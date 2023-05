Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Apesar de uma certa preocupação com sucessão municipal em todo o Estado, em Aracaju o clima é de indiferença às eleições em 2024. Lógico que não tanto, mas quase o suficiente para sequer lembrar que vão existir. Aparecem raros nomes prováveis, mas nenhum com certeza capaz de movimentar o eleitorado. Para se ter uma ideia, o governador Fábio Mitidieri (PSD), que terá participação direta na indicação do candidato, deixa bem claro que está focado na gestão, na transformação social e econômica que “precisamos e iremos fazer em Sergipe”. Mas, sobre as eleições, ele diz que cuidará disso “somente no momento certo e não é agora”. Outras lideranças políticas talvez exercitem as suas escolhas em grupos nas cidades do interior, mas na Capital, poucos se manifestam vagamente.

Não há um movimento que desperte o eleitorado de Aracaju e a maioria está “andando e andando” para um pleito ainda tão distante. Tem quem acredite que a partir dos festejos juninos, alguns nomes que ainda circulam “por baixo do pano” podem por a cabeça de fora e provocar até “processo de assédio eleitoral”, mas, pela tranquilidade, o jeito mesmo é esperar para outubro e se movimentar para expor desejos de subir ao palanque. Sem qualquer exagero, ainda não se identificou um líder que assuma sua candidatura e a cúpula que vai fazer a escolha joga para o próximo ano, qualquer fato que leve a sugerir nomes, inclusive porque ainda está muito distante da campanha vir para valer, dentro de um bloco que pode ou não oferecer um leque de opções, sem querer insinuar a vontade da deputada Linda Brasil (Psol).

Tem um fato que deixa tudo muito claro: não há oposição declarada. Nesse ponto, tanto Fábio Mitidieri quanto Edvaldo Nogueira surfam em ondas tranquilas. A vereadora Emília Corrêa (Patriotas) ainda “sacode a poeira”, mas sem grupo certo e cautelosa em relação à formação de alianças, agita os bastidores e mantém sempre o seu nome em discussão que favorece. A Eliane Aquino (PT) é uma dúvida em razão de sua posição em Brasília. Marcio Macedo (PP) até que “balança o coreto”, mas poucos acreditam que ele deixará um ministério próximo a Lula, para já em abril retornar a Aracaju e cativar um PT dividido (diferente de como era em outros anos), para refazer um grupo que tende a não se reafinar. Tudo é muito confuso e não se pode citar alguém bem mais à direita, porque o bloco está com o governador Fábio Mitidieri, como é o caso do senador Alessandro Vieira (PSDB), mas não aceita uma composição com Edvaldo Nogueira. E isso não dá…

Maturidade política

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem à coluna que “seis ministros, em duas semanas, vieram a Sergipe trazendo boas novas”.

*** – Está claro que temos uma relação muito boa com o governo federal e que sabemos ter a maturidade política para trabalhar em prol do Estado, disse.

*** E mais: “estou focado na gestão, na transformação social e econômica que precisamos e iremos fazer em Sergipe. Eleições somente no momento certo e não é agora”.

Fábio junto a Wellington

O governador Fábio Mitidieri, ao lado do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) visitou o Centro de Referência de Assistência Social Rosa Emília, no bairro Santa Maria.

*** Mitidieri considerou que é fundamental manter a proximidade com as ferramentas governamentais que promovem atendimentos sócio-assistenciais.

*** – Ver de perto o que está sendo realizado para minimizar os efeitos da desigualdade social e garantir a dignidade do nosso povo deve ser uma tarefa constante, admitiu.

Alessandro e grupo

O senador Alessandro Vieira (PSDB) tem participado da recepção a ministros que chegam a Aracaju, como Flavio Dino, na segunda-feira, e Wellington Dias, ontem.

*** Alessandro também se liga a Fábio Mitidieri como líder da bancada federal em Brasília e o acompanha em todas as agendas que ele participa.

*** O comentários é que Alessandro começa a se expor mais politicamente, já revelando o grupo político que estará em 2026 na disputa pela reeleição.

Ipes em dificuldade

Situação do Ipes não é boa pela velha estrutura do Instituto. O atual presidente, médico Cláudio Mitidieri, revelou na Alese a situação do Ipês, que tem 116 mil filiados e uma arrecadação de apenas R$ 29 milhões.

*** O modelo de arrecadação aplicado não paga débitos do Ipes, que se arrastam a anos. A mais provável solução é aumentar a contribuição do servidor.

Reajuste para sobreviver

A contribuição dos servidores estaduais e pensionistas usuários dos benefícios é de 4% do salário mínimo e a sugestão é aumentar para 6%.

*** Esses 4%, entretanto, é pago pelo titular, com direito a até dois filhos de graça, voltando a contribuir a partir do terceiro.

*** Quem tem quatro filhos, por exemplo, paga apenas de dois e assim por diante, fica difícil.

Gustinho vai ao Senado

O presidente regional do Republicanos, deputado federal Gustinho Ribeiro, está conversando com pessoal filiado ao partido e a ideia é ampliar a legenda para fortalecê-la.

*** Gustinho espera sua nomeação de direito a presidente, para ampliar conversas com outras lideranças do partido. Um detalhe: Gustinho Ribeiro é candidato ao Senado.

*** Ontem, Heleno Silva e Gustinho almoçaram com o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, já dentro da ampliação do partido.

*** Foi pedido a Inaldo que ele lançasse um nome do Republicanos à sua sucessão.

Cabeça no ombro

Senador Rogério Carvalho (PT) foi carinhosamente abraçado pelo ministro Wellington Dias (PT), que esteve ontem em Aracaju. O ministro, inclusive, postou sua cabeça no ombro do senador.

*** Rogério disse que “visitamos um Centro de Referência da Assistência Social e assinamos importantes parcerias de combate à fome”.

*** – À tarde, nos reunimos com os companheiros do PT para fortalecer a unidade do Partido em nosso Estado. É somente com união que iremos reconstruir esse país, disse Rogério ao lado de Wellington.

O sal de Eliane

Uma liderança política disse ontem que “Aracaju está toda aberta em relação a nomes para disputar a Prefeitura”.

*** Admitiu que a ex-governadora Eliane Aquino (PT) “colocou sal nos comentários”, mostrando-se bem nas pesquisas internas.

*** Entretanto, dentro do próprio PT, há dúvidas quanto à candidatura de Eliane, que em março terá que deixar seu cargo no Governo Federal.

Hospital de Glória

Segundo informação exclusiva de Gleice Queiroz, o vereador Serginho de Glória perde espaço para o deputado Jefferson Andrade dentro do município.

*** Acrescenta que “o presidente da Alese indica o financeiro do hospital regional de Glória. Desde 2013 que era indicação de Sérgio Oliveira”.

Reeleição da Mesa

O presidente da Assembleia, Jeferson Andrade (PSD), vai colocar amanhã alguns projetos de lei do Governo para ser posto em votação naquela Casa.

*** Entretanto, não haverá eleição antecipada para manter a mesa diretora da Alese nos anos de 2025/2026.

*** Essa eleição vai acontece sim, mas dentro de mais alguns dias.

Giro pelas redes sociais

Ofensas homofóbicas – Psicóloga, que diz ser desembargadora, agrediu e fez ofensas homofóbicas contra funcionários de restaurante no Museu do Amanhã.

Noblat – Polícia Federal não confirma versão de que avião com drogas de tio de Damares foi denunciado pela família da senadora.

Lauro Jardim – Deltan quer que Câmara não reconheça decisão do TSE por violar competência e ampla defesa.

Lula – Entre as muitas coisas que aprendi na política é que o mandato presidencial é muito mais curto do que aparenta. Não temos tempo a perder.

Dora Kramer – Só eu tenho a impressão de que Pedro Bial está mega desconfortável apresentando o Linha Direta?

Carmelo Neto – Após cinco meses trágicos de PT na Presidência da República, adivinha quem apareceu nas redes sociais para elogiar Lula? Leonardo DiCaprio.

Metrópoles – “Não temos a mesma definição de direitos humanos e democracia”, diz presidente do Uruguai para Lula após fala sobre a Venezuela.

Thiago dos Reis – Maduro acaba dd anunciar que a Venezuela vai pagar toda a dívida que tem com Brasil, com os juros e correções devidas.