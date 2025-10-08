Jogo de xadrez complicado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Sergipe faz política por conjectura, ao mesmo cria um campo propício à formação de um jogo quase insolúvel de um xadrez. A informação de que o prefeito Valmir de Francisquinho, de Itabaiana, tem um nome surpresa para apresentar como candidato ao Governo, aguçou a curiosidade de políticos e analistas políticos. Uma montagem real para isso passaria por Valmir deixa o PL ao lado da prefeita Emília Corrêa, de Aracaju, se inclinar para um partido à esquerda e passar a apoiar Lula (PT) a presidente da República, sem que isso mexa com suas ideologias. Para isso bastaria que os dois prefeitos apoiassem Rogério Carvalho (PT) para o Senado, porque Lula, sendo reeleito, precisa de aliados no Senado.

Existem comentários de analistas políticos sobre isso, que acrescentam o nome do ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) ao Governo, desde que houvesse uma ruptura significativa com Jair Bolsonaro (PL), seu provável e mais forte adversário, que quer retornar à Presidência. Esse movimento exigiria não apenas um afastamento formal do PL, mas também uma redefinição ideológica diante do eleitorado conservador que os acompanha. A aproximação com o PT e com Edvaldo – figura ligada à esquerda e ao campo progressista – poderia ser interpretada como uma estratégia pragmática, mirando governabilidade e força eleitoral, mas também traria riscos de desgaste político junto à base bolsonarista.

O governador Fábio Mitidieri (PSD), nome forte e bem avaliado para permanecer no comando do Estado, pode seguir o candidato indicado pelo seu partido a presidente da República, que pode ser um desses: Ratinho Jr., Tarcísio de Freitas ou Eduardo Leite. Isso reforça uma postura de centro-direita institucional, buscando alinhamento com projetos nacionais que priorizam infraestrutura, segurança e gestão técnica. Também muda o cenário acima transcrito, é que Fábio Mitidieri sugere pensamento voltado para a reeleição do presidente Lula, o que montaria um cenário eleitoral diferente em Sergipe, onde os rótulos ideológicos tradicionais seriam desafiados e as alianças passariam a ser lidas muito mais pela viabilidade política do que pela coerência partidária.

Se confirmado, esse cenário pode transformar a disputa de 2026 em um verdadeiro laboratório de alianças híbridas – onde pragmatismo, sobrevivência política e cálculo eleitoral falam mais alto que bandeiras partidárias. Daí resta duas perguntas: “será que o eleitorado está pronto para essa virada?” ou “essa aliança pode surpreender, mas será que se sustenta?” É possível que sim, em razão do trabalho intenso que Mitidieri realiza como governador, que supera tendências ideológicas.

Universidade Estadual

O governador Fábio Mitidieri destacou, na Fan FM, a Narcizo Machado, que o projeto para a Universidade Estadual de Sergipe está em andamento e deve ser apresentado até o final do ano.

*** Segundo Fábio, “a idéia é apresentar aonde vai ser, como vai ser, quais cursos serão ofertados e qual o planejamento.”

Comenta pesquisas

Fábio Mitidieri também comentou sobre pesquisas eleitorais em que não aparece bem posicionado, mesmo com toda a divulgação das ações e projetos realizados pelo seu Governo.

*** O governador rebateu a tese sobre a imagem negativa nos levantamentos e provocou um embate político direto nas urnas.

Apoio e legenda

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) disse ontem que há certo tempo não tem conversado com Valmir de Francisquinho e Emília Corrêa.

*** Mas deixa claro que a candidatura ao Governo pelo PL permanece à disposição do grupo. “O que for decidido terá nosso apoio e a legenda”.

*** Sobre o empresário Edvan Amorim e Eduardo Amorim ele deixa claro: “não estarão no PL”.

Fascistas bolsonaristas

Segundo avaliação de um político experiente, “falta uma grande liderança neste momento”. E acrescenta: “sentimos isso, inclusive, nas manifestações pela democracia”.

*** E acrescentou: “um pleito que até agora não apareceu o provável candidato da oposição. Algo inusitado. Enquanto a chapa ao Senado está congestionada”.

*** Finalizou dizendo que a “política no plano nacional vai continuar à direita dividida, buscando caminhos, enquanto à esquerda, sob a liderança de Lula, vai caminhando bem, depois de tanta burrice e personalismo dos fascistas bolsonaristas”.

Edvaldo está em ação

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) arregaçou as mangas e está circulando bem pela periferia de Aracaju e participa de eventos culturais, infantis e esportivos.

*** Está bem antenado nos movimentos de bairros e tem aparecido como o mais votado nas pesquisas, inclusive bem escolhido no segundo voto.

*** Em Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão aparece bem nas pesquisas e também em Lagarto como o segundo mais votado. Perde para Rogério Carvalho.

Renatinho e aposentados

Ex-prefeito de Propriá e presidente do PT no município, Renatinho Brandão manifestou solidariedade aos servidores efetivos aposentados, desligados pela atual gestão.

*** – Mesmo com respaldo jurídico, a medida não era obrigatória. Foi uma escolha política que ignora a história e o serviço desses trabalhadores à cidade, disse.

*** E acrescentou: “estamos atentos e mobilizados, junto a amigos e profissionais, para garantir que todos recebam seus direitos”.

Anistiar dívidas

O Ministério Público Eleitoral se posicionou contra a proposta de anistiar dívidas de partidos políticos em Sergipe.

*** O ministério alega que isso comprometeria a transparência e a responsabilidade fiscal.

Sobre problemas

Com a nomeação de Gleice Queiroz para a Comunicação Social se põe um ponto final nas especulações sobre quem substituiria o vice-prefeito Ricardo Marques.

*** A prefeita Emília Corrêa diz que não está havendo qualquer divergência ou rompimento político com Ricardo, mas há conversas de que houve problemas, mas conciliáveis.

Gualberto é candidato

O ex-deputado estadual Francisco Gualberto, hoje no PSB, pretende retornar à Alese e disputa o mandato nas eleições do próximo ano.

*** Diz que tem circulado muito por todo o Estado, construindo sua candidatura e tendo “ótima recepção de muitos amigos e correligionários”.

Emília comemora

A prefeita Emília Corrêa comemora a realização do Workshop Centro Vivo, “um espaço pra planejar o futuro do coração da nossa cidade”.

*** A realização vem sendo feita com diálogo, ideias e parcerias “que fazem Aracaju pulsar de novo. Cultura, comércio e história lado a lado”.

Caminhada pela Anistia

O deputado federal Rodrigo Valadares participou ontem, em Brasília, da Caminhada pela Anistia. Disse que a caminhada mostra que “o povo está cansado de perseguições”.

*** E acrescenta: “É hora de pacificar o País, garantir o perdão e permitir que o Brasil volte a olhar para o futuro. O parlamento precisa ouvir o clamor das ruas”.