Já de olhos para o Senado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Alguns estrategistas políticos começam a avaliar ações rasas de lideranças que já se preparam para as eleições de 2026. Inclusive porque não podem tentar a reeleição, porque terminam seus mandatos ou não os têm. Claro que não falam em pleito estadual, nesse momento que “bulinar” as eleições municipais já provoca algum incômodo. Mas, em algumas cidades do interior, a oferta de prováveis candidatos à Alese e ao Congresso não preservam a discrição. Um fato vem mudando a característica dos pleitos em cidades do interior. Os prefeitos substituíram “os velhos coronéis” e se esmeram em preparar nomes de integrantes da família para levá-los a mandatos que antes eram exclusivos dos chefões, donos de currais que podem eleger um parente e um aliado.

Esses senhores, estruturados politicamente, perceberam que compensa mais para eles e seus municípios, terem representantes diretos na Alese ou Câmara Federal, do que até mesmo negociarem candidaturas de outras localidades, que, depois de eleitos, não têm a menor preocupação com o eleitorado que lhe proporcionou o mandato. Aliás, isso é muito claro e havia excesso de reclamação do eleitor que – nem ele e nem sua cidade – não representava nada para os ilustres eleitos, exatamente por falta de qualquer relacionamento pessoal e até responsabilidade com o município, dentro da tese de que “quem compra não tem nenhum compromisso com quem vende”.

Mas há uma visão que leva a análise, desses estrategistas, de que a disputa pelo Senado, que oferece duas vagas, é uma preocupação principalmente dos que tentam a reeleição para o mesmo mandato. Esta ano apenas o senador Laércio Oliveira (PP) não precisa se preocupar com isso, mas os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (PSDB) começam a se preparar para a reeleição em 2026, a pouco menos de quatro anos de embarcar em novo projeto eleitoral. Rogério Carvalho, por exemplo, fala em disputar o Governo e já conhece até o adversário: governador Fábio Mitidieri, que vai à reeleição. Já o Alessandro sabe que alguns nomes estão de olho no seu mandato e está buscando forma de se acomodar, inclusive no bloco do Governo, na tentativa de se fortalecer do bom mandato que faz.

Um fato interessante foi levantado por um desses estrategistas: Já por duas vezes o senador Alessandro Vieira fala da popularidade do ex-governador Belivaldo Chagas. A última delas no programa que tem como apresentador George Magalhães (SIM FM). Disse que Chagas não tem liderança expressiva em Aracaju. A imagem que deixou, com essa posição, é de que ele começa a tentar ‘bombardear’ Belivaldo, porque imagina que ele será seu adversário na disputa para o Senado em 2026. Talvez sim, talvez não. O ex-governador não sinaliza tanto que disputará a Prefeitura de Aracaju, mas com certeza não pretende ficar mais quatro anos sem mandato. De qualquer forma, tem outros nomes que são cotados nas eleições para senador, como o próprio Edvaldo Nogueira, o ex-deputado federal André Moura e, ainda pensando em Aracaju, o ministro Marcio Macedo (PT).

Sergipe em Carmópolis

O “Sergipe é Aqui” será realizado hoje em Carmópolis, na Escola Estadual Poeta José Sampaio. Terá mais de 160 serviços do Governo, como emissão de RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, além da realização de exames para homens e mulheres.

*** Terá participação do governador Fábio Mitidieri e secretários de Estado. Pela primeira vez, será disponibilizado o Castramóvel, que realiza cirurgias em animais domésticos.

*** O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) ofertará cerca de 54 vagas de emprego aos carmopolenses.

Márcio: É Fake

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, disse ontem ao colunista, logo após desembarcar em Natal: “não indiquei e não vou indicar nenhum nome para o Governo em Sergipe”.

*** Diante da informação de que indicaria alguém para a Adema, Marcio disse que “é tudo fake news”.

*** Acrescentou que tem um bom diálogo institucional com o governador de Sergipe, com prefeitos e com os movimentos sociais.

PPA Participativo

Márcio foi a Natal ao lado da ministra Simone Tebet e foram recepcionados pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

*** A viagem é para a realização da plenária do PPA Participativo com a presença de diversos movimentos sociais do Estado.

*** Marcio e Tebet seguem, com o mesmo objetivo, para o Ceará e Piauí.

Construindo pontes

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “estamos derrubando muros e construindo pontes, em busca de caminhos prósperos que unam todos aqueles que estejam dispostos a avançar em conjunto”.

*** As palavras foram durante a assinatura do Termo de Doação do Terreno destinado à construção da nova sede da OAB/SE.

*** Ele admitiu que a Ordem “é um exemplo de parceria de sucesso, em prol da edificação de um futuro cada dia melhor para nosso povo”.

Agora é rame-rame

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que não conversa nada sobre eleições, porque o “movimento agora é de forró. É de ‘ariar’ a fivela”.

*** Segundo Belivaldo, que tem o seu nome citados nas conversas sucessórias, “o movimento político para valer será no próximo ano: o resto é rame-rame”.

Mesmo processo

Belivaldo acha, entretanto, que não se pode proibir ninguém de colocar nome à disposição de partidos, porque isso é um direito de cada um que está na política.

*** – O processo de escolha do candidato a prefeito terá as mesmas características das eleições anteriores, onde os partidos da base deverão conversar com o prefeito Edvaldo Nogueira e com o governador Fábio Mitidieri.

*** Disse, em tom de brincadeira, que o prefeito Edvaldo Nogueira “não pega pelo tranco, mas na partida normal” e admite que ninguém vai fazer lançamento pelo grupo sem falar com ele.

Reunião sobre cargos

Membros do Diretório Estadual do PT estão cobrando uma reunião com a Executiva Estadual, inclusive de emergência, para abrir uma discussão sobre nomeações de órgão federais em Sergipe.

*** O pessoal se mostra chateado porque não vem ocupando espaços nos órgãos e que o PT está preferindo indicar integrantes de partidos de direita.

*** Até agora o PT só indicou apenas três cargos e os seus opositores vem colocando muito mais gente em posições importantes.

Busca pela unidade

Há um detalhe: os petistas sugerem uma abertura para o PT retomar a unidade, em razão do distanciamento dos seus principais líderes, como é o caso de Rogério Carvalho e Márcio Macedo.

*** O pessoal acha que o PT tem que virar a página do que aconteceu nas eleições anteriores e montar uma estrutura de unidade para fortalecimento do partido e a busca de uma definição para disputar as eleições municipais sem atritos.

*** – Um PT dividido não vai a lugar algum e, nesse ponto, Déda deixa muitas saudades, disse uma liderança influente do partido.

Linda está à disposição

A deputada federal Linda Brasil (Psol) disse ontem que já colocou seu nome à disposição do seu partido para disputar a Prefeitura: “Não sei se a sigla vai aceitar”.

*** Já há uma discussão interna no Psol sobre isso, mas não acalorada. A maioria prefere que Linda se mantenha deputada “e admite que possa ser frustrante uma derrota em 2024, para uma disputa à reeleição em 2026”.

*** A avaliação é que Linda ainda não tem potencial político para uma disputa majoritária.

Rogério e a CPMI

Senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que “Bolsonaro não vai escapar!” E acrescentou: “todos que incitaram, planejaram, financiaram e participaram direta e indiretamente dos atos terroristas do dia 08/01, que atentaram contra a democracia e as instituições democráticas, serão investigados”!

*** E concluiu: “na CPMI do Golpe i nosso lado é o da democracia”!

Citando Pitágoras

Mendonça Prado lembra Pitágoras: “Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos”. Para que isso ocorra é imprescindível aperfeiçoar o sistema educacional e valorizar os professores.

*** – Se os governantes negligenciam a educação, as taxas de violência tendem a avançar rapidamente.

Ivan mantém posição

O ex-prefeito Ivan Leite (PSDB) insiste que há grande possibilidade de disputar a Prefeitura de Estância e mantém a condição em nível próximo a dez.

*** Diz que tem chance de fazer composição com o delegado André Daniel, do Republicanos, que teve votação expressiva para deputado federal.

*** – Tudo ainda está em tom de conversa, mas André David pode ser um bom prefeito ou um excelente vice, disse.

David de olho no futuro

Ontem pela manhã, por coincidência ou não, o delegado André David concedeu entrevista aos radialistas Marcos Aurélio e Fábio Henrique. Declarou que “estava de olho no futuro”.

Ele teve um encontro em Brasília com André Moura (União) e Pastor Heleno (Republicanos) e confirmou que tem sim muita disposição em disputar a prefeitura!

*** Misael Dantas é aliado e amigo de André Moura e pode ser o vice!

Giro pelas redes sociais

Metrópoles – Damares Alves diz que pensou em acionar lei da classificação indicativa contra CPI da Covid quando era ministra.

Lula – Ontem o governo federal pagou R$ 62 bilhões em repasses do 13º do INSS para mais de 30 milhões de pessoas.

Flávio Bolsonaro – Foram anos de manifestações pacíficas, organizadas espontaneamente por pais e mães de família, anos sem uma única lixeira virada.

Marlo Apyus – Dilma não conseguia governar. Bolsonaro não conseguia governar. Lula não consegue governar. Temer, com 3% de aprovação, conseguia.

Guilherme Amado – A terra arrasada para o meio ambiente ma Câmara revela um profundo descaso do governo com o tema. O que a articulação política fez para evitar isso?

Metrópoles – Governo anuncia MP para reduzir impostos e prevê carros a R$ 60 mil. Lula, Alckmin e Haddad se reuniram com empresários do setor automotivo e Fazenda pediu 15 dias para definir incentivos fiscais.

Sergipense – Oposição na Alese rechaça inclusão de itens da cesta básica como supérfluos para governo aumentar arrecadação.

André Janones – Minha participação na CPMI foi vetada por quem realmente manda no nosso país: o centrão.