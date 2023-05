Junho é de forró e política

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O mês de junho, ao meio de “forrós diários”, Sergipe passa a ter conversas seguidas sobre eleições municipais de 2024. Por mais discretos que todos os candidatos estejam e camuflando seus desejos através de palavras que deixam em dúvida pretensões eleitorais, ficará tudo muito esclarecido pela atitude dos prováveis nomes que vão subir aos palanques majoritários. Lógico que ninguém vai precisar jogar dinheiro para cima, mas sentir diante da formação de blocos que definem quem estará à frente do pleito. Também se revelará candidatos a 2026, Serão exatamente aqueles que frequentarão todos os municipais e procuraram expor uma animação acima das suas características diárias.

Atualmente, rolam conversas diversas e a cada dia tem-se alguma surpresa em relação a candidatos majoritários em Aracaju, atrelados ou não à base aliada. As estratégias vêm sendo montadas, indiferentes a satisfazer grupos que estão integrados a objetivos definidos, para que discutam, mais à frente, quem deve ser o candidato que satisfaça à maioria em uma reunião momentânea. Tem legenda que revela internamente interesse em lançar nomes, indiferente da escolha definitiva. O maior problema é que não se tem um líder à disposição e que possa somar, mesmo que as divergências sejam expostas, sinalizando que poderá acontecer algum racha que termine por prejudicar a montagem de uma estrutura que acompanhe os desejos do governador e do prefeito Edvaldo Nogueira,

A oposição está meia atordoada. Como ficará em todo o Estado membros que estiveram na disputa ao Governo e Senado, em 2022, mas que hoje se dividem em está participando do Governo e em se manter de lado oposto. Um fato no PT: circula com insistência que o senador Rogério Carvalho não vai à reeleição em 2026: disputará o Governo, mas como filiado ao MDB, porque o seu partido atual não lhe dará espaço. Nada definitivo e nem comprovado, mas insistentemente citado sem haver desmentido. O colunista tentou falar ontem com Rogério, mas não conseguiu, entretanto, as conversas partem de filiados ao PT, eleitores de Rogério e até lideranças que estiveram ao seu lado no pleito anterior. As conversas com o PT são intensas, mas problemas individuais aconselham esperar um pouco.

Mas, tem um detalhe: tudo indicar que o ministro Márcio Macedo será candidato ao Senado em 2026 – há ainda uma pretensão frágil a prefeito – mas será que ele arriscar disputar exatamente ao lado de Rogério? É bom esperar para ver e acreditar.

Novinha em folha

O governador Fábio Mitidieri celebrou ontem a inauguração a inaugurando a nova quadra da Escola de Esportes Professor Kardec, em Aracaju.

*** – Ao lado da ministra do Esporte, Ana Moser, celebramos mais uma conquista, disse Mitidieri.

*** Segundo Mitidieri, “com mais conforto e acessibilidade, nossos estudantes poderão dar continuidade às práticas esportivas a partir de uma estrutura novinha em folha”.

Empréstimo da ponte

Fábio Mitidieri vai hoje à Assembleia para levar o projeto do empréstimo da ponte Tancredo Neves/Coroa do Meio.

*** – Uma obra orçada em R$288.000.000,00 e que será de grande importância para mobilidade urbana de Aracaju, além de gerar muito emprego também.

Sobre preço da gasolina

Circula a informação em grupos que a refinaria que abastece Sergipe e Bahia avisa que não vai reduzir os preços dos combustíveis.

*** A refinaria vai continuar seguindo critérios que levam em consideração os custos do petróleo, dólar e frete.

*** Quanto à informação de que a refinaria que abastece Sergipe e Bahia não vai baixar os preços dos combustíveis, Fabio Mitidieri diz que não acredita nisso.

*** – Acho até que legalmente eles não podem fazer isso, disse o governador.

Divisão em Lagarto

Segundo uma fonte bem acreditada de Lagarto, existe uma divisão entre Gustinho e Ibraim, agora a sua tia Luiza Ribeiro saindo candidata à Prefeitura, tira votos significativos do bloco.

*** Luiza sempre esteve ao lado do pai, Rosendo Ribeiro, em todos os momentos e foi secretária do município: “Sabe todos os pontos fracos de Gustinho”.

*** Acrescenta que tia Luiza tem causado “um estrago gigantesco à imagem da prefeita, e a rejeição à administração já mostra marca negativa.”

Ivan falta pouco

O ex-prefeito de Estância, Ivã Leite (PSDB), pensa mesmo em ser candidato a prefeito de sua cidade e ontem teve reunião com o deputado federal Thiago de Joaldo.

*** Ivan Leite não falou muito, mas diante da pergunta das possibilidades de disputa numa tabela de 0 a 10, Ivan manteve o “próximo de dez”.

*** Segundo informação de Estância, Ivan ainda não bateu o martelo por questões pessoais e para também ouvir o seu grupo.

Luciano não desiste

O deputado estadual Luciano Bispo (PSD) ainda não desistiu do MDB, mas já não está tão animado que ficará com o partido.

*** Mesmo assim vai a Brasília conversar com a direção da legenda para tentar comandar o MDB em Sergipe.

*** Luciano Bispo trabalha a formação do seu grupo e candidato à Prefeitura de Itabaiana, mas, para 2026, o seu objetivo é o Senado Federal.

Valmir vai se explicar

Por decisão do ministro Luiz Fux, do TSE, ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho tem prazo de 10 dias para explicar declarações que fez em programa de rádio sobre a Justiça Eleitoral.

*** Valmir disse que o apoio dele a Rogério Carvalho (PT), no 2º turno das eleições de 2022, foi por conta do processo na Justiça Eleitoral. Segundo ele, o apoio a Rogério o deixaria elegível.

Rogério e o MDB

Chega a informação, ainda a confirmar, que o senador Rogério Carvalho (PT) trocará o partido pelo MDB e disputará as eleições ao Governo de 2026.

*** Dentro do PT ninguém confirma isso, mas se comenta que a sigla mantém indiferença em relação ao senador Rogério.

*** Quanto ao fato dele realmente disputar o Governo do Estado as informações são admitidas por petistas de todas as tendências.

Marcio na GloboNews

O ministro Marcio Macedo (PT), em entrevista na segunda-feira na Globo News, disse que “a votação do arcabouço fiscal é muito importante para o país”.

*** – O projeto tem muita consistência e trará estabilidade para a garantia da aplicação das políticas públicas.

Ministros aliados

Marco Macedo disse, também, que os ministros estão alinhados para ajudar o presidente Lula em seu terceiro mandato, para mudar o Brasil.

*** – Tenho me dedicado para estar sempre em sintonia com o presidente para a continuidade dos trabalhos que desenvolvemos com os movimentos sociais e a participação social.

Preços da Petrobras

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse que a Comissão de Assuntos Econômicos “aprovou requerimento de minha autoria para que Jean Paul Prates venha ao Senado esclarecer a nova política de preços da Petrobras anunciada ontem”.

*** – Precisamos confirmar que a estatal quer funcionar como uma empresa eficiente e qualificada.

União e candidatos

Até o momento o União Brasil se mantém em silêncio sobre lançamento de candidatura à Prefeitura de Aracaju, mas alguns filiados defendem que a legenda deva participar do pleito.

*** Dois nomes são citados como bons para a disputa. A deputada Yandra Moura e o deputado Rodrigo Valadares, com maior preferência por Yandra. Mas não há nada definido e nem conversado.

Giro pelas redes sociais

Metrópoles – Flávio Bolsonaro tenta alterar definição de milícia em Projeto de Lei e Alessandro Vieira diz que texto criaria “milícia light”.

Willian de Lucca – O deputado Luiz Lima (PL-RJ) disse agora a pouco que Alexandre de Moraes, além de bloquear o Telegram, desvia dinheiro do trabalhador (?) para financiar a “ditadura da Venezuela” (??) e matar pessoas.

Guga Noblat – Eita, vem cá, Xandão, tem deputado bolsonarista dizendo que você desvia dinheiro de empregada doméstica para financiar a ditadura da Venezuela e matar pessoas.

Antero Greco – Está cheio de Sherlock de internet postando vídeos com erros de jogadores supostamente propositais. Isso é sacanagem.

Fernanda Salles – Alexandre de Moraes determina que pessoas que usarem Telegram após a suspensão poderão ser multadas em R$ 100 mil reais por hora.

Falcão – Bom dia!… menos prá você que foi tentar tirar onda com o Dino Vingador e até agora está procurando o caminho de casa.

Miriam Leitão – Mercado acha que arcabouço será aprovado, mas mantém visão negativa sobre (quase) tudo no governo, revela Quaest.

Planeta Futebol – Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, descarta paralisar o Brasileirão por conta do escândalo de manipulação de resultados por apostas.

GloboNews – Valdemar da Costa Neto diz que só usa dinheiro vivo: “Fico com medo de ficarem fiscalizando, xeretando a minha vida e o que eu faço com o dinheiro…”

Rafael Gloves – Num primeiro momento Petrobras se beneficia com fim da paridade – quebra todos os concorrentes, que têm grande parte do custo de produção em dólar.

Lula da Silva – A Lei de Acesso à Informação é “uma criança de apenas 11 anos” que foi estuprada há pouco tempo.