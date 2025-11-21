Lista tríplice segue para Mitidieri

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os advogados Márcio Macedo Conrado, Fabiano Freire Feitosa e América Nejaim foram os três mais votados no Quinto Constitucional em Sergipe. A lista sêxtupla segue agora para a Presidência do Tribunal de Justiça pra escolha de três nomes pelos desembargadores e, dentro de 30 dias, será enviada ao governador Fábio Mitidieri que indicará um dos três, independente da classificação que tenha em termos de votação. Sobre a escolha as especulações abundam e o nome de Fabiano aparece como mais cotado, mesmo que Conrado também esteja em boa posição nas conversas de bastidores. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) concluiu, na quarta-feira, a votação para formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional, destinada à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). A consulta direta contou com a participação de 70,55% dos advogados habilitados, totalizando 29.506 votos distribuídos entre 26 candidatos. Márcio Macedo Conrado obteve 2.597 votos, Fabiano Freire Feitosa somou 2.491 votos e América Cardoso Barreto Lima Nejaim conseguiu 1.929 votos.

Esses nomes integram a lista sêxtupla encaminhada ao Pleno do TJSE, responsável por reduzir a lista para três nomes votados pelos desembargadores. Daí a lista será enviada ao Governo do Estado e, em seguida, caberá ao governador Fábio Mitidieri fazer a escolha final para o cargo no Tribunal. O novo desembargador será indicado independentemente dos votos que o advogado conseguiu no pleito, vamos chamar assim. Nos bastidores, especula-se que o nome de Fabiano Feitosa, segundo mais votado por pequena diferença, desponta como favorito para ser escolhido pelo governador. A preferência se justifica por fatores que praticamente não distingue um do outro, que têm capacidade para ocupar cargo importante como o de desembargador.

No entanto, há também movimentos que defendem a valorização da diversidade e inclusão, o que poderia favorece bem a nomes como Márcio Conrado ou América Nejaim, que têm alta capacidade de ocuparem o cargo e dignificarem a escolha. Os dois, inclusive, representam cotas afirmativas. A decisão final do governador Fábio Mitidieri será acompanhada de perto por entidades jurídicas e pela sociedade civil, pois representa não apenas uma escolha técnica, mas também um gesto político e institucional sobre os rumos da magistratura sergipana. O governador Fábio Mitidieri sabe bem disso e colocará no Tribunal de Justiça um nome digno de atuar com isenção e, acima de tudo, zelar pelo direito e dever do cidadão.

Lista tríplice bem aguardada

A lista tríplice escolhida entre os seis advogados mais votados no Quinto Constitucional a ser entregue ao governador Fábio Mitidieri, ainda não foi formalmente confirmada pelo TJSE.

*** A expectativa é que seja formada exatamente pelos três mais votados: Márcio Conrado, Fabiano Feitosa e América Cardoso.

*** As especulações levam a isso, mas a decisão final do Tribunal e, posteriormente, do Governador, é que determinará o desfecho, não exatamente na ordem de votação.

OAB vai enviar lista ao TJSE

Segundo informação de fonte do Tribunal, a lista sêxtupla deve ser enviada pela OAB, segunda-feira, à presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iolanda Guimarães, que inicia o processo de escolha da lista tríplice.

*** Todos os desembargadores votam em três nomes da lista sêxtupla, para formação da lista tríplice, que será enviada ao governador Fábio Mitidieri, o qual indica e nomeia um dos três. O Tribunal tem 30 dias para enviar os nomes ao Executivo.

Novo desembargado gera interesses

A indicação do novo desembargador é um tema de grande interesse nos bastidores políticos, pois o cargo tem um peso institucional significativo.

*** A escolha final pode ter implicações em alianças e no cenário político mais amplo, inclusive nas eleições de 2026.

*** A proximidade ou apoio a determinados blocos políticos durante o processo tem sido objeto de observação por analistas políticos.

Márcio e Fabiano são mais citados

Os nomes dos advogados Márcio Conrado e Fabiano Feitosa circulam com freqüência nos bastidores políticos e nos corretores do Tribunal de Justiça antes mesmo da escolha.

*** Os dois tiveram diferença pequena no número de votos do Quinto Constitucional e estão na onda de todos os comentários, inclusive gerando apostas.

*** Conrado é mais fechado e Fabiano mais aberto e o governador não precisa do total de votos para a escolha. Fabiano é o mais citado nos bastidores por enquanto, mas ninguém pode subestimar América.

Fábio se movimenta para o pleito

O governador Fábio Mitidieri (PSD) já se movimenta nos bastidores visando a reeleição, embora evite declarações públicas sobre o tema.

*** Segundo fonte do Governo, a chapa majoritária que tem Mitidieri a governador, já pode contar com o ex-deputado federal André Moura (União) para o Senado.

*** O outro nome ao Senado deve ser Alessandro Vieira (MDB) e ainda tem um terceiro que está na disputa: Edvaldo Nogueira (PDT).

PT pode integrar bloco do Governo

Nos bastidores circula o comentário de que o PT deve apoiar integralmente Fábio Mitidieri à reeleição, mas põe a candidatura de Rogério Carvalho como condição de fechar.

*** O governador não se manifesta sobre apoio a Rogério, por razões do que ocorreu em 2022, quando ele disputou o Governo.

*** De qualquer forma Rogério pode participar da base de apoio e disputar sua reeleição ao Senado, mas sem estar na chapa majoritária.

Alessandro sobre PL Antifacção

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que o presidente do Senado anunciou antecipadamente que “vou relatar o PL Antifacção, após a aprovação na Câmara”.

*** Segundo Vieira, “os deputados têm total autonomia e legitimidade para definir o texto, mas estou dialogando com o relator e o presidente buscando a construção de um texto consensual”.

Oposição está se arrumando

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, disse que “a oposição está se arrumando”. E acrescenta: “não sei se haverá clima de fazer uma composição com o PL, mas teremos mais uma surpresa até o final desse mês”.

*** Segundo Adailton, “um outro partido em Sergipe, pode ter a direção do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho”.

Difícil entendimento no bloco

Uma conversa de bastidores entre dois políticos influentes deixou claro que o momento, quanto a composição entre o PL e o Podemos, vai depender do poder de articulação.

*** Principalmente entre Valmir de Francisquinho e Emília Corrêa para fazer um entendimento entre os Amorins e o deputado Rodrigo Valadares.

*** “Essa é uma missão muito difícil”, admitiram.

Rodrigo Aberto a diálogo

Já o deputado Rodrigo Valadares (PL) admite que o Podemos está começando a atuar em Sergipe e está a busca de filiados.

*** Rodrigo diz que “estamos abertos ao diálogo”! Insiste que a prefeita Emília Corrêa “é a líder desse agrupamento e irá capitanear isso da melhor forma”.

*** Acha que “o grupo tem que estar unido em torno de um objetivo comum. E acredito que Valmir de Francisquinho tenha o mesmo espírito de união”.

Garibalde e reeleição para Alese

O deputado estadual Luiz Garibalde diz que decisão de disputar reeleição “passa pelo diálogo com meu grupo, mas não há dúvida: este é o momento em que estou mais convicto, mais preparado e mais determinado do que em qualquer eleição anterior”.

*** Acrescentou que “se eu entrar na disputa, será com foco total e com a confiança de quem sabe o que fez e o que ainda pode entregar”.

Deputado deve mostrar serviço

Para Luiz Garibalde a renovação na Alese “é sempre um discurso fácil, mas a realidade é outra. O eleitor avalia trabalho, coerência e resultado. Quem está no mandato precisa mostrar serviço, e quem está de fora precisa provar força”.

*** Acha que “política não aceita salto alto: ninguém pode ser subestimado, mas também ninguém se impõe apenas pelo discurso”.

*** Assim, “quem tiver mais preparo, mais articulação e mais capacidade de entregar, fica. O resto é narrativa”.

Iran e a Consciência Negra

O vereador Iran Barbosa (Psol) diz que “o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra transcende a simples homenagens ou um feriado no calendário”.

*** Para Iran, “trata-se de um chamado à mobilização e de uma necessidade política”.

Marcos Oliveira terá dificuldade

A coluna recebe a informação de que o deputado Marcos Oliveira, de Itabaiana, ainda não é nome que agrada a todos do agrupamento de Valmir de Francisquinho, no município.

*** E mais: inclusive alguns aliados de Valmir já estão em conversa com Zominho Automóveis, que é pré-candidato a deputado estadual.

Daniel homenageia Beatriz

Ontem, Dia da Consciência Negra, o deputado federal João Daniel (PT) homenageou a força de Beatriz Nascimento, sergipana que reinventou o sentido de liberdade e quilombo no Brasil.

*** E mais: “honramos todas as vozes negras que, como ela, escreveram e escrevem a história deste país com resistência, criação e coragem”.

Ricardo Almeida é inocente

Segundo Jailton Santana, o advogado Ricardo Almeida foi inocentado da acusação de estupro feita por Bruna Hollanda.

*** O caso, iniciado em 2024, ganhou forte repercussão e levou ao afastamento dele da OAB/SE.

*** Concluído o inquérito, a investigação foi encerrada sem indícios de crime. “A verdade prevaleceu”.

Instituto Banese promove ações

O Instituto Banese promoveu, ontem, ações culturais no Museu da Gente Sergipana em alusão ao Dia da Consciência Negra.

*** A programação, embora cultural, teve forte apelo político ao destacar a valorização da população negra e sua contribuição histórica.

Seria o fim da reeleição?

Chega a informação de que “o Senado deverá votar em breve um projeto que acaba com a reeleição de presidente da República, governadores e prefeitos a partir de 2034.

*** E vai estabelecer para esses cargos o mandato de cinco anos. Nada está definido, mas a discussão sobre o projeto está se acelerando.

Índio não quer só apito

Segundo Cláudio Dantas, os indígenas estão revoltados com o atual governo Lula, pois perceberam que são usados como fachada para grandes negócios.

*** Enquanto isso, “eles vivem na miséria, sem saneamento, saúde, educação e emprego. Índio não quer só apito, quer apitar de verdade”.