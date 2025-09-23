Manifestação e possível rejeição

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O senador Alessandro Vieira (MDB – Sergipe) está consciente que e trabalha muito para que o Senado rejeite a PEC da Blindagem. Ele já contabiliza 52 “senadores e senadoras que já declararam publicamente que serão contrários à PEC”. Inclusive admite que a aprovação da blindagem foi “desenhada para amparar bandido”, deixando claro que o resultado final do seu relatório vai optar por sua rejeição. Desde que foi escolhido como relator da PEC no Senado Federal, Alessandro deixou bem claro que não concordaria com a sua aprovação na Câmara Federal e que propor a sua não aprovação, exatamente por considerar que ela dá sustentação a quem pratica atos que servem para assegurar a democracia plena no País.

Claro,que se a PEC da Blindagem for rejeitada pelo Senado, ela não será incorporada à Constituição e perde o efeito imediato, o que trará problemas sérios a parlamentares que confiam nela para exceder dos seus direitos na Câmara e manter os seus truques para conseguir usufruir de tramas pouco honestas. Da mesma forma, a proposta não avança para sanção presidencial e Ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, a menos que seja substancialmente modificada. Assim, mantém-se a situação atual e pode ser vista como uma vitória da pressão popular, já que manifestações em várias cidades ajudaram a virar votos no Senado. Além disso, mesmo com mandatos, todos podem ser investigados e processados sem necessidade de autorização das Casas Legislativas.

Fora o esforço do relator da PEC por sua rejeição no Senado e a possibilidade que isso aconteça, Sergipe não fez uma manifestação na tarde de domingo, que influenciasse ao veto e mostrassem a posição da população que se mostra contrária. Realizou uma manifestação em que compareceu muita gente, mas que não expôs essa situação, em razão de ter escolhido a Praia da Cinelândia, às 17 horas, para concentração sem exposição. O pior é que as principais lideranças do PT no Estado não compareceram, ao contrário do que aconteceu com os demais partidos de esquerda. Nesses eventos, a direita radical não perde tempo: reúne seus seguidores na orla de Atalaia e de lá sai atrás de um trio elétrico até o calçadão da 13 de julho, com bandeiras e blindagem de carros, elevando o nome de Bolsonaro à altura.

Embora, quando a esquerda estava unida, fazia suas manifestações no Calçadão da João Pessoa…

Iguá e serviços

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que a Iguá precisa ficar atenta aos serviços essenciais e diários como ligações, vazamentos, desvios.

*** Admite que a empresa tenha feito investimentos importantes na infraestrutura, a exemplo de Poço Redondo, Porto da Folha, Riachão, Moita Bonita e Socorro.

*** – Mas não pode piorar serviços mais simples, diários e que geram muita irritação quando mal executados, concluiu.

Fábio reage

Fábio Mitidieri reagiu as declarações de Valmir de Francisquinho de que ele foi terceiro em pesquisa. Fábio diz que “fui terceiro que virou primeiro, vamos escrever um livro”.

*** Disse que daqui a cem anos quem for ao Palácio Olimpio Campos tem uma “fotinha minha, do terceiro que virou primeiro, mas do primeiro que nunca foi primeiro jamais vi ter a foto”.

*** Mitidieri acrescenta: “o restante é trabalhar porque não vivo de discurso”.

Fábio contra PEC

O governador Fábio Mitidieri (PSD) diz que é contra a PEC da Blindagem. “Respeito o direito democrático dos parlamentares darem seus votos, mas vejo como um retrocesso”.

*** Para ele, “o político brasileiro já tem proteção demais, a exemplo do foro privilegiado”.

*** – Da mesma forma sou contra a anistia, mas entendo como razoável e necessária uma revisão da dosimetria das penas. Para mim, em muitos casos foi excessiva, admitiu o governador.

Uso de artistas

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) diz que o presidente Lula usa micareta de “artistas”, pagos pela Lei Rouanet, como se fosse prova de apoio popular.

*** Acrescenta que “enquanto isso, a direita enche as ruas do Brasil, de forma pacífica e voluntária, para defender seus ideais”.

Encontro da cúpula

O deputado Thiago de Joaldo disse que o encontro da cúpula da oposição, sexta-feira em Aracaju, Foi “muito bom” e se fez avaliações do cenário político atual.

*** Se tratou da organização política da oposição, mas ainda não se definiu qual ou quais outros partidos se somarão a este projeto, onde já se tem o PL atualmente.

Opção para o Governo

Segundo Thiago, no encontro ficou confirmado que “daremos opção ao povo para o Governo do Estado, tendo Valmir como principal nome, mas deixando Emília Corrêa ou o próprio Thiago como alternativa, caso ele não possa disputar”.

*** O grupo mostrou chapas competitivas para deputados estaduais e federais, além de bons nomes ao senado federal. “Teremos encontros como esses com mais frequência, daqui em diante”.

Sem novidades

Um erro da coluna Plenário sobre o encontro da cúpula da oposição. Ela ocorreu em Aracaju e não em Itabaiana, como foi informado.

*** Ontem, o empresário Edvan Amorim disse que a reunião da cúpula de oposição não teve grandes novidades: “só atualizamos os temas. Nada ficou decidido”.

*** Edvan confirmou a presença do seu irmão, ex-senador Eduardo Amorim, no encontro.

Cidadania fora da pauta

O presidente regional do Cidadania, deputado Georgeo Passos, disse que, por não estar em Sergipe no dia da reunião, não participou. Mas acrescenta que foi convidado.

*** Sobre a unidade política do Cidadania, Georgeo lembrou que é oposição, mas a deputada Kitty Lima está na situação.

*** Acrescentou que a pauta da reunião da cúpula de oposição “não era o Cidadania”.

Márcio vai ao Senado

A informação é de fonte petista: o ministro Márcio Macedo é candidato ao Senado. Ele conversou com o presidente Lula sobre a candidatura e a resposta será no retorno da viagem que Lula fez no domingo aos EUA.

*** Márcio Macedo precisa da autorização do presidente Lula, do apoio dele e dos prefeitos. Seus aliados acham que ele será bem sucedido.

Verdadeiro tapa na cara

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), diz que na semana passada, o Brasil assistiu a um verdadeiro tapa na cara da democracia.

*** Foram 344 votos a favor de uma proposta que cria voto secreto para barrar investigações e prisões de parlamentares.

*** Além disso, ‘amplia foro privilegiado para presidentes de partidos, o que dificulta que a justiça investigue e julgue políticos, mesmo em flagrante.

Venâncio critica Blindagem

O ex-deputado estadual Venâncio Fonseca trabalha, junto às bases eleitorais, com o objetivo de disputar seu retorno à Assembleia Legislativa.

*** Venâncio acha que sua campanha está firme e caminha bem. Venâncio foi sempre atuante quando exerceu o mandato parlamentar, tanto na situação, quanto na oposição.

*** Agora, Venâncio diz que a “PEC da Blindagem é uma imoralidade”.

Falta coragem nos artistas

Está no X, postado por @ComentarVeei: “Surreal como Aracaju tem tantos artistas fodas. Mas o que falta neles é a coragem de se posicionar politicamente e publicamente”.

*** E mais: “triste que nossa capital, com tanta relevância cultural, tenha tão poucos artistas dispostos a se levantar contra a bandidagem que rola no Congresso”.

Apenas militância petista

O deputado João Daniel e o filho, vereador Camilo Daniel, ambos do PT, participaram do evento contra blindagem e anistia, no Rio de Janeiro.

*** Camilo explicou que foi ao Rio para comemorar o aniversário de sua mãe e Daniel o acompanhou, mas a militância petista estava presente.

*** Os demais petistas com mandatos também não participaram do evento em Aracaju, como o senador Rogério Carvalho e o deputado Chico dos Correios. Os demais partidos de esquerda em Sergipe participaram todos ativamente.

Rogério na Paulista

Já o senador Rogério Carvalho (PT) participou das manifestações contra o projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em São Paulo, na Avenida Paulista.

*** O ato foi organizado por movimentos sociais e partidos de esquerda, como o PT, PSOL, PCdoB e UP.

Brasil dos brasileiros

O senador Rogério Carvalho descobriu ontem que “o Brasil é dos brasileiros, e não de interesses estrangeiros. Uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação de qualidade”.

*** E acrescenta: além de “promover o desenvolvimento sustentável e criar oportunidades para que todos possam crescer na vida”.

André está pronto

O ex-deputado federal André Moura (UB) confirmou que está “pronto para colocar seu nome à disposição do povo” e que possui respaldo jurídico e político para disputar o Senado.

*** André também tem se posicionado como “ficha limpa” e evitado polêmicas internas, embora tenha feito críticas pontuais a outros nomes do grupo governista.