Lulistas, bolsonaristas e o momento político

Bolsonaristas foram às ruas de todo o Brasil no domingo, para prestar solidariedade ao ex-presidente, que está cumprindo medidas cautelares por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em Aracaju, liderados pelo deputado federal Rodrigo Valadares, bolsonaristas foram às ruas em menor quantidade, em razão das chuvas que caiam no momento.

Lula, por sua vez, tem dado declarações a favor da democracia e da soberania nacional, tentando aproveitar o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros.

Mas, apesar dos movimentos no bolsonarismo e no lulismo, o Brasil de antes do tarifaço e dos atos bolsonaristas é basicamente o mesmo Brasil de hoje.

A única coisa que mudou é que os governadores de direita que pretendem tentar a Presidência no ano que vem começaram a, discretamente, afastar-se do bolsonarismo raiz.

O tarifaço imposto por Donald Trump e as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes não irão mudar o curso do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. A expectativa é que o ex-presidente seja condenado em setembro.

“As manifestações foram grandes e impactantes? Sim! Grandes em volume e tão barulhentas quanto ocas. Espalhadas por várias cidades, como um enxame histérico de um pedido quase impossível, mas sem alterar um único milímetro do balcão real. A aprovação de Lula não ganhará um super impulso com seu discurso por soberania e contra os Estados Unidos“, afirma o estrategista eleitoral Roberto Reis, colunista de Crusoé.

Sobre o tarifaço

O governador Fábio Mitidieri admite que “Sergipe acabou sendo ‘beneficiado’ na lista de produtos que ficaram de fora do tarifaço. A laranja e o óleo/petróleo ficaram de fora”.

*** – É óbvio que entendemos o tarifaço como arbitrário. Não existiu uma motivação econômica que justificasse essa decisão. Espero que os governos do Brasil e EUA consigam dialogar e reverter essa decisão. Disse o governador.

Habilidade política

A presença de Fábio Mitidieri, sexta-feira, 1º, na solenidade de 15 anos da Praça São Francisco como Patrimônio Cultural da Humanidade, em São Cristóvão, reforça a habilidade política do governador.

*** O convite foi feito pelo prefeito, Júlio Nascimento, que faz parte de um grupo consolidado na cidade, ao lado do deputado estadual Paulo Júnior e do ex-prefeito Marcos Santana.

Alinhar ideias

Dentro dessa visão, a participação de Mitidieri em São Cristóvão alinha para o início de um diálogo visando um possível apoio com o grupo de Marcos Santana.

*** Tudo isso passa também pela maturidade política do governador, em sentar com diferentes grupos e alinhar ideias em prol do desenvolvimento do Estado.

Convites a André

André Moura (UB) mantém sua candidatura ao Senado e o fôlego de fazer campanha em Sergipe até o domingo e amanhecer no Rio de Janeiro, onde ocupa três Pastas.

*** André já foi convidado pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), para disputar o Senado, mas manteve sua posição de disputar por Sergipe.

*** Atenção: André Moura também foi cogitado para assumir vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio. Não aceitou… ainda.

Rodrigo e Rogério

Circula entre aliados do ex-deputado André Moura o receio de uma disputa ao Senado com o deputado federal Rodrigo Valadares (ainda UB).

*** Rodrigo está à frente de um movimento em favor de Bolsonaro e tem arrastado muita gente, em passeatas e carreatas, que mexe com o bloco.

*** Outro que faz estremecer é Rogério Carvalho, pela sua ação política.

Quando clarear

Sobre o desligamento do prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho do PL, o presidente regional do partido, Edvan Amorim, disse que “essa questão de Valmir tem que perguntar a ele”.

*** Edvan valou ainda sobre candidatura do PL em 2026: “isso somente em 2026, quando clarear mais a política”.

*** Segundo ainda Edvan, “as pré-candidaturas ao Senado de Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares estão postas. Agora é aguardar o desenrolar das coisas”.

Suspensão da licitação

Durante o final de semana, a decisão do TCE em suspender a licitação dos novos ônibus em Aracaju foi o assunto corrente de todos os grupos nos celulares.

*** Emília deu sua versão, aliados apoiaram e a decisão abrange a questão política. Estamos apurando tudo para entrar de “dois pés no fato”.

Priscila e Belivaldo

Domingo, em Simão Dias, no Festival da Gente, ao som de Bell Marques e Natanzinho Lima, muita gente usou o chapéu do modelo do cantor, com o nome de Priscila Felizola na frente e de Belivaldo Chagas atrás.

*** Priscila e Belivaldo não revelam candidaturas, apesar dos nomes no chapéu. Entretanto, ela se mostra disposta a disputar a vice, caso seja convocada a isso.

*** São candidatos a vice de Mitidieri: o deputado Jeferson Andrade e o atual vice, Zezinho Sobral, que deseja permanecer onde estar.

Jogada de Mestre

Ao jogar que seu vice, Zequinha da Cenoura, que assume a Prefeitura de Itabaiana e ao convidar Lourdes Machado para ser sua chefe de gabinete, Valmir de Francisquinho deixa cristalino seus próximos passos.

*** Colocar pessoas de confiança ocupando cargos estratégicos enquanto gasta sola de sapato por todo estado, criando musculatura política em sua pré-campanha para o governo.

*** Lourdes, que é prima do ex-deputado federal José Carlos Machado, além de ser fã declarada de Valmir, é alguém querida na cidade, sabe acolher o povo como ninguém e deixará o “pato” tranquilo para dar início à sua jornada.

Lúcio Flávio

O presidente do PL em Aracaju, vereador Lúcio Flávio, é candidato a deputado estadual no pleito do próximo ano.

*** Lúcio Flávio deixa claro que sua líder em Sergipe é a prefeita Emília Corrêa (PL), que está em divergência com Valmir de Francisquinho.

Rogério e Governo

A informação que circula nos bastidores é que o senador Rogério Carvalho (PT) está fazendo de tudo para ter o apoio do governador Fábio Mitidieri na disputa pela reeleição.

*** Há resistência na adoção por parte do Governo, em razão das brigas acaloradas que ocorreram nas eleições de 2022.

Thiago ao Governo

O deputado federal Thiago de Joaldo (ainda PP) será candidato a governador, pelo menos no momento, porque Valmir de Francisquinho está impedido e ele se torna o nome da oposição.

*** Thiago deve trocar de partido, porque não pretende ficar mais no PP. Talvez ingresse no PL, caso Francisquinho vá para outra sigla.

Heleno a federal

Heleno Silva (Republicanos) decidiu que será candidato a deputado federal em 2026 e trabalha intensamente para isso.

*** Heleno pretende trabalhar mais pelo sertão e admite que o eleitor está consciente de que deve eleger nomes que representem a região.

Fabio dialoga com Sindconam

Fábio Mitidieri recebeu ontem, no Palácio dos Despachos, representantes do Sindicato dos Condutores de Ambulância de Sergipe (SINDCONAM-SE).

*** As discussões foram relacionadas à valorização da categoria, a exemplo de um projeto de lei que prevê ajustes em benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-educação, auxílio-funeral e diária de plantão.

*** A proposta deve ser encaminhada à Assembleia até o fim de agosto. O encontro reafirma o tom da gestão de diálogo aberto e escuta ativa com o funcionalismo.