Segundo Jailton Santana, “duas vendedoras ambulantes abandonaram os trabalhos e protagonizaram um duelo em um ringue improvisado, chamando atenção de quem passava pelo local”.

*** E continua: “a cena inusitada viralizou nas redes sociais e gerou confusão até a chegada da turma do deixa disso”.

Bolsa Família e apostas

Um estudo do Tribunal de Contas da União concluiu que, em janeiro deste ano, R$ 3,7 bilhões do dinheiro recebido por beneficiários do Bolsa Família foi gasto em apostas.

*** Esse valor representa 27% do total pago pelo programa naquele mês (Conjur).

PL impede firulas

O vereador Lúcio Flávio entrou com projeto de lei ontem que visa proibir termos como “todes”, “mandata”, “gabineta” neste dia da língua portuguesa!

*** O PL visa impedir “este tipo de firula em documentos oficiais e instituições públicas do município de Aracaju”.

*** E pergunta: “Será que os meus colegas vereadores votarão a favor?” e grita: “Viva a língua portuguesa!”

Linda esteve na Delegacia

Os termos citados por Lúcio são utilizados por pessoas trans para identificá-los. A deputada Linda Brasil relatou ontem a reunião que teve na Delegacia de Crimes Cibernético.

*** Segundo Linda, trataram sobre investigações de ataques transfóbicos, reforçando a pauta dos direitos humanos e segurança digital. Não se referiu ao PL de Lúcio.

Fabiano em campanha

A campanha do Quinto Constitucional mostra que Fabiano Feitosa tem conseguido adesão em todo Estado.

*** Em Lagarto recebeu o apoio de Caíque Vasconcelos e Clesia Hora, em Tobias Barreto recebeu o apoio de Vinícius Oliveira, em Poço Verde recebeu o apoio de Iggor Oliveira.

*** Fabiano caminhou bem a região centro-sul e mostra uma campanha sólida e firme. ‎